1/6 Gelungene Skiferien wollen geplant sein. Das schont nicht nur die Nerven, sondern auch das Portemonnaie. Foto: pixabay

Anne Grimshaw

In Skiferien mit Kindern kommt so mancher erfahrene Skifahrer ins Schwitzen. Was tun, wenn der Sprössling beim schönsten Wetter nicht mehr auf die Piste will? Und wie umgeht man genervte Blicke anderer Gäste im Skirestaurant? Mit den folgenden Ratschlägen kannst du den Ferien auf der Piste entspannt entgegenblicken.

1 Planung ist die halbe (Ski-)Miete

Kinder sorgen immer für Überraschungen: Gut also, wenn alle anderen Aspekte der Ferien durchdacht sind. Wer die Skiausrüstung bereits zu Hause mietet, kann teure Sportgeschäfte im Skigebiet umgehen. Auch bei der Unterkunft fangen frühe Vogelfamilien den Wurm: Je früher man bucht, desto grösser ist die Auswahl und desto niedriger der Preis von Hotels und Ferienhäusern.

2 Buche anhand ihrer Bedürfnisse

Passe das Ziel der Winterferien den Vorlieben als Familie an. Wenn die Mama als Pistenprofi gerne viele verschiedene Pisten herunterfegt, ist ein grosses Skigebiet nötig. Geniessen die Eltern lieber einen gemütlichen Winter, empfehlen sich kleine, familiäre Skigebiete. Für die Bedürfnisse eines jungen Skianfängers reicht das völlig aus.

3 Wähle ein familienfreundliches Skigebiet

In vielen Skigebieten fahren Kinder unter sechs Jahren kostenlos, in einigen sogar noch länger. Daneben gibt es auch andere Angebote, wie Gratis-Tageskarten für Kinder an jedem Samstag, die einige Regionen anbieten. Das Kinderland im Skigebiet darf natürlich auch nicht fehlen. Dort lernen die Kleinsten mit lustigen Figuren und Parcours spielerisch das Skifahren.

4 Wecke die Vorfreude

Um Kinder zum Skifahren zu begeistern, braucht es nicht viel. Wenn die Eltern schon vor den Ferien begeistert vom Skifahren erzählen, freut sich auch der Nachwuchs. Das traditionelle Skirennen am Ende einer Woche Skischule weckt ebenfalls bei vielen Kindern Vorfreude. Wichtig dabei: Man sollte Kinder nicht zum Skifahren zwingen. Das erspart Eltern und Skilehrern viele Quengeleien und verhindert traumatische Pistenerlebnisse für die Kinder.

5 Pausen einlegen

Mit Kindern sind Ruhetage und Abwechslung ein Muss. Eine Woche Skiferien sind für Erwachsene kräftezehrend. Für Kinder erst recht! Verbringe statt auf der Piste einen Nachmittag lang im Thermalbad oder auf dem Rössli-Schlitten. So langweilt sich niemand und die Stimmung bleibt heiter. Ausserdem vermindert sich das Verletzungsrisiko, wenn niemand erschöpft auf den Ski steht.

6 Spielplätze freuen alle

Wenn es die Zeit erlaubt, unbedingt nach Orten und Lokalen mit Kinderspielplätzen Ausschau halten. Denn egal, ob beim Mittagsrast neben der Piste, im Hotel oder im Restaurant: Ein Spielplatz sorgt für Entspannung bei allen Beteiligten. Kinder können sich austoben, ohne andere Leute zu stören, und die Erwachsenen geniessen einen Moment der Ruhe.

7 Gemeinsam macht es mehr Spass

Mit befreundeten Familien in die Ferien zu verreisen, bringt allen Freude! So kann man sich bei der Kinderbetreuung abwechseln, während die Kinder Spass mit ihren Gspänli haben. Dann liegt sogar der eine oder andere Après-Ski-Ausflug für die Erwachsenen drin.