Wenn man mit Kind und Kegel auf die Skipiste geht, muss das Skigebiet stimmen. Passende Pisten, Skischulen, Betreuungsangebote und Freizeitaktivitäten sind dabei nur einige Punkte auf der Checkliste, die familienfreundliche Wintersportgebiete abdecken müssen. Deshalb sucht Blick bei den Blick Winter Awards nach den besten Skigebieten für die Familie – und die Leserschaft entscheidet mit.

Hier findest du alle teilnehmenden Skigebiete der Kategorie «Familie». Stimme jetzt ab auf www.winterawards.ch und unterstütze deinen Favoriten!

Aletsch Arena VS

Die autofreie, sonnige und schneesichere Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn) am Grossen Aletschgletscher ist ideal für Familien. Kinder lernen auf der Gletschi-Tour und in den Skischulen spielerisch Ski fahren. Besonders attraktiv ist das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Familien-Skipässe. Samstags fahren Kinder und Jugendliche unter 16 mit der Aktion «Schgi fer frii» kostenlos Ski.

Zum Skigebiet

Bellwald VS

Das Bellwalder Skigebiet mag klein sein, aber es bietet alles, was Familienherzen höherschlagen lässt. Das Gebiet überzeugt mit perfekt präparierten Pisten, kurzen Wartezeiten und einem entspannten, familiären Ambiente. Abseits des Massentourismus geniessen Gäste hier alpine Idylle und herzliche Gastfreundschaft. Ob Kinder, Eltern oder Grosseltern – im Bellwald fühlen sich alle wohl, die ein gemütliches und sicheres Wintererlebnis suchen.

Zum Skigebiet

Flumserberg SG

Ideal für jedes Familien-Abenteuer: Schon die Kleinsten können in den kostenlosen Übungsländern erste Kurven ziehen. Mit über 14 km direkt erreichbaren blauen Pisten sowie einer unpräparierten Erlebnispiste, Snowparks und einer Crosspiste ist für Abwechslung gesorgt. Eine Schlittelpiste, zwei Kleinkinderschlittelhänge, thematisch inszeniertes Nachtskifahren und -schlitteln sowie zahlreiche familienfreundliche Events runden das Angebot ab.

Zum Skigebiet

Glarus Nord GL

Hoch über dem Walensee bietet der Kerenzerberg Entschleunigung pur: Mit der langsamsten Sesselbahn der Schweiz gelangst du in rund 20 Minuten auf 1280 Meter über Meer, wo du dich gemütlich in unserem Bergrestaurant aufwärmen und verpflegen kannst. Geniesse das Winterglück auf der traumhaften, 7 Kilometer langen Schlittelpiste oder düse mit einem Bobsla um die Wette.

Zum Skigebiet

Grächen & St. Niklaus VS

Die kompakte Lage auf einem der sonnigsten Plateaus und die Talpiste direkt im Ort sorgen für jede Menge Komfort. Action im Snowpark, volles Fahrvergnügen auf den Pisten, Pirouetten auf der Outdoor-Eisbahn inmitten der winterlichen Bergkulisse sowie das renovierte Indoor-Spieleparadies sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Abwechslung bieten die ausgezeichneten Event- und Erlebnisangebote.

Zum Skigebiet

Grüsch-Danusa GR

Sechs verschiedene Wintersportarten unter einem Dach – damit ist für jedes Familienmitglied etwas dabei. Das grosse Kinderland begeistert mit Geisterbahnen, einem Skikarussell, Musiktunnel und dem Schneetöff-Plausch. Im März findet jeweils das beliebte Kinderfest «Fuchstivalino» statt, mit zahlreichen Attraktionen und Auftritten verschiedener Künstler.

Zum Skigebiet

Klewenalp-Stockhütte NW

Mit 40 Kilometern Pisten und 15 Liftanlagen inkl. zwei Zauberteppichen bietet das Skigebiet Pisten für jedes Niveau. Eine Skischule, Verleihstationen, gemütliche Bergrestaurants und tolle Familienangebote – ab Winter 2025/26 fahren Kinder bis 10 Jahre gratis – bieten alles, was das Herz begehrt. Auf Nicht-Skifahrer warten Schlittelpisten, Winterwanderwege und Schneeschuhtrails – Nachtskifahren und Nachtschlitteln bieten Spass für Gross und Klein.

