Regen war in der Schweiz in letzter Zeit Mangelware. In nächster Zeit wird das Wetter im ganzen Land allerdings wieder etwas feuchter. Die Regenwalze startet am Mittwoch im Westen und Süden des Landes und zieht in den kommenden Tagen Richtung Osten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach langer Trockenheit kommt Regen in die Schweiz

Ab Mittwoch trifft er die Westschweiz und das Tessin, am Donnerstag alle Regionen

Es wird kühler, ab 1800 Meter gibts Schnee; ab Sonntag wohl Sonne

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ausgetrocknete Böden und tiefe Pegelstände in Flüssen und Seen. Die Auswirkungen des mangelnden Regens der vergangenen Monate sind in der ganzen Schweiz deutlich zu sehen. Jetzt scheint jedoch wenigstens ein kurzfristiger Umbruch in Sicht zu sein.

Eine Regenwalze rollt auf die Schweiz zu. Bereits am Mittwochnachmittag soll es im Tessin und in der Westschweiz zum ersten Mal nass werden. Das zeigen Daten von Meteo News. Im Osten des Landes bleibt es am Mittwoch jedoch vorerst sonnig bei Temperaturen von bis zu 25 Grad.

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Wetterumbruch und Temperaturrückgang

Am Donnerstag gibt die Regenwalze dann voraussichtlich richtig Gas. In den Morgenstunden startet das nasse Wetter erneut in der Westschweiz. Im Laufe des Tages sollen die Regenwolken dann über das ganze Land weiterziehen und für Niederschläge sorgen.

Der Schwerpunkt des Regens liegt laut Meteo News entlang der Alpen und in den Bergen. Der Wetterumbruch sorgt tagsüber zudem für einen deutlichen Temperaturrückgang. Wärmer als 15 Grad wird es am Donnerstag wahrscheinlich nicht. Am Abend ist ab 1800 Metern über Meer ausserdem Schnee möglich.

Regen von kurzer Dauer

Bringt die Regenwalze also tatsächlich eine Entlastung der anhaltenden Trockenheit mit sich? Danach sieht es eher nicht aus. Laut der Acht-Tages-Prognose von Meteo Schweiz lässt der Regen spätestens am Wochenende wieder nach. Ab Sonntag ist dann voraussichtlich wieder mit eher sonnigem Wetter zu rechnen. Diese Prognosen sind allerdings noch unsicher und können sich jederzeit ändern.