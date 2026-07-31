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Wandern abseits der Massen
Ausflugsideen für den 1. August

Kein anderer Tag eignet sich für einen Ausflug in die Natur wie der 1. August. Blick zeigt dir drei Wanderrouten, die abseits gut frequentierter Wanderwege liegen.
Publiziert: 15:48 Uhr
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Nikolina PanticRedaktorin News

Der 1. August und Wandern gehören einfach zusammen. Kein anderer Feiertag eignet sich so für einen Ausflug wie der Nationalfeiertag. Oft ist man nicht allein mit dem Gedanken, einen Ausflug zu planen. Deshalb zeigt dir Blick drei Routen, die abseits hochfrequentierter Wanderwege liegen.

1

Schwengiflüeli BL

Wer auf der Suche nach einfachen Rundwanderungen ist, wird mit der Wanderung zum Schwengiflüeli fündig. Besonders im Hinblick auf die heissen Tage ist der kühle Aufstieg durch den Wald ein willkommener Bonuspunkt. Die Wanderung zum schroffen Felskopf führt von Langenbruck BL aus über idyllische Wiesen und hoch hinauf zum Aussichtspunkt. 

Wer eine nicht allzu anspruchsvolle Rundwanderung für den 1. August sucht, wird mit dem Ausflug zum Schwengiflüeli fündig.
Foto: Baselland Tourismus / Michael Kumli

Distanz: 6 Kilometer
Dauer: 3 Stunden 15 Minuten
Höhenmeter: ↑ 312 Meter, ↓ 312 Meter
Schwierigkeit: leicht

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2

Ottenberg TG

Der Ottenberg ist der Ort für alle, die am 1. August in Feierlaune kommen. In Weinfelden TG, dem Startort der Wanderung, ist der Name Programm. Die Rundwanderung führt durch ein grosses Rebbaugebiet und bietet die Gelegenheit, Interessantes über den Weinbau zu lernen. Es soll jedoch nicht nur beim Lernen bleiben, denn die sogenannten Weinsafes bieten die Möglichkeit, Wein unterwegs zu degustieren. 

Bilderbuchschweiz und Wein – klingt nach einer perfekten Wanderung. Der Ausflug zum Ottenberg bietet Weindegustation für unterwegs und führt durch die ländliche Thurgauer Natur.
Foto: Stefan Somogyi

Distanz: 11,7 Kilometer
Dauer: 3 Stunden 45 Minuten
Höhenmeter: ↑ 392 Meter, ↓ 388 Meter
Schwierigkeit: leicht

3

Piz Terza GR/I

Wir bewegen uns zwischen der Schweiz und Italien. Die Wanderung auf den Piz Terza fordert die eine oder andere Schweissperle. Passiert man die Baumgrenze, geht es im Zickzack hoch auf den Gipfel. Der Aufstieg auf 2906 Meter über Meer lohnt sich. Die Aussicht vom Gipfel spricht für sich und ermöglicht Blicke auf 3000er wie den Piz Starley oder Piz Sesvenna. 

Der sportliche Aufstieg zum Piz Terza wird mit einer prächtigen Rundsicht auf die naheliegenden 3000er belohnt.
Foto: Andrea Badrutt

Distanz: 16,5 Kilometer
Dauer: 6 Stunden
Höhenmeter: ↑ 994 Meter, ↓ 994 Meter
Schwierigkeit: mittel

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