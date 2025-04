Darum gehts Das Osterwochenende bringt Stau im Tessin

Ein Verkehrspsychologe erklärt die Hintergründe

Jährliche Kosten durch Staus belaufen sich auf drei Milliarden Franken

Das verlängerte Osterwochenende zieht viele in den Süden. Wer aber in die Sonnenstube der Schweiz will, braucht Geduld. Stau ist vorprogrammiert. In der aktuellen Podcast-Folge ordnet Verkehrspsychologe Gianclaudio Casutt mit «Durchblick»-Host Fabio Schmid ein, weshalb wir uns dem Verkehrsfrust trotzdem immer wieder aussetzen, und erklärt, was zu tun wäre, damit die Schweiz keine Stau-Nation mehr ist.



Im Podcast erfahrt ihr zudem, wie Phantomstau entsteht, was uns Stau jährlich kostet, weshalb wir im Auto unsere Emotionen nicht im Griff haben und wie ihr entspannter durch den Osterstau kommt.



