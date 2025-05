So werden deine Ferien traumhaft günstig

Jeder möchte gerne in die Ferien, doch nicht jeder hat ein riesiges Budget zur Verfügung. Deshalb gilt es einige Dinge zu beachten, wenn man in den Ferien das Portemonnaie schonen möchte.

1 Wann buchen?

Bei Last-Minute-Angeboten finden sich oft Schnäppchen. Das kann vor allem lohnenswert sein, wenn man Pauschalreisen bucht. Wer mit der Ferienplanung jedoch nicht bis zum letzten Moment warten möchte, tut gut daran, ungefähr drei Monate im Voraus zu buchen. Die Preise von Flügen und Hotels sind dann tendenziell am tiefsten.

2 Selbst recherchieren

Anstatt ins Reisebüro zu gehen, einfach mal selbst googeln. Wer seine Ferien auf eigene Faust zusammenstellt, kommt günstiger weg. Dafür muss für die Planung und Buchung etwas mehr Zeit eingeplant werden. Dank zahlreichen Vergleichsangeboten im Internet wird auch das allerdings immer einfacher.

3 Flexible Reisedaten

Immer dann, wenn die meisten Leute in die Ferien fahren, steigen die Preise. Das heisst konkret: Sparfüchse sollten Schulferien meiden und wenn möglich in der Nebensaison reisen. Die Reise- und Hotelpreise verändern sich aber auch abhängig vom Wochentag. Deshalb kann es sich lohnen, bei der Arbeit erst dann Ferien einzugeben, wenn man das günstigste Angebot bereits gefunden hat.

4 Alternative Flughäfen

Der nächste Flughafen ist nicht immer der günstigste, deshalb zahlt sich auch bei der Flugbuchung Flexibilität aus. Kleinere Flughäfen, oder solche, die etwas weiter entfernt sind, haben manchmal günstigere Angebote. Aber Achtung: Ist der Flughafen weiter weg, muss man die Anreise dorthin auch einplanen, was wiederum Kosten für Bahn- oder Parkplatztickets verursachen kann.

5 Beim Buchen sparen

Dass Ferienpreise während der Woche stets steigen und sinken, ist kein Geheimnis. Umstritten ist jedoch, welcher Zeitpunkt in der Woche ideal ist, um günstig zu buchen. Einige schwören auf den Sonntag, andere ziehen den Dienstag vor. Ausserdem sollte man sich die Angebote nicht mehrmals vom gleichen Gerät aus anschauen, oder im Inkognito-Modus danach suchen. So kann verhindert werden, dass sich der Browser merkt, welches Angebot einen interessiert und der Preis steigt.

6 Städte besichtigen, aber günstig

Auch Sightseeing muss nicht teuer sein. In vielen Städten gibt es heute Leihvelos, die günstig oder gar gratis sind. Wer lieber zu Fuss unterwegs ist, kann sich entweder bei der Touristen-Information gratis Karten und Infos holen, oder an einer Free Walking Tour teilnehmen, da kann man zum Schluss selber entscheiden, wie viel man bezahlen möchte.

7 Der Picknick-Trick

Picknicken ist auch in den Ferien nicht verboten und kostet weitaus weniger als ein Restaurantbesuch. Dies bietet sich vor allem mittags an, wenn man morgens ein reichliches Frühstück im Hotel gegessen hat und nicht extrem hungrig ist. Toller Nebeneffekt: Picknicken dauert nur so lange, wie man möchte. Da bleibt viel Zeit für alle anderen Ferienaktivitäten!

8 Es muss nicht immer ein Hotel sein

Wer nicht auf der Übernachtung im Hotel besteht, hat viele Sparmöglichkeiten. Ferien im Zelt sind immer günstig. Aber auch für alle, die sich mit Isomatte und Schlafsack unwohl fühlen, gibt es Möglichkeiten: Auf vielen Campingplätzen gibt es Alternativen wie Bungalows, überdimensionale Fässer oder sogar Zirkuswagen, die preiswert als Unterkunft gemietet werden können.

