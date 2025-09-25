Biergarten-Gemütlichkeit, Weltklasse-Museen und ein cooles Flair: München ist immer eine Reise wert – nicht nur zum Oktoberfest.

Alles, was du für einen Besuch in München wissen musst

1/7 Oktoberfest 2025 in München: 20. September – 5. Oktober. Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts München ist auch abseits vom Oktoberfest eine Reise wert

Die Stadt in Bayern ist ein attraktives Ziel für Touristen

Christian Bauer Reise-Journalist

Traditionell, vielseitig und modern. So präsentiert sich die Hauptstadt Bayerns, die so viel mehr zu bieten hat, als nur ihr Oktoberfest. Moderne Stadtteile geben einen spannenden Kontrast zur Altstadt und der Duft von Weisswurst und Bretzeln lockt in allen Gassen. Definitiv ist die Stadt auch abseits der Wiesn eine Reise wert.

Anreise: Wie kommt man nach München?

Die einfachste Möglichkeit, um nach München zu kommen, ist der Direktzug von Zürich über Winterthur und St. Gallen. Mit einer Reisezeit von 3:30 Stunden ist der Zug schneller als der Flug, wenn man die Wartezeiten am Flughafen addiert.

München mit seinen nahen Alpen gilt als eine der Städte Deutschlands mit der höchsten Lebensqualität. Und mit Direktzügen aus der Schweiz lohnt schon ein Besuch für ein verlängertes Wochenende. Foto: München Tourismus

Sightseeing: Was muss man in München gesehen haben?

Wer alle Sehenswürdigkeiten Münchens erleben will, müsste mindestens eine ganze Woche bleiben. Für einen kurzen Besuch sollte man folgende Highlights nicht verpassen:

Frauenkirche

Highlight der Frauenkirche, dem Wahrzeichen Münchens, ist der Blick von der Aussichtsplattform im Turm. Von den fast 100 Metern Höhe reicht der Blick bei gutem Wetter bis zu den Alpen.

BMW Welt

Hier trifft futuristische Architektur auf Automobilkunst. In der BMW Welt und dem dazugehörigen Museum kann man in die Geschichte und Designwelt der BMW-Fahrzeuge eintauchen.

Die BMW Welt mit dem angegliederten Museum gibt einen Einblick in die Geschichte und Designs der BMW Automobile. Foto: Sigi Müller www.augenblick-fotografie.com

Königsplatz

Hier fühlt man sich wie in Griechenland. Die Architektur des Königsplatzes lehnt sich an die Antike an. Passenderweise finden sich hier wichtigen archäologischen Museen.

Deutsches Museum

Der Name täuscht, denn im Deutschen Museum geht es nicht um Geschichte, sondern um Wissenschaft. Auf 20'000 Quadratmetern werden Ausstellungen zu Naturwissenschaften und Technik präsentiert.

Nicht nur für Hobby-Physiker ein Muss: Das Deutsche Museum ist eines der grössten Museen zu Naturwissenschaft und Technik der Welt. Foto: München Tourismus

Schloss Nymphenburg

Etwas ausserhalb des Zentrums liegt das barocke Schloss Nymphenburg, eine der grössten Schloss-Anlagen Deutschlands.

Der Olympiapark

Erbaut für die Olympischen Spiele 1972 finden hier heute Veranstaltungen wie Public Viewings, Konzerte oder Sportveranstaltungen statt.

Im Olympiapark lässt es sich fantastisch spazieren gehen. Foto: Unsplash / Markus Spiske

Geniessen: Diese Münchner Spezialitäten sollte man probieren

Schweinshaxen

Grillierte Schweinshaxe, diese wird traditionell mit Klössen serviert.

Obazda

Camembert-Creme mit Paprikapulver und Zwiebel, kombiniert mit einer Bretzel, als kleiner Happen zum Bier.

Weisswürste

Weisswürste sollte man probieren, diese gibts übrigens auch als vegane Variante. Aber Achtung: In München isst man die gegarten Kalbswürste traditionell nur bis 11 Uhr.

Schweinebraten

Der klassische Sonntagsbraten wird in München mit Kartoffelklössen und Rotkraut serviert.

Essen und Trinken: Hier erlebt man bayerische Bierkultur

Bayern und München im Besonderen sind bekannt für die Bierkultur. Ein Besuch im Biergarten gehört mit aufs Programm. Foto: Christian Kasper

Das Hofbräuhaus

Das Hofbräuhaus ist die berühmteste Biergaststätte der Welt. Auch wenn das Original recht touristisch ist, in der Gaststube und dem Biergarten wird bayerische Bierkultur zelebriert.

Der Augustiner Keller

Unweit des Bahnhofs befindet sich dieser sehr schöne Biergarten der Augustiner Brauerei. Der Biergarten ist nicht nur einer der schönsten, sondern auch der älteste der Landeshauptstadt.

Königlicher Hirschgarten

Manch einer behauptet, der Hirschgarten im Westen Münchens sei der grösste Biergarten Bayerns. Hier gehts zünftig bayerisch zu.

Giesinger Bräustüberl

Während die meisten Münchner Brauereien Hunderte Jahre auf dem Buckel (oder im Braukessel) haben, ist die Giesinger Brauerei im Stadtteil Obergiesing gerade mal 20 Jahre alt – aber bereits zum Kult geworden.