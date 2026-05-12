Das Adriatische Meer liegt an der Ostküste Italiens gegnüber dem Balkan. Die malerische Küste mit seinen altehrwürdigen Küstendörfern ist allemal einen Ausflug wert. Wir haben für euch die schönsten Campingplätze herausgesucht.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Die Adriatische Küste Italiens lockt mit einer Vielzahl an Campingmöglichkeiten. Komfort und Unterhaltung werden bei den meisten grossgeschrieben. Vom Fitnesszentrum bis zum Swimmingpool ist auf diesen Sterne-Campingplätzen allerlei Luxus vorhanden, und man ist längst nicht mehr unbedingt auf das Zelt angewiesen – oft bieten die Anlagen auch Bungalows oder Zimmer an.

1 Camping Union Lido

Dieser Campingplatz gilt als eine der Topadressen an der Adriaküste. Direkt an der Küste und ganz in der Nähe der Lagunenstadt Venedig gelegen, bietet er zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten. Doch auch auf dem Gelände selbst wird es garantiert nicht langweilig. Der Strand lädt zum ausgiebigen Sonnenbaden, Schwimmen oder zu langen Spaziergängen ein. Wer lieber den Pool bevorzugt, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten. Neben einer grossen Poollandschaft locken Wasserrutschen und sogar ein Whirlpool.

Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Es gibt ein Tagesprogramm für Jung und Alt, eine Disco sowie einen Kinderclub. Dazu kommen verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten wie eine Pizzeria, Bars und vieles mehr.

Das Unterkunftsangebot des Union Lido ist vielfältig und umfassend: von klassischen Lodgings über stilvolles Glamping bis hin zum Dog Camp oder Speedy Camp. Ergänzt wird das Angebot durch ein 4-Sterne-Superior-Hotel sowie luxuriöse Family Homes. Alle Unterkünfte sind darauf ausgerichtet, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden, und bieten hochwertige Services sowie Freizeitaktivitäten für jedes Alter.

Lage: Via Fausta, 258, 30013 Cavallino-Treporti VE, Italien

2 Camping Marina di Venezia

Wie der Name bereits verrät, liegt auch dieser Campingplatz ganz in der Nähe von Venedig. Auch hier wird den Gästen alles geboten, was das Herz begehrt. Neben dem Strand direkt beim Campingplatz kommen vor allem Wasserratten auf ihre Kosten. Die Anlage verfügt über ein Wasserschloss mit Wasserrutschen sowie ein olympisches Schwimmbecken.

Für Sportliche gibt es verschiedene Möglichkeiten wie Kanufahren oder Windsurfen. Damit tagsüber keine Langeweile aufkommt, sorgt ein breites Unterhaltungsprogramm für Abwechslung. Am Abend kann man in einem der Restaurants bei Live-Musik essen oder in der Bar ein Glas Rotwein geniessen.

Adresse: Via Montello, 6, 30013 Punta Sabbioni VE, Italien.

3 Camping Pra delle Torri

Auch dieser Campingplatz liegt direkt am Meer und verfügt über eine weitläufige Poollandschaft. Der Schwimmbadkomplex gehört zu den grössten an der Adriaküste und hat einiges zu bieten. Neben Wasserrutschen gibt es hier sogar Wasserfälle.

Damit auch Shopping-Fans im Urlaub nicht zu kurz kommen, verfügt der Platz über eine eigene Shoppingmall im Zentrum der Anlage. Wer sich lieber sportlich betätigt, findet ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten – darunter sogar einen 18-Loch-Golfplatz.

Unweit des Campings befindet sich das bei Touristen beliebte Städtchen Caorle, das sich ideal für einen Ausflug eignet.

Adresse: Viale Altanea 201, 30021 Caorle, Italien

4 Camping Villagio Europa

Dieser Campingplatz liegt ganz im Nordosten Italiens, nahe der slowenischen Grenze. Besonders speziell: Die Anlage befindet sich auf einer Insel, die von den Italienern „Isola del Sole“ – Sonneninsel – genannt wird.

Die Nähe zu Slowenien und Kroatien macht den Campingplatz zum idealen Ausgangspunkt für Tagesausflüge. Selbst bis nach Kroatien dauert die Fahrt nur etwa eineinhalb Stunden. Wer es lieber gemütlich mag, findet auch direkt auf dem Campingplatz genügend Unterhaltungsmöglichkeiten. So gibt es eine grosse Poollandschaft mit Rutschen, Stromschnellen und Fontänen. Und natürlich darf auch hier der Strand nicht fehlen.

Langeweile ist auch hier ein Fremdwort: Tanzkurse, Theateraufführungen und Livemusik sorgen für Unterhaltung. Wer nicht selbst kochen möchte, kann sich im campingeigenen Restaurant verwöhnen lassen.

Adresse: Via Monfalcone, 12, 34073 Grado GO, Italien