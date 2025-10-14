Der Oktober eignet sich immer auch für einen Citytrip. Die folgenden sieben Städte-Highlights bieten sich für ein europäisches Getaway an.

1/8 Die Hauptstadt der Slowakei, Bratislava, ist bisher noch kein Tourismus-Klassiker, obwohl die Stadt kulturell viel zu bieten hat. Vor allem die Altstadt ist schön zu besichtigen. Foto: Shutterstock

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Bratislava, Slowakei

Wie wäre es mal mit einem Ausflug in eine Stadt, die nicht zu den Tourismus-Klassikern zählt und dennoch fasziniert? Die Hauptstadt der Slowakei, Bratislava (deutsch: Pressburg), liegt an der Donau und grenzt sowohl an Österreich als auch an Ungarn. Aus diesem Grund hat die geschichtsreiche Stadt diverse kulturelle Einflüsse und entwickelt sich immer mehr zu einem Melting Pot. Das Umland lädt mit seinen Weinbergen zum Wandern und Radfahren in den Kleinen Karpaten ein.

Tipp: Besonders die Altstadt lockt mit ihrem historischen Charme aus dem 18. Jahrhundert, hippen Cafés und Restaurants.

2 Brüssel, Belgien

Brüssel ist vor allem bekannt als die Stadt, in der das Europaparlament tagt, aber auch als Hauptstadt des Königreichs Belgien. Hier kann man nicht nur duftende Waffeln und zartschmelzende Schokolade verköstigen, sondern auch kulturelle Highlights wie das Magritte Museum besuchen. Brüssel zieht Besucher mit ihrem einzigartigen, etwas rauen, aber herzlichen Charme in ihren Bann. In den Szenevierteln tobt das Leben, und schöne Boutiquen laden zum Shoppen ein.

Tipp: Der Marktplatz, Grote Markt, ist mit dem gotischen Rathaus das pulsierende Herz der Stadt und macht auch optisch viel her. Besonders am Abend, wenn die Gebäude beleuchtet sind.

3 Venedig, Italien

Venedig ist ohne Frage eine der interessantesten Städte Italiens. Manch einer sagt, dass man sie jetzt besuchen muss, bevor der Meeresspiegel zu sehr ansteigt. Hier findest du nicht nur diverse Sehenswürdigkeiten, sondern auch das typische Dolce Vita in Form von Restaurants, Cafés, Bars und vielen Strassenkünstlern und Musikern. Also nichts wie los und das Museum Correr, die Seufzerbrücke und den Dogenpalast bewundern. Für einen authentischen Besuch muss man mindestens einmal mit einem Gondoliere durch die Kanäle geschippert sein. Autos gibt es hier ohnehin keine.

Tipp: Auf der Insel Murano kann man den Glasbläsern bei der Arbeit über die Schulter schauen und wunderschöne Mitbringsel kaufen.

4 Mali Losinj, Kroatien

Auf der Insel Losinj in Kroatien findet man neben dem klaren Wasser der Adria und schönen Kiesstränden auch die malerische Hafenstadt Mali Losinj. Der grosse Naturhafen lädt zu einem Spaziergang entlang der Promenade ein. Das mediterrane Umland ist perfekt zur Erholung und offiziell als Luftkurort bekannt. Nach einem Spaziergang kann man sich in einem der Restaurants von der würzig-duftenden traditionellen Küche und sehr gutem, kroatischem Wein verwöhnen lassen.

Tipp: Wer verspielte Meeresbewohner sehen möchte, sollte mit dem Boot eine Tour nach Kvarnerić an der Westküste buchen, denn hier leben noch über 100 Delfine.

5 Konstanz, Deutschland

Die Stadt Konstanz ist als Herz der Vierländerregion am Bodensee bekannt. Hier kann man shoppen, mit dem Boot über den glitzernden See schippern oder auch in einem der Cafés die Sonne geniessen. Auch das grüne Umland bietet ideale Möglichkeiten zur Erholung und Erkundung, zum Beispiel mit dem Velo oder beim Wandern. Aber auch historisch hat Konstanz einiges zu bieten, unter anderem die Geschichte des Konstanzer Konzils, an das die Hafenfigur Imperia erinnern soll.

Tipp: Bei einer der themenorientierten Stadtführungen kann man die grösste Stadt am Bodensee besser kennenlernen.

6 Perpignan, Frankreich

Die Stadt Perpignan ist das kulturelle Zentrum der südwestlichen Mittelmeerküste Frankreichs. Sie besticht durch den typisch südfranzösischen Charme und die historische Altstadt. Ausserdem liegt sie am Golfe du Lion und ist mit direkter Nähe zum Mittelmeer ideal für lange Spaziergänge.

Tipp: Wer nach dem Spazieren gern ein paar Tapas essen möchte, wird auch fündig; die spanische Grenze ist nicht weit entfernt, und der katalanische Einfluss in Perpignan ist überall sichtbar. Nach nur einer Stunde Fahrt ist man ausserdem in den Pyrenäen.

7 Budapest, Ungarn

Die Hauptstadt Ungarns steht ganz oben auf der Liste der am meisten besuchten Städte Europas. Der Name stammt daher, dass die beiden ehemaligen Städte Buda und Pest, an gegenüberliegenden Ufern der Donau, zusammengelegt wurden. Die eleganten Bauten am Flussufer erinnern an die besondere Atmosphäre von Paris. Die prunkvollen Kathedralen und Schlösser sind nicht nur schön anzusehen, sie bieten auch einen tollen Hintergrund für die Shoppingmeile.

Tipp: Besonders imposant ist das Parlamentsgebäude, das an die Unabhängigkeit Ungarns erinnert. Vor allem abends macht es, vom anderen Ufer betrachtet, sehr viel her.