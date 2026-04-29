DE
FR
Abonnieren

Ferien-Check
Machst du diese Fehler? So teuer kann Griechenland werden

Die Sommerferien stehen vor der Tür und für viele gehört Griechenland zu den beliebtesten Reisezielen. Doch wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert saftige Bussen. Die Behörden haben die Kontrollen verschärft, und selbst scheinbar harmlose Dinge können teuer werden.
Publiziert: 14:03 Uhr
Kommentieren
Die Akropolis besuchen? Unbedingt. Aber bitte mit flachen Schuhen.
Foto: Getty Images/Westend61

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Griechenland verhängt strikte Regeln für Touristen an historischen Stätten und im Verkehr
  • High Heels auf der Akropolis oder Rauchen im Auto kosten bis 3000 Euro
  • Bussen: Alkohol am Steuer bis 1200 Euro, Tempoüberschreitung 100 Euro
Blick_APP_DE_WeissRot_XXXHDPI-1024x1024_RGB.png
Blick Lifestyle

Griechenland bleibt ein Traumziel – aber nur, wenn du dich an die Regeln hältst. Denn kleine Fehler können schnell richtig teuer werden und die Ferien ruinieren. Also lies nun unbedingt weiter, denn Wissen und ein bisschen Aufmerksamkeit spart dir im Zweifel Hunderte oder sogar Tausende Franken.

1

Mit High Heels auf die Akropolis?

An historischen Stätten wie der Akropolis gilt ein striktes Verbot für Schuhe mit hohen Absätzen.

Der Grund: Der antike Marmor ist extrem empfindlich. Millionen Besucher pro Jahr hinterlassen bereits Spuren – spitze Absätze können zusätzlichen Schaden anrichten.

Wer sich nicht daran hält, wird gestoppt. Im schlimmsten Fall drohen:

  • Zutrittsverbot
  • Aufforderung, die Schuhe auszuziehen
  • Busse von bis zu 900 Euro
2

Rauchen im Auto?

Auch im Strassenverkehr versteht Griechenland keinen Spass. Besonders streng sind die Regeln beim Rauchen im Auto:

Rauchen in Fahrzeugen mit Kindern unter 12 Jahren ist stikt verboten.

  • Busse: 1500 Euro im Privatwagen
  • 3000 Euro in Miet- oder Geschäftsfahrzeugen
  • Zusätzlich: Führerscheinentzug für einen Monat

Dabei spielt es keine Rolle, wer geraucht hat – der Fahrer wird bestraft.

3

Verkehrsregeln missachten?

Die Polizei kontrolliert im Sommer verstärkt – besonders in Ferienorten und auf Hauptstrassen.

Typische Bussen:

  • Alkohol am Steuer: 78 bis 1200 Euro
  • Tempoüberschreitung (bis +20 km/h innerorts): 100 Euro
  • Rotlicht oder Überholen über Sicherheitslinie: 700 Euro
  • Kein Sicherheitsgurt: 350 Euro
  • Handy am Steuer: 100 Euro
  • Falsch parkieren: 40 bis 80 Euro
Mehr zu Griechenland
Eine kulinarische Reise durch Griechenland
So schmeckt Griechenland
Eine kulinarische Reise durch Griechenland
Diese Weinregionen Griechenlands musst du kennen
Blick Weinwelt mit
Diese Weinregionen Griechenlands musst du kennen
Von Mazedonien bis Kreta
Diese Weinregionen Griechenlands musst du kennen
Eine Reise durch Griechenland
Eine Reise durch Griechenland
Auf den Spuren von Feta, Olivenöl und Kaiserin Sissi
Das musst du über Santorini wissen
Paradies für Weinverliebte
Das musst du über Santorini wissen
4

Den falschen Parkplatz nehmen

Wer «nur schnell» falsch parkiert – etwa nahe Stränden oder Promenaden – riskiert mehr als nur eine Busse:

  • Busse: 40 bis 80 Euro
  • Nummernschilder werden sofort entfernt
  • Führerschein kann 10 Tage eingezogen werden
  • Fahrzeugpapiere können bis zu 20 Tage einbehalten werden
5

Im Museum Hand anlegen?

In Museen und an archäologischen Stätten gilt ein klares Gebot: Nicht berühren. Denn auch wenn es verlockend ist – selbst im Freien dürfen antike Statuen und Objekte nicht angefasst werden.

6

Blitzblankes Auto?

Im Sommer herrscht in vielen Regionen Wassermangel. Deshalb gilt:

  • Gartenbewässerung ist teilweise eingeschränkt
  • Autos auf der Strasse oder im Innenhof zu waschen, ist unerwünscht

Denn wenn das alle Touristen mit den vielen Mietautos tun würden, droht Wasserknappheit.

7

Die Klimaanlage brummen lassen

Ein häufiger Streitpunkt zwischen Vermietern und Gästen: Viele lassen die Klimaanlage den ganzen Tag laufen – auch wenn sie am Strand sind. Dabei kühlt ein Apartment in wenigen Minuten ab.

Dauerbetrieb führt zu:

  • hohen Stromkosten
  • unnötiger Umweltbelastung

Wer nach Griechenland reist, sollte diese Regeln nicht unterschätzen. Viele Vorschriften wirken im ersten Moment überraschend streng, werden von den dortigen Behörden konsequent durchgesetzt. Wer sich daran hält, reist entspannter, vermeidet Ärger und unangenehme Überraschungen fürs Ferienbudget.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen