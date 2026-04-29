Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele gehört Griechenland zu den beliebtesten Reisezielen. Doch wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert saftige Bussen. Die Behörden haben die Kontrollen verschärft, und selbst scheinbar harmlose Dinge können teuer werden.

Machst du diese Fehler? So teuer kann Griechenland werden

Machst du diese Fehler? So teuer kann Griechenland werden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Griechenland verhängt strikte Regeln für Touristen an historischen Stätten und im Verkehr

High Heels auf der Akropolis oder Rauchen im Auto kosten bis 3000 Euro

Bussen: Alkohol am Steuer bis 1200 Euro, Tempoüberschreitung 100 Euro

Blick Lifestyle

Griechenland bleibt ein Traumziel – aber nur, wenn du dich an die Regeln hältst. Denn kleine Fehler können schnell richtig teuer werden und die Ferien ruinieren. Also lies nun unbedingt weiter, denn Wissen und ein bisschen Aufmerksamkeit spart dir im Zweifel Hunderte oder sogar Tausende Franken.

1 Mit High Heels auf die Akropolis?

An historischen Stätten wie der Akropolis gilt ein striktes Verbot für Schuhe mit hohen Absätzen.

Der Grund: Der antike Marmor ist extrem empfindlich. Millionen Besucher pro Jahr hinterlassen bereits Spuren – spitze Absätze können zusätzlichen Schaden anrichten.

Wer sich nicht daran hält, wird gestoppt. Im schlimmsten Fall drohen:

Zutrittsverbot

Aufforderung, die Schuhe auszuziehen

Busse von bis zu 900 Euro

2 Rauchen im Auto?

Auch im Strassenverkehr versteht Griechenland keinen Spass. Besonders streng sind die Regeln beim Rauchen im Auto:

Rauchen in Fahrzeugen mit Kindern unter 12 Jahren ist stikt verboten.

Busse: 1500 Euro im Privatwagen

3000 Euro in Miet- oder Geschäftsfahrzeugen

Zusätzlich: Führerscheinentzug für einen Monat

Dabei spielt es keine Rolle, wer geraucht hat – der Fahrer wird bestraft.

3 Verkehrsregeln missachten?

Die Polizei kontrolliert im Sommer verstärkt – besonders in Ferienorten und auf Hauptstrassen.

Typische Bussen:

Alkohol am Steuer: 78 bis 1200 Euro

Tempoüberschreitung (bis +20 km/h innerorts): 100 Euro

Rotlicht oder Überholen über Sicherheitslinie: 700 Euro

Kein Sicherheitsgurt: 350 Euro

Handy am Steuer: 100 Euro

Falsch parkieren: 40 bis 80 Euro

4 Den falschen Parkplatz nehmen

Wer «nur schnell» falsch parkiert – etwa nahe Stränden oder Promenaden – riskiert mehr als nur eine Busse:

Busse: 40 bis 80 Euro

Nummernschilder werden sofort entfernt

Führerschein kann 10 Tage eingezogen werden

Fahrzeugpapiere können bis zu 20 Tage einbehalten werden

5 Im Museum Hand anlegen?

In Museen und an archäologischen Stätten gilt ein klares Gebot: Nicht berühren. Denn auch wenn es verlockend ist – selbst im Freien dürfen antike Statuen und Objekte nicht angefasst werden.

6 Blitzblankes Auto?

Im Sommer herrscht in vielen Regionen Wassermangel. Deshalb gilt:

Gartenbewässerung ist teilweise eingeschränkt

Autos auf der Strasse oder im Innenhof zu waschen, ist unerwünscht

Denn wenn das alle Touristen mit den vielen Mietautos tun würden, droht Wasserknappheit.

7 Die Klimaanlage brummen lassen

Ein häufiger Streitpunkt zwischen Vermietern und Gästen: Viele lassen die Klimaanlage den ganzen Tag laufen – auch wenn sie am Strand sind. Dabei kühlt ein Apartment in wenigen Minuten ab.

Dauerbetrieb führt zu:

hohen Stromkosten

unnötiger Umweltbelastung

Wer nach Griechenland reist, sollte diese Regeln nicht unterschätzen. Viele Vorschriften wirken im ersten Moment überraschend streng, werden von den dortigen Behörden konsequent durchgesetzt. Wer sich daran hält, reist entspannter, vermeidet Ärger und unangenehme Überraschungen fürs Ferienbudget.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.