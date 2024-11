Es glitzert und blinkt am Rhein, denn Basel hat seine Altstadt für die Adventszeit prächtig herausgeputzt. Blick zeigt, wo der Weihnachtsmarkt am lauschigsten, der Adventskalender am kreativsten und das Wunschbuch am dicksten ist.

1/7 Der grösste Weihnachtsmarkt der Schweiz lässt die Altstadt von Basel erstrahlen. Foto: basel.com

Auf einen Blick In der Altstadt findet der grösste Weihnachtsmarkt der Schweiz statt

Im Wunschbuch kann man seine Wünsche einschreiben – ob sie in Erfüllung gehen?

Die Weihnachtszeit in Basel ist sehr lichterfroh Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Bauer

1 Der grösste Weihnachtsmarkt der Schweiz

Jedes Jahr im Advent setzt Basel alles daran, mit der schönsten Weihnachtsdeko der Schweiz aufzuwarten – dementsprechend stimmungsvoll ist der Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Dort wo sonst der Morgestraich tobt, nämlich auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz, bieten im Advent insgesamt 180 Holzhüttchen alles an, was Weihnachtsherzen höher schlagen lässt. Tipp für Kinder: Im «Weihnachtlichen Märchenwald» beim Münster kann man Kerzen ziehen, schmieden, Geschenke basteln und vieles mehr.

28. November 2024 bis 23. Dezember 2024

2 Vitrine d’Or: Das schönste Schaufenster gewinnt

Bereits zum zehnten Mal findet der Wettbewerb «Vitrine d’Or» statt, an dem das schönste weihnachtliche Schaufenster in Basel gesucht wird. Beim abendlichen Stadtbummel kann man sich nun an den besonders liebevoll dekorierten Schaufenstern freuen und für seinen Favoriten voten. So macht das abendliche Bummeln noch mehr Spass und schont zugleich den Geldbeutel.

1. Advent bis und mit 26. Dezember 2024

3 Basler Rathaus: Wünsch dir was!

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche: für sich selbst, für Freunde oder für die gesamte Welt. In Basel kann man genau diese in einem dicken magischen Wunschbuch verewigen. Das Buch liegt im Innenhof des Rathauses aus, hier kannst du deine Gedanken eintragen. Nach der Aktion wird das Wunschbuch im Archiv verwahrt.

28. November 2024 bis 23. Dezember 2024

4 Cirque Noël de Bâle auf der Rosentalanlage

Der Basler Weihnachtszirkus öffnet zum sechsten Mal seine Türen auf der Rosentalanlage im Spiegelzelt des Palazzo Colombino. Also freu dich, wenn das Zelt wieder nach Popcorn und Aufregung riecht, die Scheinwerfer angehen und eine märchenhafte Stimmung in der Luft liegt. Unter dem Spiegelzelt bringen Artisten und Clowns gehörig Weihnachtszauber in die Manege.

17. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2024

5 Kleinbasel: Adväntsgass

Seit ein paar Jahren hat Kleinbasel einen eigenen Quartierweihnachtsmarkt. In der Rheingasse bieten etwa 20 Stände kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an. Veranstaltet wird der Mini-Markt von der IG Rheingasse, welche die verkehrsberuhigte Strasse zu einer attraktiven Fläche für die Bewohner umwandeln möchte. Der kleine Markt ist mit viel Liebe gestaltet, die Stimmung ist nachbarschaftlich und herzlich.

28. November 2024 bis 23. Dezember 2024

6 Adventskalender im Theater Basel

Ab dem 1. Dezember öffnet das Theater Basel seine Adventstürchen!: Täglich um 17 Uhr wird das Publikum im Foyer Public mit einem kleinen, halbstündigen Beitrag aus Oper, Schauspiel oder Ballett überrascht. Der Eintritt ist frei.

1. Dezember 2024 bis 23. Dezember 2024