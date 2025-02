An welchen Tischen schmeckt das Essen am besten? Taste Atlas hat dazu sein neues Ranking veröffentlicht. Foto: Unsplash

Griechische Küche führt Ranking an, gefolgt von Italien und Mexiko

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Geschmack, Vielfalt und Authentizität: Essen ist mehr als nur Genuss – es ist eine kulinarische Reise durch Kulturen, Geschichte und Traditionen. Die Community der Gourmet-Plattform Taste Atlas hat abgestimmt und die besten Küchen der Welt gekürt. Basierend auf 477'287 Bewertungen für 15'478 Gerichte und Produkte aus aller Welt haben diese Länder die höchsten Durchschnittswertungen erzielt:

1: Die griechische Küche, 4.60 Sterne

Die griechische Küche besticht durch ihre einfachen, aber köstlichen Zutaten wie Olivenöl, frisches Gemüse, Feta und Lamm. Laut Bewertungen gehören Fystiki Aeginas, geröstete und gesalzene oder auch naturbelassene Pistazien aus Ägina, zu den unbedingten Must-tries. Ebenso erwähnenswert sind die Kalamata-Oliven und die aromatischen Orangen der Sorte Portokalia Maleme Chanion Kritis aus Kreta. Fava Santorinis, ein Püree aus auf den Vulkanböden von Santorin und den Kykladen gezüchteten flache Schälerbsen, sind ebenfalls sehr beliebt.



2: Die italienische Küche, 4.59 Sterne

Italien ist weltweit bekannt für seine Pasta, Pizza und Antipasti und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Unter den italienischen Gerichten, die unbedingt probiert werden sollten, hat die Pizza Napoletana, die mit ihrem luftigen Rand glänzt, die besten Bewertungen erhalten. Besonders hervorgehoben werden die San-Marzano-Tomaten aus der Nähe von Neapel und die Pachino-Tomaten aus Sizilien. Auch der Parmigiano Reggiano und die süsse Gianduja, eine cremige Haselnussschokolade, finden sich unter den Empfehlungen. Diese Auswahl zeigt, wie vielfältig und geschmackvoll die italienische Küche ist.



3: Die mexikanische Küche, 4.52 Sterne

Mit ganzen 4,7 Punkten bewertet: Camarones Enchipotlados, ein traditionelles mexikanisches Gericht.

Mexiko hat sich seinen Platz in den Top-Küchen durch einige kulinarische Highlights verdient. Die Quesabirria, eine köstliche Mischung aus Taco und Quesadilla mit Fleisch, gehört zu den Favoriten. Auch Camarones Enchipotlados, Garnelen in Chipotle-Sauce, und das würzige Schweinefleischgericht Chilorio wurden hoch bewertet. Wer etwas Süsses sucht, wird in Mexiko ebenfalls fündig: In der Region Chinantla wächst wilde Vanille, deren komplexer, intensiver Geschmack mit erdigen und holzigen Noten für diverse Süssspeisen perfekt geeignet ist.



Die nächsten drei Länder haben punktgleich abgeschnitten. Ihr Ranking wurde jedoch anhand feinerer Nuancen in den Bewertungen differenziert.

4: Die spanische Küche, 4.50 Sterne

In ganz Spanien kann man ihn probieren: den Jamón Ibérico. Auch die Gourmets lieben ihn und geben Höchstbewertungen.

Die spanische Küche setzt auf frische Zutaten wie Olivenöl, Fisch und Fleisch. Besonders in der mediterranen Region dominieren Gerichte mit Reis, Meeresfrüchten und einer Vielzahl an Gewürzen. Vor allem der Jamón ibérico de bellota, Vieiras en su concha (ein Muschelgericht) und der Azafrán de la Mancha (roter Safran aus der Region) schneiden bei den Gourmets sehr gut ab.



5: Die portugiesische Küche, 4.50 Sterne

Pasteis de Nata ist ein portugiesischer Traum: Die Küchlein sind aussen knusprig, das Innere ist mit einer Vanillecrème gefüllt.

Die portugiesische Küche bietet eine breite Palette an herzhaften und süssen Gerichten. Besonders bekannt sind die Fischgerichte, darunter Bacalhau (getrockneter Kabeljau), sowie die traditionellen Eintöpfe. Pastéis de Belém, die knusprig-süssen Puddingtörtchen, sind ein süsses Highlight der portugiesischen Gastronomie.



6 Die türkische Küche, 4.50 Sterne

Hier toppt das Kahvaltı mit 4.9 Punkten: Das traditionelle türkische Frühstück kommt mit einer Vielfalt an süssen und herzhaften Spezialitäten wie Käse, Oliven, Brot, Eierspeisen und Gebäck. Es ist mehr als eine Mahlzeit, sondern ein geselliges Ritual, das oft stundenlang genossen wird, besonders an Wochenenden und Feiertagen. Auch das leckere Pide- oder Pitabrot und Köfte stehen hoch im Ranking.

