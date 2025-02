1/11 Eine gute Sicherheitslage, Top-Infrastruktur und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind einige der Gründe für die Beliebtheit. Foto: Getty Images

Christian Bauer

Wie kommt man nach Thailand?

Thailands Hauptstadt Bangkok ist ein wichtiges Drehkreuz für den internationalen Flugverkehr, dementsprechend gibt es sehr viele Flugverbindungen aus Europa ins Land des Lächelns.

Direkt nach Bangkok von Zürich gehts unter anderem mit der Swiss oder der Thai Airways.

Edelweiss Air fliegt von Zürich direkt auf die Ferieninsel Phuket im Süden des Landes.

Der Preis eines Direktflugs liegt derzeit (Anfang 2025) zwischen 800 und 1000 Franken, wobei die saisonalen Schwankungen sehr stark sind. Wer auf sein Budget achten muss, kann auch günstigere Flugverbindungen mit einmaligem Umsteigen finden.

Ist die Einreise kompliziert?

Die Einreise nach Thailand ist unkompliziert. Achtung: Seit dem 1. Dezember 2024 müssen sich Reisende nach Thailand vorab über ein elektronisches Reisegenehmigungssystem (ETA) registrieren. Dies betrifft alle Reisenden, die kein Visum benötigen, also auch deutsche Staatsangehörige. Das ETA für Thailand ist kostenlos. Dazu benötigt man einen Reisepass, der noch sechs Monate gültig sein muss. Für touristische Zwecke darf man sich 30 Tage im Land aufhalten. Vor Ort lässt sich die Aufenthaltsdauer um weitere 30 Tage verlängern.

Oft heisst es, man müsse bei der Passkontrolle bei der Einreise Geldmittel und das Ausreise-Flugticket vorlegen. Ich wurde bei meinem vielen Einreisen nie danach gefragt.

Wie funktioniert das Reisen im Land?

Thailand ist ein hoch entwickeltes Land, das man ohne Probleme individuell bereisen kann. Wichtigstes Transportmittel sind Busse, die alle Orte bedienen. Zwischen grösseren Orten und touristisch relevanten Strecken finden sich Expressbusse mit hohem Komfort. Zu kleineren Orten verkehren lokale Busse oder Sammeltaxis.

Die Planung ist einfach. Tickets kann man am zentralen Busbahnhof erwerben, wo man auch die Abfahrtszeiten erfährt. Busse verkehren oft.

Zug: Thailand besitzt zudem einige Bahnlinien. Für Besucher am interessantesten sind die Strecken von Bangkok nach Chiang Mai (10:30 Stunden) und in den Süden, beispielsweise nach Surat Thani, von wo aus man auf Busse zu den Inseln umsteigen kann (circa 9 Stunden).

Flug: Wer Badeferien im Süden mit einer Reise in Nordthailand verbinden möchte, findet zahlreiche Direktflüge, die sehr viel Zeit sparen.

Tuk-Tuks und Taxis: Lokal ist man meist mit einem Tuk-Tuk oder Taxi unterwegs, deren Fahrer allerdings den Touristen gerne das Geld aus der Tasche ziehen. Bei einem Tuk-Tuk immer den Preis im Voraus festlegen. Bei Taxis immer auf den «Meter» bestehen.

Thailands «Uber»: Die thailändische Variante von Uber heisst Grab. Die Superapp vereint viele verschiedene Dienste und bietet auch eine Taxi-Funktion an, die genauso wie Uber funktioniert. Bei Fahrten in einer Stadt spart man sich so das teils nervige Verhandeln mit den Tuk-Tuk-Fahrern.

Internet und Surfen mit dem Handy in Thailand

Kostenloses WLAN gibt es in Thailand in jedem Hotel, Café oder Restaurant. Dennoch empfiehlt es sich, eine lokale SIM-Karte mit genügend Datenvolumen zu kaufen – gerade wenn man die Taxi-App Grab benutzen will. Die verschiedenen thailändischen Anbieter unterscheiden sich bei Preisen und Netzabdeckung kaum.

