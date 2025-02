1/5 Im Restaurant werden Gläser in der Regel von rechts befüllt. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Getränke werden grundsätzlich von rechts serviert, Speisen von links

Praktischer Grund: Rechtshänder greifen einfacher nach Gläsern auf der rechten Seite

Auf einen Blick Getränke werden grundsätzlich von rechts serviert, Speisen von links

Praktischer Grund: Rechtshänder greifen einfacher nach Gläsern auf der rechten Seite

In lockeren Betrieben und anderen Kulturen kann es Abweichungen von dieser Regel geben

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Manche Servicerituale sind so etabliert, dass sie einem gar nicht mehr auffallen. Die Regel, dass Getränke wie Wein von rechts serviert werden, stammt aus der gehobenen Gastronomie und folgt dem Grundsatz: Speisen kommen von links, Getränke von rechts. Was auf den ersten Blick auch anders herum organisiert sein könnte, hat vor allem einen praktischen Nutzen.

Da die meisten Menschen Rechtshänder sind, halten sie ihre Gläser bevorzugt mit der rechten Hand. So kann unbeschwert und in kurzer Distanz nach dem Weinglas gegriffen werden, ohne Hand und Arm quer über Besteck und Teller manövrieren zu müssen. Und weil links keine Gläser platziert sind, kann das Servicepersonal die Speisen hindernisfrei von links servieren.

Abweichungen von der Regel nicht unüblich

Generell ist das Einschenken von Wein und anderen Getränken im Restaurant von rechts in der gehobenen Gastronomie sowie in vielen internationalen Sterne-Restaurants gang und gäbe. In lockeren Betrieben ist es allerdings nicht unüblich, dass der Service flexibel nach den Gegebenheiten agiert, also ruhig mal von links oder über den Tisch hinaus einschenkt.

Selbstverständlich gibt es je nach Land, Kultur und Servicephilosophie Unterschiede. In Asien, insbesondere in Japan oder China, besteht nicht immer eine feste Regel für das Einschenken. In japanischen Edelrestaurants wird oft mit beiden Händen serviert, und es kann je nach Sitzordnung auch von links passieren. Was aber nahezu überall gilt, ist, dass die Weinflasche beim Einschenken nie den Rand des Glases berühren sollte.