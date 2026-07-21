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Reise-Hacks
Mit diesen Tricks erhältst du dein Gepäck früher

Niemand wartet nach einem Flug gerne lang auf sein Gepäck. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du die Chancen erhöhen, dass dein Koffer schneller auf dem Band landet – zwei davon gehen sogar ohne teurere VIP-Services.
Publiziert: 12:25 Uhr
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Drei einfache Tricks erhöhen die Chance auf schnellere Gepäckausgabe..
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tipps für schnelleres Gepäck am Flughafen: Spät einchecken und Zerbrechlich-Aufkleber nutzen
  • Priority-Label gegen Gebühr für bevorzugte Gepäckbehandlung erhältlich
  • Drei einfache Tricks erhöhen die Chance auf schnellere Gepäckausgabe
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Gunda BosselSEO-Redaktorin

Nach einem langen Flug endlich gelandet – doch statt entspannt in die Ferien zu starten, stehst du erst einmal am Gepäckband und wartest. Minuten vergehen, der Frust wächst. Doch das muss nicht sein! Erfahrene Vielflieger und Experten kennen clevere Strategien, um das Gepäck schneller in den Händen zu halten. Ob geschicktes Timing beim Check-in, smarte Kennzeichnungen oder ein kleiner Aufpreis – mit diesen Tricks verkürzt du die Wartezeit erheblich:

Wie bekommt man Gepäck am Flughafen schneller?
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Spät einchecken kann helfen

Laut Experten werden Koffer, die als Letztes ins Flugzeug verladen werden, meist als Erstes wieder entladen. Wer also kurz vor dem Check-in-Schluss sein Gepäck aufgibt, hat gute Chancen, dass es schneller auf dem Band landet. Aber Vorsicht: Zu spätes Einchecken kann auch dazu führen, dass der Koffer nicht mehr mitkommt, was dann doch sehr ärgerlich ist.

Am besten kurz vor Schluss noch einchecken, aber dabei die Zeit akribisch im Auge behalten, dass dies nicht daneben geht.
Foto: Unsplash
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«Zerbrechlich»-Aufkleber nutzen

Ein weiterer Trick: Lass dein Gepäck als «zerbrechlich» kennzeichnen. Solche Koffer werden oft separat und oben im Laderaum verstaut, damit nichts beschädigt wird – und dadurch oft als Erstes ausgeladen. Einfach beim Check-in freundlich nach einem «Fragile»-Sticker fragen.

Als zerbrechlich gekennzeichnet, hat dein Gepäck gute Chancen, separat eingeladen zu werden.
Foto: Unsplash
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Premium-Tarife oder Priority-Label nutzen

Wer bereit ist, etwas mehr zu zahlen, kann sich mit einem Priority-Label einen Vorteil verschaffen. Viele Airlines bieten diese Option für Business-Class-Passagiere oder gegen eine Gebühr an. Gepäck mit diesem Label wird bevorzugt behandelt und landet oft früher auf dem Gepäckband.

Diese Tricks können helfen, sind aber keine Garantie. Viele Faktoren beeinflussen, wann dein Gepäck am Zielflughafen ankommt, etwa die Organisation der Bodencrew oder das Gepäckladesystem des Flughafens. Aber einen Versuch ist es wert, wenn du dir langes Warten ersparen willst.

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