Einen passenden Wanderweg zu finden, ist trotz des grossen Angebots oft gar nicht so einfach. Wenn Kinder mit auf die Wanderung kommen, sollen die Routen mehr bieten als ein prächtiges Bergpanorama.

Nikolina Pantic Redaktorin News

Wer wandert, ist selten allein unterwegs – gerade am Wochenende bietet sich eine gemeinsame Tour mit der Familie an. Doch nicht jede Strecke ist für Kinder geeignet. Deshalb haben wir uns auf den Schweizer Wanderwegen umgesehen und einige schöne Routen entdeckt, die für Gross und Klein spannend, abwechslungsreich und gut machbar sind.

1 Eschenbergturm, Winterthur ZH

Winterthur ZH ist zwar die sechstgrösste Stadt der Schweiz und ist heute mit ihrem breiten Unterhaltungsangebot eine wahre Kultur-Metropole. Unweit des pulsierenden Stadtzentrums befindet sich der Eschenberg. Die rund vierstündige Wanderung bietet reichlich Abwechslung. Sei es der Ausblick vom 30 Meter hohen Eschenbergturm oder der Besuch im Wildpark Bruderhaus, der ein wahres Highlight für Gross und Klein ist. Mit ein wenig Glück lassen sich Luchs und Wolf neben weiteren Tierarten blicken. Der Eintritt in den Wildpark ist kostenlos.

Route entdecken

2 Rhein-Reben-Route, Kanton Schaffhausen

Für diese Wanderung gehören Identitätskarte und an warmen Tagen Badesachen in den Wanderrucksack. Die Route beginnt in Deutschland, genauer genommen in Jestetten. Der Weg zurück in die Schweiz wird untermalt von idyllischen Landschaften. An heissen Tagen versprechen die malerischen Badeplätze entlang des Rheins Badespass. Die offenen Feuerstellen laden zu Grilleinheiten ein.

Route entdecken

3 Lauenensee, Kanton Bern

Für diese Rundwanderung geht es ins Berner Oberland. Der Lauenensee, der auf Berndeutsch liebevoll «Louenensee» genannt wird, befindet sich inmitten der Bergidylle. Die zweieinhalbstündige Wanderung durch das Naturschutzgebiet führt vorbei an unberührter Landschaft, alpinem Moorgebiet, dem Spitzhorn und, wie der Name der Wanderung bereits verrät, am Lauenensee.

Route entdecken

4 Monte Lema, Kanton Tessin

Auf dieser Wanderung ist man mit einem Fuss bereits in Italien. So nahe an der Schweizer Grenze befindet sich der Monte Lema im Tessin. Der Berg verspricht einiges: Bike-Routen, Spielplätze bis hin zu einer Sternenwarte. Vom typisch tessinerischen Dorf Miglieglia geht es mit der Seilbahn hoch hinaus. Oben angekommen empfiehlt sich ein Ritt auf der «Swing of the World»-Schaukel. Die dreistündige Wanderung geht grösstenteils bergab und führt vorbei an Alpbetrieben, die Kühe, Ziegen und Pferde halten.

Route entdecken

5 Sädel, Kanton Obwalden

Die Wanderung führt durch ein echtes Eldorado für Schmetterlingsfans: den Schmetterlingspfad in Lungern OW. Entlang der Route informieren 17 Tafeln über die verschiedenen Falter und ihre Lebensweise. Ein besonderes Highlight für Kinder ist der «Bärgmandli-Pfad». Auf der Teilstrecke erzählen Sagen und Geschichten von den Zwergen und ihren Vorfahren – und machen die Wanderung zu einem kleinen Abenteuer für die ganze Familie.

Route Entdecken