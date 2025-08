1/6 Der Käse gehört in der Schweiz zum kulturellen Erbe. Foto: Getty Images

Darum gehts Käse und Wandern lassen sich ideal vereinen

Vier Käsewanderungen durch die würzigste Käselandschaft der Schweiz

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Käse gehört zur Schweiz wie die Kuhglocke auf der Alp. In den Bergen locken viele lokale Käsereien und Bergbeizen mit würzigen, herzhaften und selbst hergestellten Produkten.

Diese vier Touren, Teil der Blick-Wanderkampagne 26 Summits, führen dich nicht nur durchs Alpenpanorama – sondern mitten durch die würzigste Käselandschaft der Schweiz.

1 47 Kilometer Käsegenuss auf der Fürenalp

Sieben Alpkäsereien auf 47 Kilometern – der Käsetrail in Engelberg OW ist ein wahres Paradies für Käseliebhaber. Die Wanderung führt von der Talstation Fürenalp hinauf zur Bergstation – vorbei an sattgrünen Matten, tosenden Bächen und den schroffen Felswänden des sogenannten «Little Patagonia».

Ein besonderer Höhepunkt entlang der Route ist die Alpkäserei Stäfeli. Hier verwandeln die Älpler während des Alpsommers rund 45’000 Liter frische Milch in eine Vielfalt an regionalen Käsesorten. Der Duft von geschmolzenem Käse, das Läuten der Kuhglocken und das Panorama auf die Engelberger Alpen machen diesen Abschnitt zum sinnlichen Erlebnis.

Zur Route

2 Lokale Spezialitäten des Monte Bars

In der Sonnenstube der Schweiz wandert man vom Monte Bar zur gleichnamigen SAC-Hütte, der Capanna Monte Bar. Die markante Holzwürfel-Architektur macht das moderne Gebäude zum echten Blickfang inmitten der Tessiner Bergwelt. In der Hütte können Wanderfreunde regionale Käsespezialitäten kaufen – ein idealer Proviant für die anstehenden weiteren Meter, die es zu begehen gilt. Die Route führt zur Alpe Rompiago, einem Agriturismo mit Ziegen, Kühen und Pferden. Die Milch der Tiere wird direkt vor Ort zu feinen Produkten verarbeitet, die auch hier direkt erworben werden können.

Zur Route

3 Kulinarischer Abstieg beim Furggelenstock

Die Wanderung auf den Furggelenstock vereint Naturgenuss, Panorama und Kulinarik. Wer es gemütlich mag, startet mit der Gondelbahn zur Rotenflue. Von dort führt der Weg aussichtsreich über Alpweiden – stets begleitet vom Blick auf den markanten Grossen Mythen, der die Wandernden majestätisch begrüsst. Im Rücken öffnet sich das Panorama bis zum Urnersee.

Auf dem Rückweg lohnt sich ein Halt bei der Alpwirtschaft Furggelen: Hier wird die Milch der Kühe vor Ort zu feinem Käse verarbeitet – und direkt verkauft. Ein Genuss für alle, die den Abstieg mit einer aromatischen Belohnung krönen wollen.

Zur Route

4 In Chaumont kommt der Genuss zum Schluss

Zugegeben: Bei dieser Wanderung muss der Käse-Genuss etwas warten. Von Chaumont NE geht es auf verschlungenen Pfaden hinunter nach Neuenburg – vorbei am «Sentier des Temps», dem Zeitpfad, der im Vorbeigehen die Geschichte unseres Planeten erzählt.

Der kulinarische Höhepunkt folgt am Ende: Wer Käse liebt, sollte Sterchi Fromages in Neuenburg NE nicht verpassen. Die bald hundertjährige Käserei reift ihre Produkte in einem Naturkeller in La Chaux-de-Fonds NE – und genau dort liegt das Geheimnis ihrer charakteristischen Spezialitäten.

Zur Route