Wer den grossen Touristenströmen lieber aus dem Weg geht, sollte einen Blick auf die Geheimtipps von Skyscanner werfen – sie könnten sich lohnen. Und übrigens: Weisst du, an welchem Wochentag Flüge am günstigsten sind?

An diesen Reisezielen sparst du in den Sommerferien richtig Geld

1/5 Die thailändische Hauptstadt Bangkok gehört zu den beliebtesten Schweizer Reisezielen. Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts Schweizer planen mehr Sommerferien, Bangkok und Palma sind beliebte Ziele

57 Prozent wollen weniger bekannte Orte besuchen, um Massentourismus zu vermeiden

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die warmen Sonnentage klopfen bereits an – und mit ihnen wächst die Vorfreude auf die langen Ferien. Die Schweizer Reisenden scheinen in diesem Jahr ihre Auszeit richtig geniessen zu wollen. Fast die Hälfte beabsichtigt, diesen Sommer mehr Ferien als im Vorjahr zu machen.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Reise-App Skyscanner unter Schweizer Ferienmachenden hervor. Ein Teil von ihnen hat auch bereits gebucht. So zeigt sich, welche Destinationen diesen Sommer besonders gefragt sind – inklusive des durchschnittlichen Preises für den Hinflug:

Bangkok, Thailand – 879 Franken

Palma, Spanien – 187 Franken

Denpasar, Indonesien – 1041 Franken

Lissabon, Portugal – 256 Franken

Antalya, Türkei – 296 Franken

Barcelona, Spanien – 150 Franken

Istanbul, Türkei – 316 Franken

Porto, Portugal – 275 Franken

Pristina, Kosovo – 372 Franken

Kuala Lumpur, Malaysia – 747 Franken

Welches sind die Geheimtipps?

Mehr als ein Drittel der Befragten haben ihre Ferien allerdings noch nicht gebucht, obwohl sie bereits aktiv auf der Suche sind. 57 Prozent der Reisenden beabsichtigen in diesem Sommer zudem, auf weniger bekannte Orte zu setzen. Sie wollen den überfüllten Massentourismus-Hotspots fernbleiben. Skyscanner hat darum folgende günstige Geheimtipps während der Hochsaison ermittelt:

Budapest, Ungarn – 105 Franken

Skiathos, Griechenland – 115 Franken

Zagreb, Kroatien – 141 Franken

Figari, Frankreich – 148 Franken

Enfidha, Tunesien – 163 Franken

Breslau, Polen – 166 Franken

Ajaccio, Frankreich – 170 Franken

Olbia, Italien – 175 Franken

Gizeh, Ägypten – 175 Franken

Übrigens: Die billigste Ferienwoche während der Hochsaison ist Kalenderwoche 35 – also Ende August. Der günstigste Wochentag, um in die Ferien zu fliegen, jeweils der Freitag.

Wer noch mehr Ferien für sein Geld will und zeitlich flexibel ist, geht aber am besten ausserhalb der Monate Juli und August in die Ferien. Vier von zehn Schweizer Touristen machen sich die tieferen Preise in der Nebensaison bereits zunutze. Die Reise-App empfiehlt dazu folgende billige Sommerdestinationen.

Günstige Ziele im Juni:

Santiago de Compostela, Spanien – 55 Franken

Rimini, Italien – 72 Franken

Toulouse, Frankreich – 89 Franken

Bukarest, Rumänien – 91 Franken

Sevilla, Spanien – 91 Franken

Enfidha, Tunesien – 113 Franken

Neapel, Italien – 139 Franken

Günstigste Ziele im September:

Biarritz, Frankreich – 48 Franken

Prag, Tschechien – 60 Franken

Tirana, Albanien – 68 Franken

Bari, Italien – 104 Franken

London, Grossbritannien – 127 Franken

Rom, Italien – 130 Franken

Istanbul, Türkei – 139 Franken

