Weisser Sand, türkisblaues Wasser und spektakuläre Landschaften: Die Tripadvisor-Community hat gewählt und ihre Lieblingsstrände rund um den Globus gekürt. Und schon mal verraten: einige davon sind gar nicht so weit weg, denn es muss nicht immer gleich die Karibik sein.

Darum gehts Tripadvisor-User küren Top-10-Strände: Von Kreta bis Indonesien

Elafonissi Beach auf Kreta begeistert mit rosa schimmerndem Sand

Siesta Beach in Florida bietet schneeweisse, feine Quarzsandküste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Von der rosa schimmernden Lagune auf Kreta bis zum tropischen Paradies in der Karibik – diese zehn Traumstrände gehören laut den Bewertungen auf der Reise- und Bewertungsplattform Tripadvisor zu den absoluten Highlights für Sonnenanbeter, Abenteurer und Erholungssuchende. Suchst du noch Inspiration für den nächsten Urlaub? Dann wirst du hier garantiert fündig – und für einige europäische Strandperlen musst du nicht einmal weit reisen.

1 Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

Mit seinem rosa schimmernden Sand und den flachen Lagunen begeistert der Elafonissi Strand Besucher aus aller Welt. Die geschützte Naturkulisse ist perfekt für Familien, Schwimmer und Schnorchler. Besonders der Sonnenuntergang sorgt hier für magische Momente.

2 Banana Beach, Phuket, Thailand

Ein wahres Paradies für Wassersportler: Der Banana Beach bietet hervorragende Möglichkeiten zum Schnorcheln, Tauchen und Surfen. Nach einem aktiven Tag können sich Besucher mit einer Massage am Strand verwöhnen lassen.

3 Eagle Beach, Aruba

Dieser weitläufige Strand begeistert mit weissem Sand, sanften Wellen und einem atemberaubenden Sonnenuntergang. Trotz seiner Popularität bleibt der Eagle Beach ein ruhiger Ort, perfekt für Erholungssuchende. Aruba ist übrigens die Erste der drei ABC-Inseln (Aruba, Bonaire, Curaçao), die geologisch zu Südamerika gehören.

4 Siesta Beach, Florida, USA

Die schneeweisse, feine Quarzsandküste des Siesta-Strands ist nicht nur wunderschön, sondern auch angenehm kühl an den Füssen. Der Strand ist rollstuhlgängig, leicht erreichbar und bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

5 Praia da Falésia, Portugal

Eingebettet zwischen spektakulären roten Klippen erstreckt sich dieser kilometerlange Sandstrand im Naturschutzgebiet. Neben Schwimmen und Sonnenbaden bietet sich ein Spaziergang auf den Lehm-Klippen mit einem unvergesslichen Ausblick an. Der Praia da Falesia gehört zu dem kleinen Ort Olhos de Agua, einem bezaubernden Fischerdorf im Herzen der Zentralalgarve.

6 Playa Varadero, Kuba

Feiner, goldener Sand und glasklares Wasser machen den Playa Varadero zu einem Karibik-Traum. Ob auf dem Katamaran, beim Beachvolleyball oder einfach nur beim Relaxen – hier kommen alle auf ihre Kosten.

7 Bavaro Beach, Dominikanische Republik

Dieser tropische Traumstrand mit Palmen, sanften Wellen und einer geschützten Lagune, ist ideal für Badeurlauber und Schnorchler. Wer mehr Action will, kann sich auf ein Abenteuer mit dem Kajak oder eine Jeep-Tour freuen.

8 Playa de Muro, Mallorca, Spanien

Ein Paradies für Familien! Seichtes, warmes Wasser, weicher Sand und eine gute Infrastruktur machen den Playa de Muro zum perfekten Ort für einen entspannten Urlaub. Zudem ist Mallorca in weniger als zwei Flugstunden sehr gut erreichbar und abseits der Sommerzeit eher ruhig.

9 Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesien

Die ikonische Felsformation, die an einen Dinosaurier erinnert, macht diesen Strand einzigartig. Der feine Sand und das smaragdgrüne Wasser bieten atemberaubende Fotomotive – allerdings ist der Abstieg nicht ganz ohne. Nusa Penida ist eine kleine Insel südöstlich von Bali, Indonesien, sie ist etwa 20 Kilometer lang und 12 Kilometer breit.

10 Myrtos Beach, Kefalonia, Griechenland

Umgeben von steilen Klippen und mit tiefblauem Wasser fasziniert der Myrtos-Strand seine Besucher. Die grösste der Ionischen Inseln ist wie für entdeckungsfreudige Reisende geschaffen und zeigt sich mit traumhaften Buchten, schroffen Steilküsten und beschaulichen Berglandschaften.

Ob Fernreise oder ein näher gelegenes Juwel – diese Strände bringen einen wohl definitiv zum Träumen. Kennst du einen davon? Lass es uns in den Kommentaren wissen!