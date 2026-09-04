Während zu Beginn einer Wanderung die ganze Familie vor Enthusiasmus strotzt, wird es besonders den Kindern schnell einmal langweilig. Mit diesen acht Wanderspielen bessert sich die Laune im Nu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wandern mit Kindern benötigt besondere Planung

Acht Spiele gegen Langeweile beim Wandern mit Kindern

Singspiele wie «En Huet, en Stock, en Rägeschirm» sind beliebt

Lea Lozano

Auf einer Wanderung gibt es für gewöhnlich jede Menge zu sehen und zu entdecken. Während man als Wander-Liebhaber im Erwachsenenalter keine Probleme hat, sich zu amüsieren, kämpfen Kinder auf einer mehrstündigen Wanderung nach einer gewissen Zeit mit Langeweile. Blick verrät dir acht Spiele, die auf einer Wanderung sicherlich gut ankommen und die Wanderlust wieder erwecken.

«Ich packe meinen Rucksack ...»

Ein altbekanntes Spiel, das nicht nur die Konzentration fördert, sondern auch super zur Unterhaltung dient, darf auf einer Wanderung mit Kindern nicht fehlen. Dabei wird eine Wortreihe gebildet, indem man Dinge aufzählt, die man in seinen Rucksack packt. Jeder Spieler muss sich, wenn er dran ist, an alle bisher aufgezählten Gegenstände erinnern und am Ende der Wortreihe einen neuen Gegenstand aufzählen. Auf einer Wanderung macht dieses Spiel besonders Spass, wenn ihr Dinge aufzählt, die euch auf dem Weg ins Auge springen.

Sammelspiel

Wenn es etwas gibt, das die Laune der Kinder auf einer Wanderung im Handumdrehen hebt, ist es ein kleiner Wettbewerb. Legt dafür eine Kategorie, wie zum Beispiel besondere Steine oder vierblätterige Kleeblätter fest. Wer am Ende der Wanderung die meisten Dinge der gewählten Kategorie gesammelt hat, gewinnt. So sind alle Teilnehmenden den ganzen Weg über beschäftigt.

Schritte zählen

Etwas ganz Simples, das bei den Kleinen die Wanderlust wieder aufblühen lassen kann: Schritte zählen. Während auch ganz klassisches Schrittezählen für kurze Zeit funktioniert, kann die Langeweile mit etwas Variation im Spiel wahrscheinlich länger überbrückt werden. So könnt ihr zum Beispiel jeweils nach 100 Schritten eine Aufgabe lösen oder nach 500 Schritten ein Gummibärchen an die Kinder verteilen.

«En Huet, en Stock, en Rägeschirm»

Ein weiterer Klassiker auf Wanderungen sind verschiedene Singspiele. So zu Beispiel auch das beliebte «En Huet, en Stock, en Rägeschirm». Dabei geht ihr im Takt zum Reim: «Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf, und sächs, und siebe und acht, en Huet, en Stock, en Rägeschirm und vorwärts, ruckwärts, sitwärts, zämme.»

Bei dieser Kombination aus Sing- und Bewegungsspiel verfliegt die Langeweile ruckzuck.

Ich sehe etwas, das du nicht siehst

Ob im Wald, am See oder in den Bergen – an Farben, die man bestaunen kann, mangelt es auf einer Wanderung sicherlich nicht. Die perfekte Voraussetzung für das beliebte Spiel «Ich sehe etwas, das du nicht siehst.» Beim Raten vergehen die Minuten wie im Flug.

Wer findet als erstes einen ...?

Die schöne Umgebung gehört bei einer Wanderung definitiv zu den Highlights. In der Natur gibt es jede Menge zu entdecken – sei es in der Luft, im Wasser oder auf dem Boden. Bei diesem Spiel konzentriert ihr euch noch etwas stärker auf die umliegende Landschaft: Ein Spieler beginnt und wünscht sich ein Objekt. Wer das gewünschte Objekt als Erster findet, gewinnt.

Wer kennt mehr ...?

Wenn die Wanderung für die Kinder noch endlos erscheint, hilft es, wenn sie sich statt auf den Weg, auf etwas ganz Anderes konzentrieren. Wieso also nicht die grauen Zellen anstrengen und sehen, wer mehr passende Antworten kennt. Dafür wird als Erstes eine Kategorie – zum Beispiel Länder, Tiere oder Früchte – ausgemacht. Nun geben die Spieler der Reihe nach passende Antworten zu der Kategorie. Dabei darf keine Antwort doppelt genannt werden, noch sollte zu lange überlegt werden. Wer diese Regeln nicht einhält oder wem nichts mehr einfällt, verliert.

Schnitzeljagd

Eltern, die die Wanderung für ihre Kinder – zum Beispiel am Geburtstag – extra aufregend gestalten wollen, können sich an einer Schnitzeljagd versuchen. Das ist zwar mit etwas mehr Aufwand verbunden, da die Wanderung zuerst einmal abgegangen werden und passende Rätsel geschrieben werden müssen, doch die fertige Schnitzeljagd verspricht Spass für die ganze Familie.