Zum Skigebiet

Mörlialp OW

Die Mörlialp oberhalb von Giswil OW ist das ideale Skigebiet für Familien. Das übersichtliche Gebiet bietet 12 km Pisten für alle Niveaus, ein liebevoll gestaltetes Kinderland mit Skischule sowie Aktivitäten wie Schlitteln, Schneeschuhwandern und Snowbiken. Dank zentraler Lage und kurzen Wegen erreichen Familien stressfrei das liebevoll gestaltete Kinderland, die Skischule oder die Schlittelpiste.

Zum Skigebiet

Rigi SZ

Im Winter lockt die «Königin der Berge» zu unvergesslichen Abenteuern. Auf 35 Kilometern bestens präparierten Winterwegen taucht man in die umliegende Bergwelt ein. Wer es rasant mag, nutzt die Pisten zum Schlitteln oder Skifahren.

Zum Skigebiet

Wildhaus SG

Wildhaus ist wie gemacht für Familien. Die modernste und sicherste Familienbahn der Schweiz führt direkt ins ideale Übungsgelände. Eine der längsten Familienpisten der Schweiz, drei Funparks und die beliebte Klangslope sorgen für Spass und Abwechslung.

Zum Skigebiet

Adelboden-Lenk BE

In Adelboden-Lenk und den dazugehörigen Teilgebieten – Betelberg, Elsigen-Metsch, Engstligenalp und Tschentenalp – gibt es für Familien viel zu entdecken und zu erleben. Zudem gilt im Winter jeden Samstag «Kids Free»: Samstags fahren in Adelboden-Lenk pro erwachsene Person mit Ein-Tagesskipass bis zu 2 Kinder (6–15 Jahre) kostenlos Ski.

Zum Skigebiet

Sörenberg LU

Im Familienskigebiet Sörenberg fahren Kinder bis acht Jahre gratis Ski, Bahn und Schlitten. Im Kids Village entdecken sie spielerisch die Freude am Skifahren und zeigen im Kinderland, was sie gelernt haben. Breite blaue und rote Pisten laden zum Gleiten ein. Dank sechs verschiedenen Einstiegsstationen und Parkplätzen direkt am Pistenrand ist der Start in den Skitag völlig stressfrei.

Zum Skigebiet

TéléCharmey FR

Eingebettet im Herzen der Freiburger Voralpen, wo der Winter in einer herzlichen und authentischen Atmosphäre erlebt wird, bietet Charmey Pisten für jedes Niveau, einen Kinder-Schneepark für die ersten Schwünge sowie Schlittelpisten und Snowtubing. Die Kinder staunen im Dorf Bounè Rodzo und zahlreiche kostenlose Aktivitäten versprechen unvergessliche Familientage in den Bergen.

Zum Skigebiet

Wiriehorn BE

Nur einen Katzensprung von Thun BE entfernt liegt dieses Wintermärchen für die ganze Familie. Ob lachend die ersten Kurven ziehen, gemeinsam schlitteln, durch den glitzernden Schnee wandern oder beim Nachtskifahren die Sterne zählen – hier entstehen Erinnerungen. Zwischendurch verwöhnt das Berghotel Wiriehorn mit feinen Gerichten, heisser Schoggi und herzlicher Atmosphäre. Besonders fair: Kinder bezahlen für die Tageskarte nur so viele Franken, wie sie alt sind.

Zum Skigebiet

Zürcher Oberland ZH

Die mehrheitlich freiwilligen Mitarbeitenden verwandeln die Skilifte bei Schneefall in gesellige Dorftreffpunkte. Mit urchigen Beizli und Skischulen garantieren sie ein ursprüngliches und einfaches Erlebnis. Bei den Sportbahnen Atzmännig ist Pistenspass für Anfänger und Fortgeschrittene garantiert.

Zum Skigebiet