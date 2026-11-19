Weisser Sand, türkisblaues Meer und traumhafte Buchten: Tripadvisor hat die schönsten Strände der Welt für 2026 gekürt. Der neue Spitzenreiter liegt in Mexiko. Auch vier europäische Strände schaffen es in die Top 10 – für Ferienträume müssen wir also nicht um die halbe Welt reisen.

Gunda Bossel Lifestyle-Redaktorin

Palmen, feiner Sand und das sanfte Rauschen der Wellen: Für viele gehören Traumstrände zu den schönsten Ferienerlebnissen überhaupt. Doch wo ist es besonders paradiesisch? Die Reiseplattform Tripadvisor hat Millionen Bewertungen von Reisenden ausgewertet und daraus die beliebtesten Strände der Welt für 2026 ermittelt.

Das Ergebnis überrascht: Der Vorjahressieger muss seinen Spitzenplatz abgeben, dafür schafft es ein neuer Strand aus Mexiko ganz nach oben. Und auch Europa kann sich sehen lassen: Gleich vier Strände aus Griechenland, Portugal und Italien gehören zu den zehn besten der Welt. Für einige davon musst du von der Schweiz aus nicht einmal besonders weit reisen.

1. Isla Pasión, Cozumel, Mexiko

Karibikfeeling wie aus dem Bilderbuch: Weisser Sand, türkisblaues Wasser und Palmen machen die Isla Pasión vor der mexikanischen Insel Cozumel zum diesjährigen Sieger. Die kleine Insel ist vor allem für ihre geschützten Korallenriffe und die vielfältige Unterwasserwelt bekannt. Beim Schnorcheln lassen sich mit etwas Glück bunte Fische und andere Meeresbewohner entdecken.

Wer hier einen Strandtag verbringen möchte, muss allerdings etwas planen. Die Insel ist nur mit dem Boot erreichbar und wird hauptsächlich im Rahmen organisierter Ausflüge besucht. Als beste Reisezeit gelten die Monate November bis April.

2. Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

2025 stand Elafonissi noch ganz oben, dieses Jahr reicht es für den zweiten Platz. An Schönheit hat der berühmte Strand im Südwesten Kretas natürlich nichts eingebüsst. Besonders eindrucksvoll ist der stellenweise rosa schimmernde Sand, dessen Färbung durch winzige Schalenreste entsteht.

Dazu kommen flache Lagunen und kristallklares Wasser, das in verschiedenen Türkistönen leuchtet. Gerade Familien schätzen die seichten Wasserbereiche. In der Hochsaison kann es allerdings ziemlich voll werden. Wer die besondere Atmosphäre geniessen möchte, reist am besten im Mai oder September an.

3. Balos Lagoon, Kreta, Griechenland

Gleich noch einmal Kreta! Die Balos-Lagune im Nordwesten der griechischen Insel gehört zu den spektakulärsten Küstenlandschaften Europas. Weisser Sand, flaches türkisblaues Wasser und eine wilde Bergkulisse sorgen für einen Anblick, der fast unwirklich erscheint.

Die Lagune liegt in einem geschützten Naturgebiet und ist unter anderem per Boot oder über einen Fussweg erreichbar. Der Weg vom Parkplatz hinunter zum Strand ist teilweise steil und steinig. Dafür erwartet dich eine Aussicht, die zu den bekanntesten Fotomotiven Griechenlands gehört. Besonders schön ist es im Frühling oder Frühherbst, wenn weniger Feriengäste unterwegs sind.

4. Eagle Beach, Aruba

Wer von einem klassischen Karibikstrand träumt, dürfte am Eagle Beach glücklich werden. Der breite, schneeweisse Sandstrand auf Aruba ist für sein klares Wasser und die charakteristischen Fofoti-Bäume bekannt, die sich vom Wind geformt Richtung Meer neigen.

Anders als an manchen dicht bebauten Ferienstränden gibt es hier viel Platz zum Entspannen. Auch für Wassersportler ist die Küste interessant. Besonders eindrucksvoll sind die Sonnenuntergänge, wenn sich der Himmel über dem Meer orange und rosa färbt. Zudem nutzen Meeresschildkröten Teile des Strandes zur Eiablage.

5. Praia da Falésia, Algarve, Portugal

Du möchtest Traumstrand und spektakuläre Landschaft miteinander verbinden? Dann könnte die Praia da Falésia an der portugiesischen Algarve genau das Richtige sein. Kilometerlang zieht sich der goldene Sandstrand unterhalb mächtiger Felswände entlang. Besonders auffällig sind deren warme Rot-, Orange- und Ockertöne.

Bei Ebbe lässt sich wunderbar am Wasser entlangspazieren. Von den Aussichtspunkten oberhalb der Klippen eröffnet sich ein fantastischer Blick über die Küste. Für Schweizer Ferienreisende ist die Algarve zudem vergleichsweise unkompliziert erreichbar. Besonders angenehm sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober.

