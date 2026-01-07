Ein Weinberg oberhalb der Baumgrenze, eine Whisky-Destillerie auf über 3000 Metern und ein Café, das sogar noch höher liegt: die bemerkenswertesten Bestmarken – mit Schweizer Beteiligung.

Brigitte von Imhof

Die höchste Whisky-Destillerie

St. Moritz GR: In den Kellern der Bergstation Corvatsch in 3303 Metern Höhe wird der feine Orma Single Malt Whisky hergestellt. Der Destillationsprozess liegt auf dieser Höhe rund 10 Grad tiefer als auf Meereshöhe. Dies, versichern Kenner, soll dem Whisky mehr Aroma und eine grössere Komplexität verleihen.

Der höchste Weinberg

Obervinschgau (I): Den Slogan «Der höchste Weinberg Europas» hat eigentlich Visperterminen im Wallis für sich gepachtet. Dort wächst der Wein auf einer Höhe von 1150 m ü. M. Ein Winzerbetrieb in Südtirol macht seit ein paar Jahren diesen Rekord streitig: Neben dem Kloster Marienberg in der Region Obervinschgau gedeihen Reben auf über 1340 Metern. An den steilen Hängen rund um das imposante weisse Benediktinerkloster sorgen kühle Nächte und heisse Tage für Früchte mit hohen Zuckerwerten, einer markanten Säure und einem unvergleichlich fruchtigen Aroma. Die Winzerfamilie Van den Dries bearbeitet den Weinberg des Weinhofs Calvenschlössl am Kloster nach naturnahen, ökologischen Prinzipien.

Das höchste Café

Mittelberg (A): Kaffeespezialitäten, Kuchen, Torten und Mehlspeisen auf 3440 Metern? Das gibts auf dem Pitztaler Gletscher in Tirol. Der Name des «Café 3440» ist Programm: Auf 1600 Plätzen geniessen Gäste bei Heissgetränken und Snacks einen traumhaften Blick auf die umliegenden 3000er-Gipfel, etwa die 3774 Meter hohe Wildspitze.

Das höchste Berghotel

Bozen (I): Hochgefühle sind im Glacier Hotel Grawand garantiert. Das Bergdomizil im Südtiroler Schnalstal, das nur zu Fuss oder mit der Schnalstaler Gletscherbahn zu erreichen ist, liegt auf 3212 Metern Höhe. Falls es mit dem guten Schlaf nicht klappt, kann man Ausschau halten nach den über 100 umliegenden 3000ern. Der Fundort von Gletschermumie Ötzi ist nicht weit vom Dreisternehotel entfernt.

Das höchste Gourmetrestaurant

Sölden (A): Anlaufstelle für höchste kulinarische Höhenflüge ist das «ice Q» im Tiroler Skigebiet Sölden. Mit seiner Lage auf 3048 Metern Höhe gilt es als höchstes Feinschmeckerrestaurant Europas. Es überzeugt mit gehobener Gourmetküche und edelsten Weinen. Plus: In der filmreifen Kulisse wurden Szenen des James-Bond-Blockbusters «Spectre» gedreht.

Der höchste Neun-Loch-Golfplatz

Riederalp VS: Auf einem Hochplateau (2000 m ü. M.) oberhalb des Rhonetals gelegen, ist der Golfclub Riederalp der höchstgelegene Neun-Loch-Golfplatz Europas. Er ist eingebettet zwischen den autofreien Bergorten Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp. Die Umgebung, unter anderem mit dem Eisstrom des Aletschgletschers, ist spektakulär. Da oben weht auch an heissen Sommertagen ein erfrischendes Lüftchen – klarer und dünner als im Tal, weshalb die Golfbälle zur Freude der Golfspielenden weiter fliegen. Seen und andere Wasserhindernisse machen den Kurs anspruchsvoll.

Der höchste Aussenpool

Zermatt VS: Noch ein Rekord für das Wallis: Das Fünfsternehotel Riffelalp in Zermatt beherbergt den höchsten Aussenpool. In 2222 Metern Höhe kann man dort seine Bahnen ziehen und bei gutem Wetter den freien Blick auf das Matterhorn geniessen. Konstante 35 Grad Wassertemperatur und zahlreiche Massagedüsen garantieren höchstes Badevergnügen selbst bei klirrenden Aussentemperaturen.

Die höchste Hütte

Alagna Valsesia (I): Die Margherita-Hütte thront auf der 4556 Meter hohen Signalkuppe auf der italienischen Seite des Monte-Rosa-Massivs. Ihren Namen hat sie von Königin Margherita von Italien, die 1893 dort übernachtete. Zwischen Juni und September finden hier 70 Gäste Platz zum Übernachten.

Das höchste Brauhaus

Leogang (A): Hochalpiner Bierpalast auf 1760 Metern. Mitten im Skigebiet Leogang-Saalbach-Hinterglemm, wenige Schritte von der Bergstation der Asitz-Kabinenbahn entfernt, liegt mit dem «Asitz Bräu» Europas höchstgelegenes historisches Brauhaus. Dafür wurden zwei historische bayerische Brauereien und Braugaststätten samt umfassender Gerätschaft ab- und wieder aufgebaut. Nebenan im Braumuseum kann man lernen, wie früher Bier gebraut wurde.

Der höchste Bahnhof

Jungfraujoch BE: Die Endstation der Jungfraujoch-Zahnradbahn auf 3454 Metern über dem Meer gilt als höchstgelegener Bahnhof Europas. Dort oben erschliesst sich Besuchenden eine hochalpine Wunderwelt aus Eis, Schnee und Fels, die sie von Aussichtsplattformen aus oder im Eispalast bewundern können. Die Bahn führt durch die prominenten Bergriesen Eiger und Mönch; die Aussicht bei den Zwischenstationen Eismeer und Eigerwand ist grandios.