Funkelnde Lichter, geschmückte Strassen und gemütliche Cafés: Es gibt Städte, die zur Weihnachtszeit einen ganz besonderen Charme versprühen. Hier ein paar Ideen für weihnachtliche Kurztrips, die dich bestimmt in Weihnachtslaune versetzen.

Inga Pan

1 Paris - die Stadt der Liebe und des Lichts

Was könnte in der dunklen Jahreszeit schöner sein als die Stadt der Liebe und Lichter. Paris ist mit seiner romantischen Architektur eins der besten Winter-Reiseziele in Europa. Die besonderen Highlights zur Weihnachtszeit sind die Märkte in den verschiedenen Vierteln, die alle ihren eigenen Charme haben. Sie alle werden vom Eiffelturm überragt, der im Winter besonders schön beleuchtet ist: Zu jeder vollen Stunde gibt es eine fünfminütige Lichtershow. Im Anschluss an das Spektakel ist eine Bootsfahrt auf der Seine eine schöne Gelegenheit, um noch mehr von der Stadt zu bewundern.





2 Budapest - Magie zwischen Buda und Pest

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist ein magisches Reiseziel während der Weihnachtszeit. Die Donau fliesst mitten durch die Stadt und die Kettenbrücke verbindet die Stadtteile zu beiden Seiten, Buda und Pest. Mit der Seilbahn gelangt man auf den Altstadt-Hügel, wo sich neben den historischen Gebäuden auch das sehenswerte Museum der Stadt befindet. Es erzählt die bewegte Stadtgeschichte bis zur römischen Zeit. Wer genug vom Museum hat, findet vom nahe gelegenen Dreifaltigkeitsplatz einen tollen Ausblick über die Stadt, in der es auf den traditionellen Weihnachtsmärkten besonders weihnachtlich zugeht. Abends gibt es sogar Feuerwerk und eine Lichtshow am Stephansdom.

3 Kopenhagen - nordische Schönheit

Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist kunterbunt und verbreitet gute Stimmung während der Winterzeit. Die Dänen sind Meister der Lebenskunst und wissen, wie die Nähe zum Wasser und schöne Architektur das Stadterlebnis besonders machen. Wer auf einem Städtetrip in Kopenhagen vorbeischaut, sollte sich die Schlittschuhe anschnallen und auf der Eisbahn «Frederiksberg Runddel» eine Runde drehen.

Danach geht es vorbei an den kunterbunten Häuserreihen von Kopenhagen, die zur Zeit des Weihnachtsmarktes schön beleuchtet sind. Selbstverständlich gibt es auch hier Stände mit dem typisch-dänischen belegten Brot, Smørrebrød. Abends gibt es zum gemütlichen Abschluss einen Glühwein am Lagerfeuer im Hafen (Nyhavn), bei dem man mit den freundlichen Dänen ins Gespräch kommt.

4 Helsinki - weisser Weihnachtszauber

Mit etwas Glück wird der Traum von der weissen Weihnacht im finnischen Helsinki wahr. Hier gibt es nicht nur Schnee, sondern auch eine wunderschön beleuchtete, offizielle Weihnachtsstrasse, die Aleksanterinkatu. Wer sich nach dem Spaziergang aufwärmen möchte, trinkt einen warmen finnischen Glühwein (Glögi), der neben Rotwein mit Korn oder Wodka und einer guten Portion Zucker zubereitet wird. Ein bisschen Bewegung tut zum Aufwärmen auch gut, zum Beispiel auf der Eisbahn im Ice Park auf dem Bahnhofsplatz. Wer lieber einen Ausflug zu den typisch weihnachtlichen Rentieren machen möchte, fährt in den Nuuksio Rentierpark.

5 Reykjavik - auf der Jagd nach den Nordlichtern

Das Schönste am isländischen Winter, neben den gemütlichen Stunden am Kamin oder in den heissen Quellen, sind die Nordlichter. Von Reykjavik aus sind sie am besten mit einem professionellen Führer zu finden. Auch eine Kreuzfahrt ist eine tolle Gelegenheit, um das Naturspektakel zu erleben. Eine Reise nach Island bleibt aber auch ohne Aurora im Gedächtnis, denn es ist mit seinen Vulkanen und Fjorden ein Winterwunderland.

Auch die Stadt Reykjavik hat viel zu bieten, unter anderem ein besonderes Event am ersten Weihnachtsfeiertag: Hier werden in der Innenstadt 13 Hologramme der isländischen Weihnachtsburschen (Yule) an versteckten Orten zwischen den Gebäuden arrangiert. Deren Troll-Mutter Gryla verspeist laut Legende freche Kinder, aber davon lassen sich die Isländer nicht abschrecken. Auf einem Winterspaziergang der besonderen Art können Einheimische und Besucher die Hologramme entdecken.

6 Tallinn - schönstes Winterziel an der Ostsee

Die Hauptstadt von Estland ist ein schönes Winterziel an der Ostsee. Die Innenstadt von Tallinn, mit ihren mittelalterlichen Gebäuden und dem Kopfsteinpflaster, sorgt für eine Atmosphäre wie im Weihnachtsmärchen. Mitten auf dem Rathausplatz wird jedes Jahr seit 1441 ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Damit war Tallinn die erste Stadt in ganz Europa, die einen öffentlichen Weihnachtsbaum hatte. Wenn es auf dem Platz zu kalt wird, laden die gemütlichen Restaurants zum Einkehren ein. Zu den weihnachtlichen Köstlichkeiten in Estland zählen unter anderem Schwarzbrot und frisch gebackene Lebkuchen. Wer sich nach der Stärkung wieder nach draussen traut, kann das estnische Freilichtmuseum besuchen.

8 Edinburgh - Dudelsäcke und gemütliche Pubs

Die schottische Hauptstadt Edinburgh ist in der Weihnachtszeit keineswegs verschlafen. Überall ertönt die Musik der Dudelsäcke und vermischt sich mit «Jingle Bells» in den gemütlichen Pubs und Cafés. Nach einem Spaziergang über die gepflasterten Strassen ist das Krippenspiel in den St. Andrews Square Gardens einen Besuch wert. Es gibt auch diverse Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in der George Street und in den Princes Street Gardens. Wer genügend Geschenke eingekauft hat, kann Highlights der Stadt wie den unterirdischen Laden «The Real Mary King’s Close» aus dem 17. Jahrhundert besuchen. Auch die Burgen der Stadt, wie Edinburgh Castle oder die Königsresidenz (Palace of Holyroodhouse) sind sehenswert.