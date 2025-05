Auffahrt und Pfingsten sorgen jedes Jahr für volle Strassen. Auch dieses Jahr ist am Auffahrtswochenende mit langen Staus zu rechnen, denn viele Menschen zieht es in den Süden. Mit diesen Tipps bleibt ihr trotz Stau gelassen und entspannt.

Am Auffahrtswochenende drohen lange Staus auf Schweizer Strassen. Foto: keystone-sda.ch

Es gibt bestimmte Tage und Wochenenden, an denen besonders viel Verkehr erwartet wird. Lange Wochenenden, Feiertage oder Schulferien führen regelmässig zu vollen Strassen. Auch in diesem Jahr ist am Auffahrtswochenende mit langen Staus zu rechnen, denn viele Menschen zieht es in den Süden – auf der Suche nach Sonne und Erholung. Besonders vor dem Gotthard zeigt sich dies jedes Jahr deutlich.

An vielen Stellen ist mit den üblichen Staus zu rechnen. Besonders betroffen sind:

Gotthard-Tunnel in Fahrtrichtung Süden

San-Bernardino-Tunnel

Strecke zwischen Chiasso-Centro und dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda

Autobahnabschnitte der A1 (Bern – Zürich)

A2 (Basel – Luzern)

1 Ruhe bewahren

Starke Nerven dürften für Automobilisten vor allem am Mittwochnachmittag und Donnerstag gefragt sein. Atme tief durch und akzeptiere die Situation. Verzichte auf Spurwechsel und bleib auf der Autobahn, statt auf der Landstrasse ein Durchkommen zu suchen.

2 Reise gut planen

Nach Möglichkeit sollte die Reise nicht am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag angetreten werden. Besser ist es, den Ausflug einen oder zwei Tage später bzw. früher zu beginnen. Startet man in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht, ist die Chance gross, die oft stundenlangen Staus zu umgehen. Weiter sollten bei langen Reisen Staupausen eingelegt werden. An ausreichend Proviant wie Trinken und Essen sollte es nicht mangeln. Die Staumeldungen sollten zeitnah verfolgt werden (Radio, Internet, SRF-Verkehrsapps). Die Autobahn zu verlassen, um Staus zu umfahren, lohnt sich nur selten – meist verlängert sich die Reisezeit deutlich.

3 Stau umfahren

Die Schweizer Alpenpässe bieten genügend Möglichkeiten, um den Stau am Gotthard-Tunnel zu umfahren. Die gängigste Alternative bietet die A13 San-Bernardino-Route.

4 Keine Spur ist schneller

Grundsätzlich kommt es auf das Gleiche heraus, ob man auf der rechten, der mittleren oder der linken Spur im Stau fährt. Der subjektive Eindruck, links gehe es schneller, täuscht oft. Im Stau beziehungsweise bei stockendem Verkehr ist es auch erlaubt, rechts an den anderen Fahrzeugen vorbeizufahren.

5 Essen und Getränke mitnehmen

Vor allem, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, solltet ihr ausreichend Essen und Trinken mit dabei haben. Als Getränke eignen sich Wasser und Tee.

6 Sich gegen die Hitze wappnen

Um für die hohen Aussentemperaturen gewappnet zu sein, bedarf es nicht nur einer intakten Klimaanlage. Auch leicht zu installierender Sonnenschutz wie Folien, Blenden und Rollos gehören ins Fahrzeug. Bei schweisstreibenden Temperaturen macht die Haare am Ansatz nass, das Wasser kühlt dann den Kopf, und man schwitzt weniger.

7 Unterhaltung nicht vergessen

Sind Kinder mit von der Partie, kann die richtige Abwechslung den Familienfrieden retten. Packt ein paar Spiele, Rätselbücher, (Hör-)Bücher und Kuscheltiere ein. Darüber hinaus kann man auch Filme und kindgerechte Spiele auf das Tablet oder das Smartphone laden (Kopfhörer nicht vergessen!).