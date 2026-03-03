Wer auf der Suche nach wenig Stau und Menschenmassen beim Skifahren ist, wird in kleinen Skigebieten fündig. Bei den Blick Winter Awards traten genau diese Gebiete in der Kategorie «Klein & Fein» gegeneinander an. Erfahre, wer am 11. März 2026 gewinnt.

Wer lange Warteschlangen und überfüllte Pisten vermeiden möchte, ist in kleinen Skigebieten genau richtig. Viele von ihnen überraschen mit einem vielseitigen Angebot auf wenigen Pistenkilometern – persönlich, übersichtlich und entspannt. In der Kategorie «Klein & Fein» lieferten sich 20 verschiedene Skigebiete bei den Blick Winter Awards ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg.

Am 11. März 2026 wird bei der Award Show in Zürich bekanntgegeben, welche Wintersportregion das beste kleine und feine Skigebiet der Schweiz ist. Bis dahin können Wintersportfans die verborgenen Perlen des Landes erkunden.

Airolo-Pesciüm TI

In Airolo-Pesciüm, auf 1175 bis 2250 Meter Höhe, erwarten Wintersportfans 30 Kilometer Pisten für alle Könnerstufen. Das Gebiet ist ideal für Familien, Freunde und Sportbegeisterte, die Natur und Spass suchen. Die im Februar 2025 eröffnete Freestyle Arena bietet Trainings- und Wettkampfbedingungen auf hohem Niveau und macht Airolo zu einem europäischen Zentrum für Freestyler und Freestylerinnen. Restaurants und Verleihservice runden das Erlebnis ab, sodass jeder Tag im Schnee unvergesslich bleibt.

Anzère VS

Hier kommen nicht nur für Skifahrer und Snowboarderinnen auf ihre Kosten. Einige Lifte sind auch für Fussgänger geöffnet und bieten Zugang zu aufregenden Aktivitäten wie Schlitteln auf der anspruchsvollen Schlittelbahn Les Rousses, Gleitschirmfliegen mit spektakulärem Blick auf das Skigebiet und das Rhonetal oder Eisklettern, eine coole Aktivität, die auch für Einsteiger geeignet ist.

Arolla VS

Am Ende des Val d’Hérens VS, nur 14 Kilometer von Evolène VS entfernt, verzaubert das Bergdorf Arolla mit seiner friedlichen Atmosphäre auf 2000 Metern ü. M. die Gäste mit einer Postkarten-Kulisse und einem Panorama, das besonders bei Sonnenaufgang seine volle Magie entfaltet.

Axalp BE

Die Axalp setzt auf eine idyllische und familienfreundliche Atmosphäre. Kinder können in einer übersichtlichen und angenehmen Umgebung ihre ersten Schwünge ziehen. Gepaart mit der unvergleichlichen Aussicht auf die gegenüberliegende Bergkette und den türkisblauen Brienzersee werden Erinnerungen geschaffen, die ein Leben lang halten.

Brigels GR

Extra breite, bestens präparierte Pisten auf 40 Kilometern garantieren Skivergnügen ohne Warteschlangen. Ob Einsteiger oder Profi, in Brigels finden alle eine Lieblingsabfahrt, und die jüngsten Schneefans sammeln auf Übungshängen ihre ersten Erfahrungen. Im Sommer laden Wander- und Biketrails dazu ein, die Berge weiter zu entdecken.

Bivio GR

Das idyllische Dorf im Val Surses vereint Ruhe, Natur und alpinen Komfort. Bivio bietet nicht nur alpines Skivergnügen, sondern auch ein weites Netz an Winterwanderwegen, perfekt präparierte Langlaufloipen und abwechslungsreiche Routen für Skitouren und Schneeschuhwanderungen. Ein Geheimtipp für alle, die Natur und Erholung in den Alpen suchen.

Blatten – Belalp VS

Die Belalp – ein kleines und feines Winterparadies, das für jeden etwas zu bieten hat. Familien finden im «Hexenland» gemütliche Übungspisten, während Actionhungrige in den Funparks ihre Leidenschaft ausleben und Freerider die unberührte Natur erkunden können. Dank der guten Anbindung an den ÖV ist das Wintererlebnis hier besonders unkompliziert.

Brunni-Bahnen Engelberg OW

Das Skigebiet hat insgesamt rund acht Kilometer Pisten für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Vom flachen Übungsgelände auf der Klostermatte über blaue und rote Pisten mit wunderschönem Bergpanorama bis zur steilen schwarzen Piste bei der Schonegg ist für alle etwas dabei. Das Berglodge Restaurant Ristis und die Brunnihütte sind wunderbare Orte, um sich nach einem Tag auf der Piste zu entspannen.

