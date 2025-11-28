Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in der Limmatstadt, die sich für Weihnachten wieder mal ganz schön herausputzt. Hier gehts zu Zürichs schönsten Weihnachtsmärkten, zu singenden Weihnachtsbäumen, einem Weihnachtszirkus und dem Märlitram.

Darum gehts Die schönsten Weihnachtsmärkte in Zürich für die Adventszeit

Der Singing Christmas Tree bietet festliche Chorkonzerte in der City

1 Christkindlimarkt im Hauptbahnhof

Schnell noch einen Glühwein auf dem Nachhauseweg oder ein Geschenk für die Liebsten: Der Christkindlimarkt im Hauptbahnhof ist besonders bei Pendlern beliebt. Der Weihnachtsmarkt verzaubert jedes Jahr den Hauptbahnhof aufs Neue. Mit über 100 Markthäuschen ist er einer der grössten in Europa. Funkelnde Lichter und geschmückte Läden wecken die Vorfreude auf Weihnachten! Praktisch: Der Markt ist überdacht, somit bist du hier auch bei Huddelwettter gut aufgehoben.

20. November bis 24. Dezember 2025

2 Weihnachtsmarkt Dörfli

Zürichs romantischster Weihnachtsmarkt ist zugleich der älteste: Die geschmückten Buden zwischen den historischen Gebäuden im Niederdorf vermitteln gemütliche Adventsstimmung. Zusätzlich verzaubert wird die weihnachtliche Atmosphäre durch ein Rahmenprogramm mit feurigen und herzerwärmenden Darbietungen. Besonders heimelig ist der Bereich im Rosenhof.

20. November bis 23. Dezember 2025

3 Zürcher Wienachtsdorf am Bellevue

Beim 'Wiehnachtsdorf' auf dem Sechseläutenplatz liegt der Fokus auf Genuss. Ein Grossteil der rund hundert Buden bietet Gaumenfreuden aus allen Herren Ländern – ideal für einen gemeinsamen Feierabend-Glühwein mit Znacht. Mittelpunkt des Dorfs ist der rieseige, hübsch beleuchtete Weihnachtsbaum, der zum Verweilen und Plaudern einlädt. Das bezaubernde Elfendörfli ist ein toller Weihnachtsort für die Kinder, die Villa Zaubernuss, ein Samiclaus-Postamt, eine Lesestube und der Kramerladen laden zum Spielen, Basteln und Lesen ein.

20. November bis 23. Dezember 2025

4 Weihnachtsallee beim Hauptbahnhof Zürich

Auf der sich neu entwickelten Europaallee beim Bahnhof befindet sich der neueste Nasch- und Geschenklimarkt der Stadt. Beim Flanieren durch die Weihnachtsallee winken 80 wechselnde kreative Food-Buden mit ihrem abwechslungsreichen Angebot. An den vielen Marktständen findet man Süsses, Schmuck oder Souvenirs, der Fokus wird hier auf Design-Produkte und Handwerkskunst gelegt. Eine weihnächtliche Beleuchtung rundet das Erlebnis ab.

20. November bis 23. Dezember 2025

5 The Singing Christmas Tree am Werdmühleplatz

Kurios geht es auf dem Wiehnachtsmärt am Werdmühleplatz zu: Kleine und grosse Kinder mit roten Zipfelmützen singen auf einem überdimensionalen Weihnachtsbaum weihnachtliche Lieder. Auch dieses Jahr geben über 30 lokale Chöre Weihnachtslieder zum Besten und verstrahlen eine gehörige Portion Weihnachtsstimmung in der City. Die Konzerte sind von Montag-Donnerstag um 17.30 und 18.30, freitags und an den Wochenenden finden zusätzliche Aufführungen statt.

20 November bis 23. Dezember 2025

6 Heiliger Bimbam in der Maag Halle

Keine Lust auf das immer gleiche Advents-Allerlei? Der Weihnachtsmarkt Heiliger Bimbam fokussiert auf unabhängige Labels, Künstler, Nachwuchsdesigner und Concept Stores. Auch findest du Street Food, DJ-Sound und viel urbanes Ambiente.

11. November bis 14. November und 18. bis 21. Dezember 2025, Halle 550D an der Birchstrasse 150 in Oerlikon, 2min vom Bahnhof.

7 Illuminarium – Weihnachtsbeleuchtung Landesmuseum

Weihnachten ist das Fest des Lichts. Das hat sich auch die Zürcher Künstler-Gruppe Projektil gedacht und den Innenhof des Landesmuseums in eine magische Lichter-Zauber-Welt verwandelt. Bei der 3D-Show «Yukis klangvolle Weihnachten» entführen dich Fabelwesen auf eine wundersame Weihnachtsreise, die mit passender Musik rundum an die Fassaden des Landesmuseums projiziert wird. Im Innenhof ist festliche Weihnachtsstimmung, hier kannst du auch essen und trinken und die Zeit im Lichtermeer und an Feuerstellen verbringen.

6. November bis 30. Dezember 2025

8 Weihnachtszirkus Circus Conelli

Akrobaten, Zauberer und Clowns: Die Traumwelt eines Zirkus passt besonders gut zur Vorweihnachtszeit. Das beweist auch der Circus Conelli, denn seit über 35 Jahren ist der Schweizer Familienzirkus fester Bestandteil der Zürcher Weihnachten und ist vom Bauschänzli, der kleinen Insel auf dem Wasser, nahe dem Bellevue, nicht mehr wegzudenken.

22. November bis 31. Dezember 2025

9 Winterzauber auf dem Uetliberg

Der wohl am längsten anhaltende Winterzauber findet auf dem Uetliberg statt, hier kannst du dich bis im Februar dem Kerzenziehen, Eisstockschiessen oder Glühwein-trinken hingeben. Dazu gibts feinsten Winter-Streetfood und eine schöne Aussicht auf die Stadt Zürich. Sehr herzig: An bestimmten Tagen findet der kleine, aber sehr feine Markt statt, an dem ausschliesslich Dinge verkauft werden dürfen, die rein hobbymässig kreiert wurden.

Winterdorf: 6. November 2025 bis 31. Januar 2026

Kleiner Weihnachtsmarkt: 15. November bis 21. Dezember 2025, immer Samstag und Sonntag

10 Glückliche Kinder im Märlitram

Für den Samichlaus, der das Oldtimer-Tram durch die Zürcher Innenstadt steuert, und die zwei Engel, die mit ihren Geschichten Kinderaugen zum Leuchten bringen, gehts dieses Jahr erneut auf die Schienen. Mitfahren dürfen jedoch nur Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Die Fahrt kostet 10 Franken, die Tickets sind ausschliesslich online erhältlich. Der Vorverkauf startet jeweils 1 Woche im Voraus.

Vom 21. November bis 23. Dezember 2025