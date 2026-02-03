Auf einem erfolgreichen Skitag darf die passende Ausrüstung nicht fehlen. Auf welche Punkte man beim Kauf, beim Anziehen und bei der Lagerung von Skischuhen achten sollte, erfährst du hier.

Das muss man beim Kauf und Tragen von Skischuhen beachten

Darum gehts Skischuhe verursachen Druckstellen, Blasen und Muskelkrämpfe ohne richtige Pflege

Feuchtigkeit in Schuhen fördert Geruch, Zeitungspapier hilft beim Trocknen

Fabienne Amez-Droz

Skischuhe können viele Probleme bereiten. Zum Beispiel, wenn man beim Anziehen nicht hineinkommt, wenn sie nicht richtig sitzen oder Druckstellen, Blasen oder Muskelkrämpfe hinterlassen.

Mit der Wahl der Skischuhe und der richtigen Pflege kann man diesen Problemen vorbeugen.

Darauf solltest du beim Kauf achten

Wenn du in ein Skigeschäft gehst, bringst du am besten deine eigenen Skisocken mit. Die meisten Geschäfte haben auch Skisocken vor Ort, mit denen du die Schuhe anprobieren kannst.

Nach dem Reinschlüpfen schliesst man die Schnallen von unten nach oben. Die Schuhe sollten nicht auf der engsten Möglichkeit eingestellt sein, weil sie sich bei der Benutzung später noch ausweiten. Du musst sie dann noch enger stellen können.

Beim Anprobieren sollte man beim Aufrechtstehen das vordere Ende des Skischuhs spüren. Dies muss so sein, weil man beim Skifahren in die Knie geht und der Fuss dann weg vom Vorderende geschoben wird. Beim Anprobieren eines Schuhs solltest du in die Knie gehen und dich ein wenig hin und her bewegen.

Schnallen ganz öffnen und richtig verschliessen

Zum Anziehen öffnet man die Schuhe so weit wie möglich und steigt im Stehen hinein. Nachdem man die Schnallen geschlossen hat, kann man durch Knie-Bewegungen den Halt verbessern und allenfalls die Schnallen noch fester anziehen.

Passende Skisocken wählen

Damit du nicht frierst und einen guten Halt beim Fahren hast, benötigst du passende Skisocken. Sie sollten die richtige Grösse und Passform für deine Füsse haben. Weil viele Menschen zu grosse Skischuhe tragen, sind Skisocken mit einer passenden Dicke sehr wichtig. Ansonsten rutscht man in den Schuhen herum und verbraucht mehr Kraft.

So lagert man Skischuhe richtig

Skischuhe sollten innen auf keinen Fall nass werden. Denn die Feuchtigkeit wird von der Innenschale des Schuhs aufgezogen und gelangt schwer wieder heraus. Dies bereitet beim Anziehen des Skischuhs Probleme und fördert einen unangenehmen Geruch.

Nach dem Skifahren sollte man darum die Schuhe innen und aussen putzen, damit möglichst wenige Schneereste dran bleiben. Die Innenseite kann man Zuhause neben der Heizung trocknen lassen. Bei viel Feuchtigkeit hilft das Ausstopfen mit Zeitungspapier und Küchenpapier.

Wann sollten Skischuhe ausgewechselt werden?

Meistens hält ein Skischuh sieben Jahre oder rund 100 Skitage lang. In dieser Zeit ist das Material des Schuhs noch von guter Qualität und er gibt guten Halt.

Nach einiger Zeit wird die Schale hart und brüchig. Dann ist es Zeit, dass der Schuh ausgewechselt wird. Sonst kann die Schale brechen oder eine Schnalle herausfallen. Im Zweifelsfall kann man seine Skischuhe bei einem Skigeschäft von einem Experten auf seine Qualität überprüfen lassen.