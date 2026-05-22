Darum gehts
- Wanderrestaurants bieten Spezialitäten wie Trüffelrisotto oder Mistkratzerli in Berglage
- Blatten in Zermatt: Gastgeberpaar lernte sich am Matterhorn-Gipfel kennen
- 1499 m Ü.M.: Brochhütte serviert Chässchnitte, nur Barzahlung möglich
Bergrestaurant Blatten, Zermatt VS
Geht zurück auf die Anfänge des Tourismus in Zermatt 1850. Das Gastgeber-Ehepaar Sandra und Leander lernte sich auf dem Gipfel des Matterhorns kennen. Spezialität ist Trüffelrisotto mit Flusskrebsen. Zu Fuss vom Dorf in 45 Minuten zu erreichen.
Blatten
3920 Zermatt
+41 27 967 20 96
blatten-zermatt.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
Weitere Artikel zur Spitzengastronomie und Top-Empfehlungen findest du auf www.gaultmillau.ch
Das ist ein Text aus dem GaultMillau, dem renommierten Restaurant- und Gourmetführer der Schweiz.
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Brochhütte, Meiringen BE
S’Berner Oberland isch schöö-öö-öön … Nur eine Viertelstunde von der Postautostation Schwarzwaldalp entfernt ist diese SAC-Hütte auf einer Höhe von 1499 m. ü.M. Die Chässchnitte und der Spätzliteller mit Hobelkäse können, wie oft in den Bergen, nur bar bezahlt werden.
SAC Brochhütte
+41 79 259 02 06
brochhuette.ch
Zum Alten Rotenfluh, Schwyz
Wurst-Käse-Salat garniert, Käsekuchen und Meringues mit Rahm – das alles kombiniert mit einer spektakulären Aussicht. Das Bergrestaurant von Irene und Theo Arnold ist rund zehn Minuten von der Bergstation der Rotenfluhbahn entfernt.
Rotenfluh 1
6432 Rickenbach
+41 41 811 47 10
berggasthaus-rotenfluh.ch
Alphüttli Fängli, Boltigen BE
20 Fussminuten vom Jaunpass entfernt, weht das Schweizerkreuz am Fahnenmast. Hier gibts «Fangplättli», Käseschnitte mit Ei, Rahmschnitzel mit Nüdeli, für die Kids sogar Chicken Nuggets mit Pommes frites. Von Mitte September bis November wird die Wildsaison zelebriert.
Zügwegen
3766 Boltigen
+41 79 739 33 14
faengli.ch
Grotto Al Cort, Peccia TI
Nach einem katastrophalen Unwetter im Sommer 2024 werden dieses Jahr wieder Gäste bewirtet – auf der Karte stehen Carpaccio di Bresaola, Rösti «al Cort» oder Cordon bleu. Ab Piano di Peccia in einer halben Stunde zu erreichen. Professionelle Bocciabahn für Profis und Anfänger!
Sant Antonio 2
6695 Piano di Peccia
+41 79 397 92 32
grotto-al-cort.ch
Rinderweid, Balsthal SO
45 Minuten ab Holderbank im Naturpark Thal gelegen: Grillspezialitäten (Pferde-Entrecôte!), Käseschnitte, Fondue und würzige Bergluft – braucht man auf einem kurzen Ausflug wirklich mehr? Ja, vielleicht noch den «Rinderweid-Coupe» mit verschiedenen Sorbets und Früchten.
Rinderweid 185
4718 Holderbank
+41 62 390 15 98
rinderweid.ch
Gasslihof, Thalkirch GR
Willkommen im Safiental! Zur Flasche Calanda-Bier gibt es hier Spezialitäten vom eigenen Hof: Bio-Salsiz oder Alpkäse mit hausgemachtem Brot, Gerstensuppe oder Geschnetzeltes vom Rind mit Spätzli. Von Thalkirch aus muss man mit etwa einer halben Stunde Fussmarsch rechnen.
Gassli 23
7109 Thalkirch
+41 79 746 20 87
gasslihof.ch
Parkhütte Varusch, S-chanf GR
Mitten in Wiesen und Wäldern, direkt am Eingang zum Nationalpark, gibts unter anderem Mistkratzerli oder Costini vom Grill! Geeignet für Geniesser, die überhaupt nicht laufen mögen: Sie nehmen in Zuoz oder S-Chanf den «Express Parc Naziunel» (oder die Pferdekutsche) und werden direkt zum Restaurant gefahren.
7513 S-chanf
+41 81 854 31 22
varusch.ch
Restaurant Forelle, Weissbad AI
Brennesselsuppe und Siedwurst, Forellen als Knusperli im Cider-Teig oder mit Kräuter-Weissweinsauce – und dazu den Ausblick auf den idyllischen Seealpsee. Ab Wasserauen in einer Stunde zu erreichen. Logisch, kommt ins Glas Quöllfrisch von der Appenzeller Brauerei!
Seealpsee 8
9057 Wasserauen
+41 71 799 11 88
gasthausforelle.ch
Altschwand, Goldingen SG
Im hintersten Teil des Goldigertals werden bei der Familie Büeler hausgemachte Burger, Wurst-Käse-Salat und Cordon bleu mit Pommes frites aufgetischt. Ab Atzmännig in einer guten Dreiviertelstunde zu Fuss zu erreichen. Im Herbst Wildwochen, später Metzgete!
Altschwand 1
8735 Rüeterswil
alp-altschwand.ch