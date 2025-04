09:11 Uhr

Stauticker zum Osterstart am Karfreitag

Alle machen sich ein bisschen darüber lustig und viele setzen sich, besseren Wissens zum Trotz, ins Auto und fahren am Karfreitag Richtung Süden. Meistens stehen sie früher oder später im Stau.

Wer sich sowas freiwillig antut? Also neben der gefühlt halben Schweiz? Insgesamt vier Blick-Reporterinnen und Blick-Reporter. In Zweierteams nehmen sie den Weg nach Bellinzona von Rüti im Kanton Zürich aus in Angriff, verzichten auf Party am Donnerstag und auf Brunch am Karfreitag, nur um für euch herauszufinden, wie man denn jetzt am schnellsten ins Tessin kommt. Durch den Gotthard-Tunnel? Oder doch durch den San Bernardino? Wir werden sehen. Moderiert wird die Live-Sendung von Reto Scherrer von der Raststätte Gotthard aus. Im Ticker seid ihr mit dabei wenns heisst: Achtung, fertig, Osterstau.