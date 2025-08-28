Es gibt Gebiete in der Schweiz, in denen man zahlreiche Tiere in der Wildnis bewundern kann. Manche Wanderrouten sind dafür ideal. Diese neun schönen Strecken, auf denen man fast immer Wildtiere sieht, haben die Blick-Leserinnen und -Leser empfohlen.

Es ist immer ein tolles Erlebnis, über das sich Jung und Alt freuen, wenn man unterwegs auf einer Wanderung Wildtiere in den Bergen zu sehen bekommt. Seien es Gämsen, Hasen, Murmeltiere oder beispielsweise Adler – sie in freier Natur beobachten zu können, ist etwas Besonderes. Am besten rüstet man sich dafür mit einem Feldstecher aus, so dass man auch aus der Ferne einen genauen Blick auf die Tiere werfen kann, ohne diese zu stören.

Manche Schweizer Wanderrouten sind wie gemacht für die Beobachtung von Wildtieren, da in einigen Gebieten besonders viele von ihnen beheimatet sind und sie je nach Landschaft schon aus weiter Distanz erspäht werden können. Zum Teil werden sogar geführte Wanderungen dafür angeboten. Die folgenden neun Tipps stammen von der Blick-Community, die auf diesen Ausflügen selbst schon Steinböcke, Gämsen oder zum Beispiel Murmeltiere beobachten konnte:

1 Glecksteinhütte BE

«Auf der Glecksteinhütte oberhalb von Grindelwald kann man viele Steinböcke bewundern. Die Tiere gehören fast zum Inventar der Hütte. Ein Erlebnis – sei es als Tagesausflug, mit einer feinen Rösti, oder noch besser mit Übernachtung.»

- Blick-Leser Klettermaxx

2 Niederhorn BE

«Niederhorn Beatenberg: Wanderung zum Gemmenalphorn. Dort gibt es eine Steinbock-Kolonie, Gämsen und Murmeltiere.»



- Blick-Leser Karl Schnelli

3 Schrattenfluh LU

«Beim Augstmatthorn-Suggiture sind an nicht allzu warmen Tagen Steinböcke anzutreffen. Dasselbe auch auf dem Niederhorn. Auf der Schrattenfluh sehe ich regelmässig Murmeltiere. Es sind nicht viele anwesend, aber wenn man ruhig ihre Plätze anläuft, hat man sie sehr nahe, da sie da nicht sehr scheu sind. Ich sah auf der Schrattenfluh auch schon einige andere Wildtiere, unter anderem Gänsegeier, Alpenschneehühner, Alpenschneehase, selten eine Gämse, Alpensalamander und am Fusse der Schrattenfluh Birkhühner.»

- Blick-Leserin Marianne Schmid

4 Brüsti UR

«Begleitete Wildbeobachtungen auf dem Brüsti ob Attinghausen.»



-Blick-Leser Sepp Imhof

(Anmerkung der Redaktion: Die geführte Wildbeobachtung vom Brüsti zum Surenenpass findet das nächste Mal am 7. August statt. Vorherige Anmeldung zur Teilnahme erforderlich.)

5 Muttseehütte GL

«Bei der Wanderung zur Muttseehütte kann man viele Steinböcke sehen, am Abend kommen sie sogar sehr nahe an die Hütte. Sie liegt zuhinterst im Glarnerland. Erst geht es von Linthal nach Tierfehd, ab da mit der Seilbahn zum Chalchtritli und von da, ab und zu etwas ausgesetzt über den Wanderweg zur Muttseehütte in circa 2 Stunden und 45 Minuten.»

- Blick-Leser Thomas Kaufmann

6 Chäserrugg SG

«Auf dem Chäserrugg im Obertoggenburg kann man auf dem Höhenweg Rosenboden den Steinbock teils aus nächster Nähe beobachten.»



- Blick-Leser Guido Veraguth

7 5-Seen-Wanderung am Pizol SG

«Die 5-Seen-Wanderung am Pizol. Man sieht dort Steinböcke, Gämsen, Murmeltiere, Adler, Bergdolen und so weiter.»



- Blick-Leser Hubert Sonderegger

8 Val Trupchun im Schweizerischen Nationalpark, GR

«Ich denke, die erste Adresse ist der Schweizerische Nationalpark. Hier hebt sich die Val Trupchun hervor. Beobachtungen von Adlern, Bartgeiern, Steinböcken, Hirschen, Gämsen und Murmeltieren sind fast an der Tagesordnung. Am meisten Eindruck macht die Hirschbrunft im Herbst. Die Tiere sind die Menschen so gewohnt, dass sie sich – wenn man sich natürlich ruhig verhält – nicht stören lassen und man sie am hellen Tag beobachten kann. Tipp: Das Nationalparkzentrum bietet den ganzen Sommer und Herbst wöchentlich geführte Tageswanderungen zu einem absolut fairen Preis an.»

- Blick-Leser Martin Kohler

(Anmerkung der Redaktion: Öffnungszeiten im Sommer 2022 vom 26. Mai bis zum 30. Oktober täglich von 8.30 bis 18 Uhr.)

9 Kummenalp VS

«Auf der Wanderung von der Lauchernalp auf den Lötschenpass via Kummenalp kann man immer wieder Steinbockrudel beobachten. Früh morgens kann man ihnen beim Kämpfen zusehen, auf zehn Meter Distanz. Die selbstgemachten Kuchen in der Hütte sind dann noch das Tüpfelchen auf dem i.»

- Blick-Leser Joel Seeberger