1/8 Der schweizerische Teil des Lago Maggiore erstreckt sich im nördlichen Teil des Sees im Kanton Tessin. Foto: Getty Images

Christian Bauer Reise-Journalist

1 In der schönen Maggia – Avegno TI

Die Maggia ist im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Der tiefblaue Tessiner Fluss entspringt auf 3300 Meter am Basodino-Gletscher und bahnt sich seinen Weg hinunter bis zum Lago Maggiore. Unterwegs hat der Flusslauf mit der Zeit unzählige Wasserbecken und kleine Sandstrände geformt, die zum Sonnen und Baden einladen. Besonders beliebt ist dabei das untere Maggiatal, denn hier nimmt die Fliessgeschwindigkeit des Flusses allmählich ab und gleichzeitig die Wassertemperatur zu. So zum Beispiel rund um das Dorf Avegno. Pittoreske Steinhäuser, uralte Kastanienbäume und die Sandbänke der Maggia machen den Spot zu einem der schönsten Flussstrände des Tessins.

2 Der romantische Caumasee – Flims GR

Der Lag la Cauma, wie er auf Rätoromanisch genannt wird, versprüht dank seiner wunderschönen türkisgrünen Farbe ein Hauch von Karibik in den Bündner Bergen. Dazu gesellt sich der tiefgrüne Flimserwald, der den See umgibt und diesem Juwel ein ganz besonderes Flair verleiht. Trotz seiner relativ hohen Lage auf 1000 Meter über Meer wärmt sich das Wasser des Sees in den Sommermonaten auf angenehme 20 bis 24 Grad auf. Wer gerne sportlich unterwegs ist, nutzt die schöne Landschaft rund um den See für eine Biketour oder eine ausgedehnte Wanderung. Zu beachten gilt, dass der Zugang zum Strandbad limitiert und während der Badesaison kostenpflichtig ist. Daher den Besuch unbedingt gut planen und das Ticket bereits vorab online beziehen.

3 Am Genfersee – Préverenges VD

Das Dorf Préverenges liegt am Ufer des Genfersees zwischen Morges VD und Lausanne. Hier erstreckt sich über 500 Meter ein Sandstrand, der Wassersportler wie Sonnenanbeter gleichermassen anzieht. Der Strand ist ideal für Familien, da das Wasser in Ufernähe nur langsam tiefer wird. Wer in Préverenges am Strand liegt und den Blick über den weiten Genfersee schweifen lässt, wähnt sich definitiv weit weg von zu Hause. Insbesondere frühmorgens und am Abend ist die Stimmung hier wunderschön. Spannend ist auch ein kurzer Abstecher zur Ile aux Oiseaux. Diese Insel wurde extra für Watvögel gebaut, die hier auf ihrer Heimreise aus Afrika einen Zwischenhalt einlegen. Infotafeln geben eine Übersicht über Zugvögel und heimische Arten.

4 Schwarzsee – das Juwel im Kanton Freiburg

Der auf rund 1000 Meter über Meer gelegene Schwarzsee ist ein Juwel der Schweizer Berglandschaft. Gesäumt von Wiesen, Bäumen und imposanten Berggipfeln lässt es sich hier mitten im Kanton Freiburg herrlich entspannen. Das Wasser ist maximal zehn Meter tief und schwefelhaltig, weshalb ihm heilende Wirkung nachgesagt wird. Im kostenlos zugänglichen Seebad Gypseria erwartet die Gäste ein idyllischer Kieselstrand mit einem halbkreisförmig angelegten Liegesteg, wo mit bestem Ausblick relaxt werden kann. Dank der einmaligen Lage inmitten der Freiburger Voralpen kann ein Besuch am Schwarzsee auch optimal mit einer Wanderung kombiniert werden, so ist die Abkühlung ein doppelter Genuss. Für Familien ist Hexenweg rund um den See empfehlenswert. Der vier Kilometer lange Trail vermittelt unterwegs Informationen über sieben Sagen aus dem Schwarzsee-Senseland.

5 Im fast endlosen Bodensee – Arbon TG

Im Dreiländereck mit Deutschland und Österreich gelegen, lockt der Bodensee seine Besucher durch die sanfte Landschaft, die schier endlose Weite seiner Wasser und das milde Klima an. Besonders im Sommer ist er eine traumhafte Destination für Wasserliebhaber und bietet sogar einige Sandstrände. So zum Beispiel am Badestrand Altnau TG. Dank des flach abfallenden Uferbereichs und dem eigenen Strandabschnitt für Hunde ist der Strand mit der dazugehörigen Liegewiese das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie. Ebenfalls sehr schön ist das Strandbad Buchhorn in Arbon TG. Die Sommerbar Buchhorn veranlasst an diversen Freitagen im Sommer Sunset-Cocktails- Abende, um das Wochenende bei Sound und schönster Abendstimmung am Ufer des Bodensees einzuläuten.

6 Badeinseln Lorelei im Urnersee – Flüelen UR

Inselhopping einmal anders: Die kleinen Sandinseln bei Flüelen UR am Urnersee eignen sich hervorragend zum Sonnenbaden und Verweilen. Dabei können die künstlichen Inseln, entstanden durch die Aufschüttung von 3,3 Millionen Tonnen Gestein aus dem Bau des Gotthard-Eisenbahnbasistunnels, nur schwimmend erreicht werden. Die Inselgruppe ist Teil des einzigartigen Naherholungsgebiets des Reussdeltas, wo dank eines Gesetzes zur Nutzung dieses Gebietes ein gutes Gleichgewicht aus Kiesabbau, natürlichem Lebensraum und Schutzräumen für Tier- und Pflanzenwelt entwickelt wurde. Deshalb ist das Baden hier aus Rücksicht auf die Natur auch nur im Bereich der Badeplätze und der Lorelei-Inseln erlaubt.

7 Zum Sonnenaufgang am Murtensee – Salavaux VD

Das westliche Murtenseeufer zwischen Avenches VD und Salavaux VD ist ein Traum für Romantiker. Hier erstreckt sich über die ganze Breite ein langer Sandstrand, welcher von Bäumen umsäumt ist. Der Strand von Salavaux gilt als der längste natürliche Süsswasser-Sandstrand in Europa. Wer sich aktiv betätigen möchte, kann Kanus, Kajaks und Stand-up-Paddles mieten und so die Landschaft vom Wasser aus geniessen. Aufgrund der Ostausrichtung des Strandes lohnt sich früh aufstehen. Wenn die Sonne über dem Murtensee aufgeht, ist es hier so richtig schön – und vor allem kommt man in den Genuss der stillen Morgenstunden, bevor die Welt erwacht und der Betrieb entlang des Ufers losgeht.