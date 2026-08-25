4,8 Sterne, Hunderte Bewertungen und fast nur begeisterte Kommentare: Das klingt nach einem Volltreffer. Doch Online-Bewertungen können (dich) ganz schön täuschen. Wir zeigen dir, woran du Fake-Rezensionen erkennst und wie du Google-Bewertungen richtig einordnest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Google-Bewertungen sind oft manipuliert: gefälschte Sterne und gekaufte Rezensionen

Google zeigt seit 2026 gelöschte Bewertungen wegen Beschwerden an

Bewertungen prüfen: auffällige Profile, ähnliche Texte und aktuelle Rezensionen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ob Restaurant, Hotel, Coiffeur oder Handwerker: Für viele gehört der Blick auf Google Maps zur Suche dazu. Wir flitzen auf Google über die Bewertungen und sehen die Sterne blinken, die dann darüber entscheiden, wo wir unseren Tisch reservieren, welches Hotel wir buchen oder welche Gärtnerin nächste Woche vorbei schaut.

Doch die Zahl der Sterne erzählt nicht die ganze Geschichte. Denn tatsächlich ist es so: Bewertungen können gefälscht, gekauft oder aus anderen Gründen entfernt worden sein. Und gleichzeitig ist eine vermeintlich schlechte Bewertung nicht automatisch gleich ein Warnsignal.

Diese 4 Warnzeichen solltest du kennen

1 Viele Bewertungen in kurzer Zeit

Erscheinen plötzlich innerhalb weniger Tage zahlreiche Fünf-Sterne-Bewertungen, lohnt sich ein genauer Blick. Ein Bewertungsanstieg kann zwar einen echten Grund haben, etwa eine neue Eröffnung oder Medienberichte. Verdächtig wird es aber dann, wenn gleichzeitig viele Kommentare ähnlich klingen.

2 Kurze und austauschbare Texte

«Super!», «Top Service» oder «Alles perfekt» sind schnell geschrieben. Eine einzelne kurze Bewertung ist kein Beweis für einen Fake. Häufen sich solche Einzeiler jedoch, ist die Aussagekraft gering.

3 Ähnliche Formulierungen

Wenn zahlreiche Bewertungen praktisch gleich klingen, kann das ein Hinweis auf Manipulation sein. Google verbietet gefälschte Bewertungen und setzt unter anderem automatisierte Systeme ein, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

4 Auffällige Nutzerprofile

Klick auf das Profil eines Rezensenten. Hat die Person nur eine einzige Bewertung abgegeben? Oder innert kürzester Zeit zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Städten der Welt bewertet? Auch solche Muster können auffallen. Ein «Local Guide» ist übrigens kein Qualitätssiegel für eine einzelne Bewertung.

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Lies nicht nur die 5-Sterne-Bewertungen

Besonders hilfreich sind oft Bewertungen mit zwei, drei oder vier Sternen. Sie enthalten häufiger konkrete Kritik und zeigen, was tatsächlich schiefgehen kann.

Achte darauf, ob sich bestimmte Beschwerden wiederholen. Eine einzelne schlechte Erfahrung sagt wenig aus. Wenn aber mehrere Gäste unabhängig voneinander über lange Wartezeiten, schlechtes Essen oder unfreundlichen Service berichten, solltest du das ernst nehmen.

Auch die Antworten des Unternehmens sind aufschlussreich. Reagiert es sachlich auf Kritik oder werden unzufriedene Kunden persönlich angegriffen?

Wie aktuell sind die Bewertungen?

Eine Rezension von 2019 sagt möglicherweise wenig über einen Betrieb im Jahr 2026 aus. Restaurants wechseln ihre Küchenchefs, Hotels werden renoviert und das Personal wechselt.

Schau deshalb vor allem auf die jüngsten Bewertungen. Gleichzeitig lohnt sich ein Blick auf ältere Rezensionen, um Veränderungen zu erkennen.

Google zeigt entfernte Bewertungen an

Seit Frühjahr 2026 gibt es bei ausgewählten Google-Unternehmensprofilen einen zusätzlichen Hinweis: Google kann anzeigen, wie viele Bewertungen aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt wurden. Das kann ein Hinweis sein, sollte aber nicht falsch interpretiert werden. Eine hohe Zahl gelöschter Rezensionen bedeutet nicht automatisch, dass ein Unternehmen Bewertungen manipuliert hat.

Eine Bewertung kann beispielsweise wegen Spam, eines Interessenkonflikts oder eines anderen Verstosses gegen Googles Richtlinien entfernt worden sein. Aus dem Hinweis geht zudem nicht zwingend hervor, ob die ursprüngliche Kritik berechtigt war.

Unternehmen können schlechte Bewertungen nicht einfach löschen

Ein weiterer verbreiteter Irrtum: Ein Restaurant kann eine schlechte Google-Bewertung nicht einfach selbst entfernen. Unternehmen können eine Rezension melden. Google prüft dann, ob sie gegen die Richtlinien verstösst. Eine negative Bewertung allein ist kein Grund für eine Löschung. Auch kritische Meinungen sind grundsätzlich zulässig.

Problematisch wird es bei falschen Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen oder rein herabwürdigenden Aussagen. Deshalb solltest du bei einer eigenen Rezension möglichst konkret beschreiben, was du selbst erlebt hast, und zwischen Beobachtung und persönlicher Meinung unterscheiden.

Auch 5 Sterne können gekauft sein

Nicht nur schlechte Bewertungen können manipuliert werden. Auch positive Rezensionen können gegen einen Vorteil abgegeben werden.

Google verbietet beispielsweise Bewertungen, die als Gegenleistung für Rabatte, Gratisprodukte oder andere Vorteile entstehen. Wenn ein Betrieb dich also auffordert, für einen Gutschein fünf Sterne zu vergeben, ist Vorsicht angebracht.

So prüfst du Bewertungen richtig

Bevor du dich für ein Hotel, Restaurant oder einen Dienstleister entscheidest, helfen diese Schritte:

Nicht nur auf die Sterne schauen. Prüfe, wie die Bewertungen verteilt sind.

Neueste Rezensionen lesen. Sie zeigen eher den aktuellen Zustand.

Mittlere und schlechte Bewertungen anschauen. Wiederholen sich bestimmte Kritikpunkte?

Auffällige Profile prüfen. Wie viele Bewertungen hat die Person abgegeben und wo?

Auf ähnliche Texte achten. Viele fast identische Kommentare sind verdächtig.

Auf entfernte Bewertungen achten. Der neue Google-Hinweis liefert zusätzliche Informationen, ist aber kein Beweis für

Manipulation.

Andere Quellen vergleichen. Bei wichtigen oder teuren Entscheidungen solltest du dich nicht allein auf Google verlassen.

Die Sterne sind nicht alles

Google-Bewertungen sind durchaus nützlich. Du solltest sie aber als Sammlung persönlicher Erfahrungen verstehen und nicht als objektives Qualitätsurteil.

Ein Restaurant mit 4,6 Sternen und vielen ausführlichen, aktuellen Rezensionen kann deshalb aussagekräftiger sein als eines mit 4,9 Sternen, dessen Bewertungen überwiegend aus kurzen «Super»-Kommentaren bestehen.

Entscheidend ist nicht nur, wie viele Sterne ein Betrieb hat, sondern wie glaubwürdig, konkret und aktuell das Gesamtbild ist.