Direkt an den Flughäfen kann man sich eine Touristen-SIM-Karte kaufen, die genügend Daten für die Ferienzeit enthält. Die Verkäufer helfen gerne bei der Aktivierung. Wichtig ist, dass das Simlock des Handys entsperrt ist, und zwei SIM-Karten akzeptiert (idealerweise benutzt man für den Schweizer Anbieter eine E-SIM).

Auch bietet sich die Möglichkeit, sein Datenpaket per e-Simkarte zu holen, dies geht zum Beispiel hier ganz günstig und einfach

Ist Thailand ein sicheres Reiseland?

Thailand ist ein sehr sicheres Reiseland. Zwar kam es in der Vergangenheit in der Hauptstadt zu Demonstrationen gegen die Regierung, Touristen sind davon allerdings nicht betroffen.

Aber wie in allen Touristenhochburgen der Welt, versucht man auch in Thailand (insbesondere in den Party- und Beachhotspots im Süden) den Touristen Geld aus der Tasche zu ziehen: überteuerte Tuk-Tuks, minderwertige Artikel und sonstige Betrugsmaschen, die mit gesundem Menschenverstand allerdings schnell zu durchschauen sind. Schliesse deine Wertsachen im Hotel ein.

Ich bin monatelang durch Thailand gereist und erlebte nebst den üblichen Betrügereien nie eine gefährliche Situation und wurde nie bestohlen.

Ist Thailand ein teures Reiseland?

Thailand ist ein sehr günstiges Reiseland – weswegen es gerade bei Backpackern so beliebt ist.

Wer aufs Budget achten muss, findet ein Doppelzimmer schon ab 30 bis 50 Franken (teilweise auch noch günstiger). In einem einfachen Restaurant oder an der Strassenküche isst man schon für wenige Franken. Ein Bier oder ein Cocktail in einer Bar sind ebenfalls günstig. Die Miete eines Scooters kostet etwa 5 bis 7 Franken pro Tag.

Es ist möglich, in Thailand mit 50 Franken pro Tag über die Runden zu kommen und dennoch eine coole Zeit zu erleben – nach oben gibt es keine Grenzen. Zudem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis in Luxushotels in Thailand sehr gut: Hier bekommt man mehr Service fürs Geld.

Kann ich Streetfood ohne Bedenken geniessen?

Ja, in Thailand kann man ohne Bedenken an einer Garküche essen. Streetfood ist ein wichtiger Bestandteil der thailändischen Kultur. Kein Verkäufer an einem Nachtmarkt, wo es sehr viele Essensstände gibt, kann es sich leisten, schlechte Qualität anzubieten.

Auch Eis in Getränken kann man problemlos zu sich nehmen. Insbesondere in touristischen Orten wird das Eis aus Trinkwasser hergestellt.

Aber Thailand ist ein tropisches Land. Da ist «Reisedurchfall» nichts Ungewöhnliches. Dieser ist harmlos und verschwindet schnell wieder (geht Durchfall mit Fieber einher, sollte man einen Arzt aufsuchen). Ich hatte in Thailand noch nie ernsthafte Probleme durch verunreinigte Speisen.

Wer sichergehen will, isst nur Gerichte, die gebraten, gesotten oder gekocht sind.

Welche gesundheitlichen Gefahren gibt es?

Thailand ist ein tropisches Land mit höheren gesundheitlichen Risiken als in Europa. Allerdings sind Touristen kaum von Tropenkrankheiten betroffen, vor allem, wenn man sich in den touristischen Regionen aufhält. Je nach Länge und Reiseart sind eventuell Impfungen oder Auffrischungen nötig. Deshalb sollte man sich etwa vier Wochen vor Reiseantritt mit seinem Arzt beraten. Wichtig ist ein Schutz vor Moskitos (lange Kleidung, Antibrumm), da diese verschiedene Krankheiten übertragen können. Einen ersten Überblick bietet die Website osir.ch.

