1243 Lokale sind im neuen «Berg-Beizli-Führer» aufgelistet – 10 Adressen, die man zu Fuss in unter einer Stunde erreicht!

Die zehn besten Hütten-Highlights für Hungrige

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Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wanderrestaurants bieten Spezialitäten wie Trüffelrisotto oder Mistkratzerli in Berglage

Blatten in Zermatt: Gastgeberpaar lernte sich am Matterhorn-Gipfel kennen

1499 m Ü.M.: Brochhütte serviert Chässchnitte, nur Barzahlung möglich

Daniel Böniger

1 Bergrestaurant Blatten, Zermatt VS

Geht zurück auf die Anfänge des Tourismus in Zermatt 1850. Das Gastgeber-Ehepaar Sandra und Leander lernte sich auf dem Gipfel des Matterhorns kennen. Spezialität ist Trüffelrisotto mit Flusskrebsen. Zu Fuss vom Dorf in 45 Minuten zu erreichen.

Blatten

3920 Zermatt

+41 27 967 20 96

blatten-zermatt.ch

Artikel aus GaultMillau Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz. Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch Mehr

2 Brochhütte, Meiringen BE

S’Berner Oberland isch schöö-öö-öön … Nur eine Viertelstunde von der Postautostation Schwarzwaldalp entfernt ist diese SAC-Hütte auf einer Höhe von 1499 m. ü.M. Die Chässchnitte und der Spätzliteller mit Hobelkäse können, wie oft in den Bergen, nur bar bezahlt werden.

SAC Brochhütte

+41 79 259 02 06

brochhuette.ch

3 Zum Alten Rotenfluh, Schwyz

Wurst-Käse-Salat garniert, Käsekuchen und Meringues mit Rahm – das alles kombiniert mit einer spektakulären Aussicht. Das Bergrestaurant von Irene und Theo Arnold ist rund zehn Minuten von der Bergstation der Rotenfluhbahn entfernt.

Rotenfluh 1

6432 Rickenbach

+41 41 811 47 10

berggasthaus-rotenfluh.ch

4 Alphüttli Fängli, Boltigen BE

20 Fussminuten vom Jaunpass entfernt, weht das Schweizerkreuz am Fahnenmast. Hier gibts «Fangplättli», Käseschnitte mit Ei, Rahmschnitzel mit Nüdeli, für die Kids sogar Chicken Nuggets mit Pommes frites. Von Mitte September bis November wird die Wildsaison zelebriert.

Zügwegen

3766 Boltigen

+41 79 739 33 14

faengli.ch

5 Grotto Al Cort, Peccia TI

Nach einem katastrophalen Unwetter im Sommer 2024 werden dieses Jahr wieder Gäste bewirtet – auf der Karte stehen Carpaccio di Bresaola, Rösti «al Cort» oder Cordon bleu. Ab Piano di Peccia in einer halben Stunde zu erreichen. Professionelle Bocciabahn für Profis und Anfänger!

Sant Antonio 2

6695 Piano di Peccia

+41 79 397 92 32

grotto-al-cort.ch

6 Rinderweid, Balsthal SO

45 Minuten ab Holderbank im Naturpark Thal gelegen: Grillspezialitäten (Pferde-Entrecôte!), Käseschnitte, Fondue und würzige Bergluft – braucht man auf einem kurzen Ausflug wirklich mehr? Ja, vielleicht noch den «Rinderweid-Coupe» mit verschiedenen Sorbets und Früchten.

Rinderweid 185

4718 Holderbank

+41 62 390 15 98

rinderweid.ch

7 Gasslihof, Thalkirch GR

Willkommen im Safiental! Zur Flasche Calanda-Bier gibt es hier Spezialitäten vom eigenen Hof: Bio-Salsiz oder Alpkäse mit hausgemachtem Brot, Gerstensuppe oder Geschnetzeltes vom Rind mit Spätzli. Von Thalkirch aus muss man mit etwa einer halben Stunde Fussmarsch rechnen.

Gassli 23

7109 Thalkirch

+41 79 746 20 87

gasslihof.ch

8 Parkhütte Varusch, S-chanf GR

Mitten in Wiesen und Wäldern, direkt am Eingang zum Nationalpark, gibts unter anderem Mistkratzerli oder Costini vom Grill! Geeignet für Geniesser, die überhaupt nicht laufen mögen: Sie nehmen in Zuoz oder S-Chanf den «Express Parc Naziunel» (oder die Pferdekutsche) und werden direkt zum Restaurant gefahren.

7513 S-chanf

+41 81 854 31 22

varusch.ch

9 Restaurant Forelle, Weissbad AI

Brennesselsuppe und Siedwurst, Forellen als Knusperli im Cider-Teig oder mit Kräuter-Weissweinsauce – und dazu den Ausblick auf den idyllischen Seealpsee. Ab Wasserauen in einer Stunde zu erreichen. Logisch, kommt ins Glas Quöllfrisch von der Appenzeller Brauerei!

Seealpsee 8

9057 Wasserauen

+41 71 799 11 88

gasthausforelle.ch

10 Altschwand, Goldingen SG

Im hintersten Teil des Goldigertals werden bei der Familie Büeler hausgemachte Burger, Wurst-Käse-Salat und Cordon bleu mit Pommes frites aufgetischt. Ab Atzmännig in einer guten Dreiviertelstunde zu Fuss zu erreichen. Im Herbst Wildwochen, später Metzgete!

Altschwand 1

8735 Rüeterswil

alp-altschwand.ch