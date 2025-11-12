Die Lichter tanzen über den See, die Brücken sind weihnachtlich dekoriert und der Glühwein kann sowohl in der Altstadt, als auch mit Seeblick genossen werden. In Luzern wirds festlich, hier gehts zu den stimmungsvollsten Orten der Stadt:

Auf dem Handwerksmarkt kannst du sehr schöne Geschenke finden

1 Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz

Das Markenzeichen des besinnlichen «Lozärner Wiehnachtsmärt» am Franziskanerplatz in der Kleinen Altstadt ist der Adventskranz auf dem Franziskanerbrunnen: mit drei Metern Durchmesser ist er immerhin der grösste der Zentralschweiz. Ebenso stolz sind die Veranstalter auf die Krippe aus lebensgrossen Figuren. Mit etwa 70 Holzbuden ist der Markt eher übersichtlich, das Ambiente in der Altstadt ist jedoch sehr hübsch und weihnachtlich.

Von 4. bis 21. Dezember 2025

2 Weihnachtlicher Handwerksmarkt auf dem Weinmarkt

Der Luzerner Handwerksmarkt zählt auch unter dem Jahr zu einer festen Grösse in dem vielfältigen Markttreiben der Kantonshauptstadt - im Advent gibt sich der Markt jedoch einen weihnachtlichen Anstrich. Etwa 70 Kunsthandwerker bieten Selbstgemachtes aus Holz, Ton, Stoffen oder Metall an. Hier findet man bestimmt einige Dinge, die sich wunderbar unter dem Weihnachtsbaum machen würden.

6. und 8. Dezember / 13. und 14. Dezember und 20. und 21. Dezember 2025

3 Das Weihnachtsschiff

Zur Adventstradition der See-Stadt Luzern zählt auch das Weihnachtsschiff der Reederei SNG. Bei einer Rundfahrt schippert man an der festlich erleuchteten Stadt vorbei und geniesst derweil typische Winterklassiker wie Fondue, Raclette oder Fleischiges vom Tischgrill. Die Gesamtdauer des Erlebnisses beträgt etwa drei Stunden.

Zu den genauen Daten, dem Menu und der Ticketreservation gehts hier.

4 Theatralischer Adventskalender

Das Theater Luzern stellt eine Glasbox unter die Arkaden vor seiner Haustür und erfreut das Publikum täglich um 17.30 Uhr mit kleinen künstlerischen Darbietungen im 'Theatralischen Adventskalender'. Dazu gibt es Glühwein, Lebkuchen und andere Leckereien an der Adventsbar. Von Lesungen über Installationen bis zu Gesangseinlagen ist alles dabei.

Vom 1. bis 23. Dezember 2025, täglich um 17.30 Uhr

5 Eiszauber Luzern

Am «Eiszauber Luzern» findest du ein kleines, aber feines Eisfeld vor dem KKL, direkt am See neben dem Weihnachtsmarkt. Schöner könnte man die Kurven innerorts wohl nicht kratzen. Auf der Konzertbühne direkt am Eisfeld treten Musiker:innen auf. Die Konzerte sind kostenlos, genauso wie das Schlittschuhlaufen. Praktisch: Schlittschuhe kannst du gleich vor Ort mieten.

Vom 12. November 2024 bis 4. Januar 2025