Wann ist die beste Reisezeit für Thailand?

Beste Reisezeit in Thailand sind etwa November bis März, wenn es trocken und etwas kühler ist. Ab April setzt die Regenzeit ein, bei der es sehr heiss-feucht sein kann. Dennoch ist Thailand eine Ganzjahresdestination. Insbesondere in der Regenzeit sind weniger Touristen im Land und die Hotels senken ihre Preise.

Was sind die wichtigsten Reiseziele?

Bangkok: Für viele Reisende ist Bangkok nur eine Zwischenstation bei der An- oder Abreise. Dabei hat die thailändische Megacity (hier leben etwa acht Millionen Menschen) auch aus touristischer Sicht sehr viel zu bieten. Besonders spannend ist der Kontrast aus Tradition (hier befinden sich der Königspalast und einige der wichtigsten Tempel des Landes) und einer hochmodernen luxuriösen Stadt des 21. Jahrhunderts. Wer stilvoll Party machen möchte, findet auf den Hochhäusern einige der besten Rooftop-Bars und Clubs Südostasiens. Drei Tage sollte man mindestens bleiben.

Die südlichen Inseln: Thailands grösster Touristenmagnet sind die Inseln im Süden des Landes. Hier kann man Traum-Beachferien geniessen, wie man sie sich vorstellt: Bungalow am Sandstrand, Cocktails bei Sonnenuntergang, Party durch die Nacht. Hier finden sich Inseln für jeden Ferien-Geschmack. Grösste und beliebteste Insel ist Phuket, die sowohl Partytouristen als auch Luxusgäste anzieht. Entspannter geht es auf kleineren Inseln wie beispielsweise Koh Lanta zu und her. Beste Tauchkurse der Region findet man auf Koh Tao, während das benachbarte Koh Samui eher älteres Publikum anzieht.

Zentralthailand: Nach Zentralthailand zieht es hauptsächlich Kultur- und Geschichtsinteressierte. Hier befinden sich in den Städten Ayutthaya und Sukhothai die wichtigsten historischen Städte des Landes.

Nordwest-Thailand: Der Nordwesten um die Stadt Chiang Mai ist Thailands Touristenhotspot Nummer 2. Die gemütliche Kleinstadt hat sich in den vergangenen Jahren zum Hub für Digitalnomaden entwickelt. Dementsprechend findet man hier hippe Cafés, Coworking-Spaces und gute Unterkünfte. Durch das junge, hippe Flair bleibt man meist länger als geplant. In der Umgebung kann man Elefanten-Camps besuchen, in denen die ehemaligen Arbeitselefanten ihren Ruhestand verbringen (unbedingt vorab erkundigen, welche Camps die Tiere artgerecht halten) und viele Outdooraktivitäten unternehmen. Vor allem in den westlichen Gebirgen bieten sich Wanderungen und Übernachtung bei den Bergstämmen an.

Wie verhalte ich mich richtig?

Thailand ist ein buddhistisches Land. Trotz seines modernen Anstrichs ist die Gesellschaft noch stark in den Traditionen und althergebrachten Verhaltensweisen verwurzelt. Der respektvolle Umgang der Thailänder untereinander ist vielen Regeln unterworfen, die man als Besucher kaum durchschaut. Deswegen tappt man als Tourist leicht in ein Fettnäpfchen. Das verzeihen die Thailänder schnell, vorausgesetzt man begegnet der thailändischen Kultur mit Interesse und Respekt.

Wichtig ist ein respektvolles und zurückhaltendes Verhalten in der Öffentlichkeit und in Tempeln. Insbesondere dürfen die Füsse beim Sitzen in den Meditationshallen nicht auf eine Buddhastatue zeigen. Dies gilt als Beleidigung. Ausserdem sollte man Gespräche über Politik und das Königshaus vermeiden. Majestätsbeleidigung wird in Thailand streng bestraft.