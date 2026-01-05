Darum gehts Las Vegas: Hauptstadt des Glückspiels samt historischen Casinos und weltberühmten Shows

Themenhotels bieten Reisen um die Welt

Über 150'000 Spielautomaten und Künstlerauftritte wie U2 und Rod Stewart Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Historische Casinos

Las Vegas, Vergnügungsstadt inmitten der Wüste, ist ein Sinnbild für den amerikanischen Traum. 1829 kam der erste Europäer auf der Suche nach einer Alternativroute gen Westen an diesem Landstrich vorbei: Wegen einiger Quellen gab der Spanier dem Fleck den Namen «Las Vegas», die Auen. Bald kamen die Wagentrecks, dann die Armee, die ersten Farmer und schliesslich die Eisenbahn. Am 15. Mai 1905 versteigerte die Bahn-Gesellschaft Grundstücke: Las Vegas war offiziell geboren. Im Jahr 1931 wurde in Nevada das Glücksspiel (wieder) legalisiert. Danach entwickelte sich «Vegas» schnell zum Vergnügungshotspot. Eine Handvoll historischer Kasinos aus den Anfangsjahren gibt es noch, darunter das «Flamingo» aus dem Jahr 1946 (von einem Mafioso erbaut) und das «Sahara» von 1952. Tolle Startpunkte fürs Casino-Hopping.

2 «Strip»-Weltreise

Am Beginn des Casinobooms setzten die Betreiber auf Themenhotels. Noch heute gehts auf dem knapp sieben Kilometer langem «Strip», offiziell der Las Vegas Boulevard, einmal um die Welt und durch die Geschichte: unverwechselbare Eindrücke sammeln bei den ägyptischen Pyramiden («Luxor»), schwelgen im römischen Luxus («Caesars Palace»), sich fühlen wie ein Ritter im Mittelalter («Excalibur»), Gondelfahrt auf dem Canale Grande («Venetian») oder flanieren unterm Eiffelturm («Paris») – alles ist möglich. Neueröffnungen verzichten meist auf ein Thema, setzen stattdessen auf Luxus und Bombast. Der neuste Zugang ist das «Fontainebleau» mit 3644 Zimmern, 36 Restaurants und Bars – darunter ein Steakhouse mit 1000-Dollar-Steak. Dafür muss man erst einen Jackpot knacken.

3 Bühnenstars in Serie

In Las Vegas winkt das grosse Geld: Blackjack, Roulette, Poker und Slot Machines, von denen es über 150 000 gibt. Ein Citytrip lohnt sich neben Glücksspiel auch für Shows. Was an Akrobatik, Comedy, Burleske, Zauberei und Musik geboten wird, gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Legendär sind die «residencies», Künstlerinnen und Künstler, die längere Zeit in einem Casino-Resort auftreten. Berühmtester Gast war der King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley. Auch 2025 stehen Weltklasse-Stars auf den Bühnen der Casinos: U2, Rod Stewart, Janet Jackson, Kelly Clarkson oder Lionel Richie.

4 Neon-Nostalgie

Der Aufstieg von Las Vegas zur Glücksspielhauptstadt ist auch eine Geschichte der Neonwerbung. Mehrere Vergnügungsspots überboten sich mit ausgefallener Leuchtreklame – und tun es bis heute. Manche der riesigen Reklamen haben Kultstatus, wie der Vegas Vic, ein XXL-Cowboy (in der Fremont Street zu sehen). Im Neonmuseum in Downtown finden legendäre Leuchten ihre letzte Ruhe. Es rettet historische Leuchtreklamen vor dem Verrosten und stellt sie openair aus. Tipp: Kurz nach Sonnenuntergang hingehen, wenn die Neon-Schilder funkeln und der Himmel tief blau schimmert.

5 Für Vintage-Fans

Downton Las Vegas wurden 1905 die ersten Häuser aus dem Wüstenboden gestampft, samt Saloons, Freudenhäusern und Vergnügungsstätten, die vom entbehrungsreichen Leben ablenkten. Das erste Hotel war das «Golden Gate» (damals «Hotel Nevada»), das noch existiert und ein Museum mit Ausstellungstücken seiner langen Geschichte beherbergt. Für Vintagefans: Man kann in zehn original Zimmern aus dem Jahr 1906 nächtigen (alle anderen sind modernisiert).

6 Grand-Canyon-Magie

Passend zum Bombast der Casinos ist auch die umgebende Landschaft grandios. Ein eindrücklicher Tagesausflug führt in zwei Autostunden zum westlichen Rand des Grand Canyons. Dort gibts auf dem Skywalk Nervenkitzel: Besucherinnen und Besucher können beim Rundgang über Glasboden das Gefühl bekommen, über dem Abgrund zu schweben. Der Blick auf das gewaltige Tal in der Tiefe ist grandios. Ebenfalls unvergesslich: eine Raftingtour auf dem Colorado River, der durch den Grand Canyon tost.

7 Hand of Faith

Man muss viel Glück haben, um in Las Vegas einen Jackpot zu knacken. Die höchste gewonnene Summe waren 39,7 Millionen US-Dollar. «Nur» eine Million Dollar bekam der Finder der Hand of Faith, einem der grössten Gold Nuggets der Welt. 27,2 Kilogramm bringt der Goldklumpen auf die Wage. Beim heutigen Goldpreis läge der Wert bei weit mehr als dem Doppelten. Zu besichtigen ist die Hand of Faith in der Lobby des Golden Nugget Casinos in Downtown.