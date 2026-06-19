Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

1 Oeschinensee BE: Vis-à-vis die Blüemlisalp

Der Badesee-Klassiker im Berner Oberland, oberhalb von Adolf Ogis Kandersteg gelegen. Den Oeschinensee kann man aus dem Tal problemlos erwandern, es gibt jedoch auch eine Gondelbahn für Pressiertere. Direkt aus dem See erhebt sich einer der bekanntesten Gipfel des Oberlandes, die Blüemlisalp.

2 Lac de Champex VS: Kanada am St. Bernhard

Die Romands nennen den Ort auch «das kleine Kanada der Schweiz». Mit seinem See, seinem Wald und den Holzchalets. Dabei liegt der See beim Ort Champex durchaus zentral. Von Martigny aus ist er nicht viel weiter als ein Katzensprung entfernt. Bis nach Orsières fährt, entlang der Strasse zum Grossen St. Bernhard, ein Zug, dann gehts mit dem Postauto die steilen Serpentinen hoch. Vor dem Sprung ins kühle Wasser kann man den See auch bei einem gemütlichen Spaziergang umrunden – das dauert rund 45 Minuten.

3 Caumasee GR: Rätselhafter Klassiker

Er ist ein Geheimnis, aber ein schlecht gehütetes. Zuerst zum Geheimnis: Wie genau der Caumasee unterhalb von Flims «funktioniert», weiss keiner. Offenbar wird dieser wohl bekannteste Schweizer Berg-Badesee durch einen unterirdischen Zufluss gespiesen. Dieser sorgt für Temperaturen bis 24 Grad im Sommer. Genau deshalb ist das Geheimnis schlecht behütet. An Spitzentagen zählt die Badi bis zu 3000 Menschen, die bereit sind, die verhältnismässig stolzen 12 Franken Eintritt zu bezahlen. Erreichbar – auch Kult – per Standseilbahn.

4 Schönenbodensee SG: Der zweite Bodensee

Der Bodensee ist schön, der Schönenbodensee ist schöner. Ob er deshalb so heisst? Dabei ist er für einen Bergsee gut zu erreichen, besonders für Flachländer aus dem Raum Zürich und der Ostschweiz, denn im Toggenburg ist man doch recht schnell. Und von dort am See sowieso: Der Fussweg von der Postauto-Station Wildhaus Dorf aus beträgt weniger als einen Kilometer. Vor Ort gibts auch einen Tischtennistisch und einen Grill.

5 Stazersee GR: Im Engadin

Die grossen Engadiner Seen sind zum Baden kaum geeignet – zu kalt. Die Ausnahme ist der Stazersee, im Wald zwischen St. Moritz und Pontresina gelegen. Im Lej da Staz gibt es oft Temperaturen oberhalb der 20 Grad.

6 Hinterburgsee BE: Versteckt auf der Axalp

Wer nicht aus der Region stammt, kennt die Axalp oberhalb des Brienzersees aus einem Grund: Wegen dem alljährlichen Fliegerschiessen der Schweizer Luftwaffe. Der eigentliche Star der Region ist im Sommer jedoch der Hinterburgsee, von der Postauto-Station im Dorf in rund einer Wanderstunde zu erreichen. Aufgepasst: unbedingt Proviant mitnehmen. Im Gegensatz zu den anderen Seen gibts dort absolut keine Infrastruktur.

7 Walensee SG: Beach trifft Berg

Ein Sandstrand zwischen hohen Gebirgskämmen? Am malerisch-romantischen Walensee trifft Beach auf Berg. Der Badestrand «Gäsi» zwischen den Orten Weesen und Filzbach gilt immer noch als Geheimtipp. Ein kleiner Wald am sandigen Baderevier bietet zusätzliche Abkühlung, wenn die Sonne herunterbrennt.

8 Murtensee FR: Familienparadies

Mit den kilometerlangen Sandstränden von Mauritius, den Malediven oder Bali kann die Schweiz nicht mithalten – logisch. Aber wir sind nahe dran: Der Natursandstrand von Salavaux am Murtensee ist über einen Kilometer lang! Und die vielen schattenspendenden Bäume könnten auch Palmen sein. Der flache Strand ist mit seinem grossen Freizeitangebot sehr gut für Familien geeignet.

9 Vierwaldstättersee LU: Mittelmeer-Feeling

Luzerns Beach-Paradies liegt im Seebad Lido Luzern. Der Name ist Programm: Hier fühlt man sich wie am Mittelmeer. 300 Meter lang ist der Sandstrand, ebenso lang ist die grüne Liegewiese, auf der Mann und Frau sich räkeln können. Wem der Bergsee zu kalt ist (der Vierwaldstättersee ist eben doch nicht das Mittelmeer), kann im geheizten Bassin planschen. Die Anlage ist daher ebenfalls ein perfektes Ausflugsziel für Familien.

10 Tomasee GR: Höhenluft

Diese Abkühlung muss man sich verdienen, schliesslich ist der Tomasee nicht nur eine echte Schönheit inmitten unberührter Bergwelt, sondern auch die Quelle von Europas Fluss-Legende, dem Rhein. Vom Oberalppass muss man eineinhalb Stunden marschieren, um zur 2344 Meter hohen Abkühlung der Extraklasse zu gelangen. Achtung: Das eisige Wasser ist nur etwas für harte Kerle und Kerlinnen!

11 Seealpsee AI: Dauerbrenner

Für manche gilt der Seealpsee als der schönste See der Schweiz. Darüber mag man streiten, aber gewiss ist der kleine See am Fusse des Säntis ein Schmuckstück. An seinem Ufer kann man sich herrlich von einer Wanderung im Alpstein erholen und mutig ins eiskalte Wasser «gumpen». Badenixen und Prinzessinnen können sich von ihrem Helden im Bötchen über den See rudern lassen.

12 Leisee VS: Schmuckstück

Der Leisee ist Zermatts Antwort auf Rios berühmten Strand Copacabana. Bikinischönheiten und Familien tummeln sich an diesem kleinen See, mit idyllischem Blick auf das mystische Matterhorn. Für Familien mit Kindern stehen verschiedene Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem kann an Grillstellen gemütlich gebrutzelt und entspannt werden.

Die 15 schönsten Wanderwege am Wasser Über Stock und Stein: Das Wandern ist des Schweizers Lust. Routen, die an Gewässern entlang und durch idyllische Landschaften führen, verführen zum Rasten und an heissen Tagen zu einer Abkühlung. Schluchten, Bäche, Brücken – die Schweiz hat alles im Angebot! Ilanz GR: Trans Ruinaulta Information: +41 (0)81 920 92 00. www.ruinaulta.ch ZVG Über Stock und Stein: Das Wandern ist des Schweizers Lust. Routen, die an Gewässern entlang und durch idyllische Landschaften führen, verführen zum Rasten und an heissen Tagen zu einer Abkühlung. Schluchten, Bäche, Brücken – die Schweiz hat alles im Angebot! Zum Artikel Mehr