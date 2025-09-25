Darum gehts
- München ist auch abseits vom Oktoberfest eine Reise wert
- Die Stadt in Bayern ist ein attraktives Ziel für Touristen
- München bietet viel: Von Sightseeing bis zu kulinarischen Höhepunkten.
Traditionell, vielseitig und modern. So präsentiert sich die Hauptstadt Bayerns, die so viel mehr zu bieten hat, als nur ihr Oktoberfest. Moderne Stadtteile geben einen spannenden Kontrast zur Altstadt und der Duft von Weisswurst und Bretzeln lockt in allen Gassen. Definitiv ist die Stadt auch abseits der Wiesn eine Reise wert.
Anreise: Wie kommt man nach München?
Die einfachste Möglichkeit, um nach München zu kommen, ist der Direktzug von Zürich über Winterthur und St. Gallen. Mit einer Reisezeit von 3:30 Stunden ist der Zug schneller als der Flug, wenn man die Wartezeiten am Flughafen addiert.
Sightseeing: Was muss man in München gesehen haben?
Wer alle Sehenswürdigkeiten Münchens erleben will, müsste mindestens eine ganze Woche bleiben. Für einen kurzen Besuch sollte man folgende Highlights nicht verpassen:
Frauenkirche
Highlight der Frauenkirche, dem Wahrzeichen Münchens, ist der Blick von der Aussichtsplattform im Turm. Von den fast 100 Metern Höhe reicht der Blick bei gutem Wetter bis zu den Alpen.
BMW Welt
Hier trifft futuristische Architektur auf Automobilkunst. In der BMW Welt und dem dazugehörigen Museum kann man in die Geschichte und Designwelt der BMW-Fahrzeuge eintauchen.
Königsplatz
Hier fühlt man sich wie in Griechenland. Die Architektur des Königsplatzes lehnt sich an die Antike an. Passenderweise finden sich hier wichtigen archäologischen Museen.
Deutsches Museum
Der Name täuscht, denn im Deutschen Museum geht es nicht um Geschichte, sondern um Wissenschaft. Auf 20'000 Quadratmetern werden Ausstellungen zu Naturwissenschaften und Technik präsentiert.
Schloss Nymphenburg
Etwas ausserhalb des Zentrums liegt das barocke Schloss Nymphenburg, eine der grössten Schloss-Anlagen Deutschlands.
Der Olympiapark
Erbaut für die Olympischen Spiele 1972 finden hier heute Veranstaltungen wie Public Viewings, Konzerte oder Sportveranstaltungen statt.
Geniessen: Diese Münchner Spezialitäten sollte man probieren
Schweinshaxen
Grillierte Schweinshaxe, diese wird traditionell mit Klössen serviert.
Obazda
Camembert-Creme mit Paprikapulver und Zwiebel, kombiniert mit einer Bretzel, als kleiner Happen zum Bier.
Weisswürste
Weisswürste sollte man probieren, diese gibts übrigens auch als vegane Variante. Aber Achtung: In München isst man die gegarten Kalbswürste traditionell nur bis 11 Uhr.
Schweinebraten
Der klassische Sonntagsbraten wird in München mit Kartoffelklössen und Rotkraut serviert.
Essen und Trinken: Hier erlebt man bayerische Bierkultur
Das Hofbräuhaus
Das Hofbräuhaus ist die berühmteste Biergaststätte der Welt. Auch wenn das Original recht touristisch ist, in der Gaststube und dem Biergarten wird bayerische Bierkultur zelebriert.
Der Augustiner Keller
Unweit des Bahnhofs befindet sich dieser sehr schöne Biergarten der Augustiner Brauerei. Der Biergarten ist nicht nur einer der schönsten, sondern auch der älteste der Landeshauptstadt.
Königlicher Hirschgarten
Manch einer behauptet, der Hirschgarten im Westen Münchens sei der grösste Biergarten Bayerns. Hier gehts zünftig bayerisch zu.
Giesinger Bräustüberl
Während die meisten Münchner Brauereien Hunderte Jahre auf dem Buckel (oder im Braukessel) haben, ist die Giesinger Brauerei im Stadtteil Obergiesing gerade mal 20 Jahre alt – aber bereits zum Kult geworden.