Das Meer vor der thailändischen Ferieninsel Phuket hat sich an einem Strand rotbraun verfärbt. Die Behörden warnen Touristen davor, ins Wasser zu gehen. Hinter dem ungewöhnlichen Phänomen stecken winzige Algen. Was Feriengäste jetzt wissen müssen.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Wer derzeit auf der beliebten thailändischen Ferieninsel Phuket unterwegs ist, könnte an einem Strand eine ungewöhnliche Entdeckung machen: Statt türkisblau schimmert das Meer plötzlich rotbraun. Die Behörden haben reagiert und warnen Einheimische und Feriengäste davor, im betroffenen Küstenabschnitt zu baden.

Die Verfärbung wurde am Samstag, 14. November, am Strand von Laem Phanwa im Südosten der Insel entdeckt. Das auffällige Wasser erstreckt sich über einen rund 150 Meter langen Streifen entlang der Küste. Fachleute untersuchen inzwischen, welche Auswirkungen das Phänomen auf die Wasserqualität hat.

Winzige Algen färben das Meer rotbraun

Hinter der ungewöhnlichen Farbe steckt nach ersten Untersuchungen eine sogenannte Algenblüte. Dabei vermehren sich mikroskopisch kleine Organismen im Meer innerhalb kurzer Zeit so stark, dass sie das Wasser sichtbar verfärben.

Wissenschaftler des thailändischen Forschungszentrums für Meeres- und Küstenressourcen haben im betroffenen Gebiet Phytoplankton der Gattung Alexandrium nachgewiesen.

Einige Arten dieser Gattung können Giftstoffe produzieren. Ob die aktuell vor Phuket gefundenen Algen ebenfalls giftig sind, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Behörden warnen vorsorglich davor, das verfärbte Wasser zu berühren. Der Kontakt könnte Hautreizungen verursachen.

Untersuchungen laufen – bisher keine Schäden an Meerestieren

Die Fachleute haben bereits erste Messungen durchgeführt. Dabei stellten sie Wassertemperaturen zwischen 32,4 und 32,9 Grad fest. Auch der Salzgehalt, der pH-Wert und der Sauerstoffgehalt wurden überprüft.

Eine erste Entwarnung gibt es zumindest für die Tierwelt: Bislang wurden keine Schäden an Fischen oder anderen Meerestieren festgestellt.

Weitere Wasserproben werden derzeit im Labor untersucht. Dabei wollen die Wissenschaftler unter anderem herausfinden, welche Rolle die Nährstoffkonzentration im Meer bei der starken Vermehrung der Algen spielt.

Müssen sich Phuket-Urlauber Sorgen machen?

Für Schweizer Reisende, die ihre Winterferien in Thailand verbringen oder eine Reise nach Phuket geplant haben, ist vor allem eines wichtig: Die aktuelle Warnung betrifft nach bisherigen Informationen den Küstenabschnitt vor Laem Phanwa im Südosten der Insel.

Die bekannten Ferienstrände an der Westküste, darunter Patong, Karon und Kata, sind von der aktuellen Badewarnung nicht betroffen.

Wer sich in der Nähe von Laem Phanwa aufhält, sollte das verfärbte Wasser meiden und die Hinweise der örtlichen Behörden beachten. Auch wenn das Meer an anderen Stellen unauffällig aussieht, lohnt es sich, auf lokale Warnschilder und aktuelle Informationen zu achten.

Wie lange die Verfärbung anhalten wird, lässt sich derzeit nicht zuverlässig sagen. Die Behörden wollen die Wasserqualität weiterhin kontrollieren. Bis neue Ergebnisse vorliegen, gilt für den betroffenen Strandabschnitt: Lieber am Ufer bleiben, statt ins Meer zu springen.