6. Banana Beach, Insel Ko Hey, Phuket, Thailand

Tropische Vegetation, heller Sand und türkisblaues Meer: Der Banana Beach auf der kleinen Insel Ko Hey, auch Coral Island genannt, vor Phuket ist ein Paradies für alle, die es exotisch mögen. Der Strand ist vor allem für seine Wassersportangebote und Schnorchelmöglichkeiten bekannt.

Von Phuket aus lässt sich die Insel mit dem Boot erreichen. Wer einen Tagesausflug plant, sollte allerdings nicht mit völliger Abgeschiedenheit rechnen. Banana Beach ist ein beliebtes Ausflugsziel, an dem es je nach Tageszeit recht lebhaft werden kann. Die trockenere Reisezeit dauert ungefähr von November bis April.

7. La Jolla Cove, Kalifornien, USA

Nicht jeder Traumstrand besteht aus kilometerlangem Sand. La Jolla Cove bei San Diego beweist, dass auch eine kleine Bucht grosse Begeisterung auslösen kann. Umgeben von Felsen liegt sie an einer geschützten Küste, die für ihre vielfältige Unterwasserwelt bekannt ist.

Besonders beliebt ist die Bucht bei Schnorchlern und Tauchern. Auch Seelöwen lassen sich in der Umgebung beobachten. Dabei gilt: Abstand halten und die Tiere keinesfalls stören. Wer lieber an Land bleibt, kann auf den Spazierwegen entlang der Küste die Aussicht über den Pazifik geniessen.

8. La Pelosa Beach, Sardinien, Italien

Karibikflair mitten im Mittelmeer? Das gibt es auf Sardinien. Die Spiaggia della Pelosa bei Stintino im Nordwesten der Insel begeistert mit fast weissem Sand und unglaublich klarem, flachem Wasser. Im Hintergrund steht ein historischer Wachturm, der dem Strand sein unverwechselbares Aussehen verleiht.

Gerade weil La Pelosa so beliebt ist, gelten während der Hauptsaison besondere Regeln zum Schutz der empfindlichen Natur. Der Zugang ist zeitweise beschränkt und eine Reservation erforderlich. Wer den Strand besuchen möchte, sollte sich deshalb vorab über die aktuellen Bestimmungen informieren. Für einen entspannten Aufenthalt eignen sich besonders die Monate ausserhalb der Hochsaison.

9. Manly Beach, Sydney, Australien

Australien darf bei einem Ranking der schönsten Strände natürlich nicht fehlen. Manly Beach in Sydney verbindet entspanntes Strandleben mit echtem Grossstadtgefühl. Hier treffen sich Surfer, Spaziergänger und Sonnenhungrige.

Der lange Sandstrand ist für seine Wellen und die lebendige Atmosphäre bekannt. Entlang der Promenade reihen sich Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte aneinander. Besonders schön ist bereits die Anreise: Mit der Fähre vom Zentrum Sydneys aus lässt sich der Ausflug mit einer Fahrt durch den berühmten Hafen verbinden.

10. Boulders Beach, Südafrika

Am letzten Strand dieser Top 10 warten ganz besondere Badegäste: Pinguine! Boulders Beach bei Simon's Town, unweit von Kapstadt, ist berühmt für seine Kolonie Afrikanischer Pinguine. Zwischen grossen Granitfelsen und kleinen Sandbuchten leben die bedrohten Tiere in ihrer natürlichen Umgebung.

Über Holzstege können Besucher die Pinguine aus der Nähe beobachten, ohne sie zu stören. Teile des Küstenabschnitts sind auch zum Baden zugänglich. Wer hierherkommt, sollte sich allerdings bewusst sein, dass der Schutz der Tiere Vorrang hat. Anfassen, Füttern oder Bedrängen ist tabu.

Traumstrände gibt es auch ganz in unserer Nähe

Für weissen Sand und türkisblaues Wasser musst du also nicht zwingend um die halbe Welt fliegen. Mit Kreta, der Algarve und Sardinien liegen gleich vier der zehn ausgezeichneten Strände in Europa. Besonders im Frühling und Herbst sind diese Reiseziele attraktiv, wenn die Temperaturen angenehm und die Strände weniger überlaufen sind.

Das Ranking basiert auf der Qualität und Anzahl der Tripadvisor-Bewertungen zwischen dem 30. November 2024 und dem 1. Dezember 2025. Es zeigt damit, welche Strände bei Reisenden besonders gut angekommen sind. Ob du lieber in einer einsamen Bucht entspannst, schnorchelst oder lange Strandspaziergänge machst, bleibt natürlich Geschmackssache. Und vielleicht liegt dein persönlicher Geheimtipp ja ganz woanders.