Chäserrugg SG

Qualität statt Quantität: Inmitten einer beeindruckenden Alpenlandschaft geniessen Gäste grosszügige Pisten, Ruhe und Raum – fernab vom Massentourismus. Weltklasse-Architektur von Herzog & de Meuron und authentische Gastfreundschaft machen jeden Besuch zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Klosters-Madrisa GR

Gut versteckt zwischen den bekannten Wintersportregionen Parsenn und Jakobshorn liegt dieses Winterjuwel. Mit 30 Pistenkilometern und den meisten Sonnenstunden der Region ist die Madrisa ein Paradies für Geniesser und Familien.

La Berra FR

Der kleine, familiäre und authentische Ferienort La Berra ist ein idealer Rückzugsort, um neue Energie zu tanken. Das überschaubare Skigebiet mit einer Länge von 20 Kilometern und etwa zehn Pisten bietet alles, um die Technik zu verfeinern oder einfach frische Bergluft zu schnappen. Der Natur verbunden, hat der Ort eine Ruhezone eingerichtet, um die wilde Fauna und Flora zu schützen.

Moosalpregion VS

Hier zählen keine Massen, sondern echte Momente: der Duft von frischem Schnee, die Ruhe der Berge und Begegnungen mit Menschen, die ihre Heimat lieben. Das Skigebiet überzeugt durch Authentizität, familiäre Atmosphäre und gelebte Gastfreundschaft. Wer Ruhe und ursprüngliche Natur sucht, findet hier einen nachhaltig beeindruckenden Rückzugsort.

Rosswald VS

Auf dem Rosswald wohnt man oft direkt an der Piste. Das charmante Skigebiet ist ideal für Familienurlaube; die Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade bieten zudem einen freien Blick weit über das Rhonetal hinaus.

Sportbahnen Hochwang GR

Der Geheimtipp zwischen Chur GR und Arosa GR. Auf 23 Kilometer perfekt präparierten Naturschneepisten warten weite, freie Hänge und breite Abfahrten – ideal zum genussvollen Carven. Die Sesselbahn befördert Wintersportfans von Fatschel auf die Sonnenterrasse Triemel und dann weiter mit dem Skilift bis auf 2280 Meter über Meer. Die Schlittelbahn und die Wanderwege garantieren Winterspass für alle.

Stoos SZ

Hoch über dem Vierwaldstättersee begeistert der Stoos mit der steilsten Standseilbahn der Welt und einer 360°-Aussicht vom Fronalpstock über zehn Seen und Schweizer Voralpengipfel. Vielfältige Wintersportaktivitäten, gemütliche Beizen und herzliche Familienhotels sorgen hier für unbeschwerte Tage.

Tschiertschen GR

Das «schönste Bergdorf Graubündens» bietet 32 Kilometer Naturschneegenuss und ist dank seiner überschaubaren Grösse vor allem bei Familien sehr beliebt. Auch abseits der Pisten gibt es viel zu erleben: Freeriden, Schlitteln, Eislaufen, Winterwandern und Schneeschuhlaufen.

Unterbäch-Ginals VS

In Unterbäch warten keine überfüllten Pisten oder langen Wartezeiten, sondern Ruhe, eine traumhafte Landschaft und Panorama-Aussichten auf die höchsten Schweizer Berge. Auf über 2500 m ü. M. garantieren 20 km Pisten für Anfänger und Fortgeschrittene puren Skispass. Das schneesichere, familienfreundliche Skigebiet bietet im «Swiss Snow Kids Village» Zauberteppich, Wippen, Sprünge, Rails und ein Skikarussell.

Vals GR

Mit 25 Kilometern abwechslungsreichen Pisten bis auf fast 3000 m ü. M. ist Vals ein kleines, aber feines Skigebiet mit viel Platz und ohne Wartezeiten an den Liften. Carver lieben die breiten Hänge, Freerider das ursprüngliche und wilde Gelände am Dachberg. Das Panorama ist spektakulär – von den Ostalpen über das Bernina-Massiv bis zu den majestätischen Gipfeln der Walliser Alpen. Ein Geheimtipp für alle, die Authentizität, Ruhe und echtes Skivergnügen suchen.

Vercorin VS

Vercorin fühlt sich familiär an und lässt zugleich in eine andere Welt eintauchen. Das Skigebiet in überschaubarer Grösse auf 1330 m ü. M. hat seinen authentischen Charme bewahrt. Geschichte, Raccards, Scheunen, Kirche und Dorfplatz begeistern auf den ersten Blick. Mit der Gondel auf dem Crêt-du-Midi geniessen Wintersportler und Wintersportlerinnen die verschneite Landschaft, die Ruhe des Dorfs, die frische Bergluft und die einzigartige Intimität, die alle Gäste in diesem bewahrten Bergparadies spüren.

Wintersportgebiet Minschuns Val Müstair GR

Minschuns ist ein überschaubares Wintersportgebiet mit drei Bügelliften und viel Naturschnee für Abfahrerinnen und Freerider, für Anfänger und Könnerinnen. Dichtestress und Wartezeiten sind hier ein Fremdwort. Ein Bergrestaurant mit Aussichtsterrasse, eine Skibar, eine Langlaufloipe sowie Schlittel- und Wanderwege ins Tal runden das Angebot ab.

