Darum gehts
- Griechenland verhängt strikte Regeln für Touristen an historischen Stätten und im Verkehr
- High Heels auf der Akropolis oder Rauchen im Auto kosten bis 3000 Euro
- Bussen: Alkohol am Steuer bis 1200 Euro, Tempoüberschreitung 100 Euro
Griechenland bleibt ein Traumziel – aber nur, wenn du dich an die Regeln hältst. Denn kleine Fehler können schnell richtig teuer werden und die Ferien ruinieren. Also lies nun unbedingt weiter, denn Wissen und ein bisschen Aufmerksamkeit spart dir im Zweifel Hunderte oder sogar Tausende Franken.
Mit High Heels auf die Akropolis?
An historischen Stätten wie der Akropolis gilt ein striktes Verbot für Schuhe mit hohen Absätzen.
Der Grund: Der antike Marmor ist extrem empfindlich. Millionen Besucher pro Jahr hinterlassen bereits Spuren – spitze Absätze können zusätzlichen Schaden anrichten.
Wer sich nicht daran hält, wird gestoppt. Im schlimmsten Fall drohen:
- Zutrittsverbot
- Aufforderung, die Schuhe auszuziehen
- Busse von bis zu 900 Euro
Rauchen im Auto?
Auch im Strassenverkehr versteht Griechenland keinen Spass. Besonders streng sind die Regeln beim Rauchen im Auto:
Rauchen in Fahrzeugen mit Kindern unter 12 Jahren ist stikt verboten.
- Busse: 1500 Euro im Privatwagen
- 3000 Euro in Miet- oder Geschäftsfahrzeugen
- Zusätzlich: Führerscheinentzug für einen Monat
Dabei spielt es keine Rolle, wer geraucht hat – der Fahrer wird bestraft.
Verkehrsregeln missachten?
Die Polizei kontrolliert im Sommer verstärkt – besonders in Ferienorten und auf Hauptstrassen.
Typische Bussen:
- Alkohol am Steuer: 78 bis 1200 Euro
- Tempoüberschreitung (bis +20 km/h innerorts): 100 Euro
- Rotlicht oder Überholen über Sicherheitslinie: 700 Euro
- Kein Sicherheitsgurt: 350 Euro
- Handy am Steuer: 100 Euro
- Falsch parkieren: 40 bis 80 Euro
Den falschen Parkplatz nehmen
Wer «nur schnell» falsch parkiert – etwa nahe Stränden oder Promenaden – riskiert mehr als nur eine Busse:
- Busse: 40 bis 80 Euro
- Nummernschilder werden sofort entfernt
- Führerschein kann 10 Tage eingezogen werden
- Fahrzeugpapiere können bis zu 20 Tage einbehalten werden
Im Museum Hand anlegen?
In Museen und an archäologischen Stätten gilt ein klares Gebot: Nicht berühren. Denn auch wenn es verlockend ist – selbst im Freien dürfen antike Statuen und Objekte nicht angefasst werden.
Blitzblankes Auto?
Im Sommer herrscht in vielen Regionen Wassermangel. Deshalb gilt:
- Gartenbewässerung ist teilweise eingeschränkt
- Autos auf der Strasse oder im Innenhof zu waschen, ist unerwünscht
Denn wenn das alle Touristen mit den vielen Mietautos tun würden, droht Wasserknappheit.
Die Klimaanlage brummen lassen
Ein häufiger Streitpunkt zwischen Vermietern und Gästen: Viele lassen die Klimaanlage den ganzen Tag laufen – auch wenn sie am Strand sind. Dabei kühlt ein Apartment in wenigen Minuten ab.
Dauerbetrieb führt zu:
- hohen Stromkosten
- unnötiger Umweltbelastung
Wer nach Griechenland reist, sollte diese Regeln nicht unterschätzen. Viele Vorschriften wirken im ersten Moment überraschend streng, werden von den dortigen Behörden konsequent durchgesetzt. Wer sich daran hält, reist entspannter, vermeidet Ärger und unangenehme Überraschungen fürs Ferienbudget.
Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.