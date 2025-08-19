Erlebt atemberaubende Sonnenuntergänge in der Schweiz: Von der Rigi über den Säntis bis zum Monte Brè bieten diese Orte spektakuläre Panoramen. Die schönsten Spots für unvergessliche Momente in der Abendröte findet ihr hier.

1/8 Die Schweiz bietet atemberaubende Aussichtspunkte für Sonnenuntergänge. Foto: Getty Images

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Rigi – Panorama auf der Königin der Berge

Sie trägt einen stolzen Titel: die Königin der Berge. Der höchste Punkt auf der Rigi (Rigi-Kulm mit 1797 m ü.M.) ist per Zahnrad- oder Luftseilbahn erreichbar – oder man wandert hoch. Mit seinem Panorama über den Vierwaldstättersee und die Berner Alpen gibt es kaum einen Spot in der Schweiz, wo der Sonnenuntergang so «flasht» wie hier. In der Abendröte kann man sich in der Panorama-Kabine der Luftseilbahn auch schwebend und bei einem 3-Gänge-Menü verköstigen lassen.

2 Säntis – Hotspot für Selfie-Jäger

Der ideale Spot für ein Foto bietet der Säntis. Dafür muss man erst den höchsten Gipfel im Alpstein (2502 m ü. M.) erklimmen. Oder man lässt sich mit der Säntis-Schwebebahn von der Schwägalp hochfahren. Auf dem Säntis angekommen, bietet sich ein atemberaubender Rundblick über die Schweiz und ihre fünf Nachbarländer Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Frankreich. Bei diesem Alpenpanorama darf die Fotokamera für ein Selfie nicht fehlen – und ein Fläschchen Champagner, um mit dem Schatz anzustossen.

3 Rosengarten Bern – märchenhaftes Abendrot

Die Highlights der Bundesstadt sind weithin bekannt: kilometerlange Arkaden, Bundeshaus, Einstein-Museum, Aare, Bärengraben und Zytglogge. Nicht ganz so bekannt ist, dass man auch mitten in der Stadt herrlich den Sonnenuntergang geniessen kann. Im Rosengarten hoch oben über der Stadt erblühen über 400 verschiedene Rosen- und Irisarten. Ein Seerosenteich mit plätscherndem Springbrunnen und zahlreiche Rhododendren ergänzen das Bild des märchenhaften Parks. Ein idealer Rastplatz für ein Picknick, um die Abendröte an einem der schönsten Flecken in Bern ausklingen zu lassen.

4 Monte Brè – mediterrane Sonnenuntergänge

Ein beliebter Aussichtspunkt bei seinen Besuchern im Tessin ist der Monte Brè. Der Berg auf 933 Höhenmeter gehört zu den Comer Alpen und liegt östlich von Lugano. Tagsüber geniesst man die mediterrane Gegend, verweilt bei einem Altstadtbummel und einem Kaffee im lebhaften Lugano und schliesst den Tag mit einem Besuch auf dem Monte Brè ab. Seit 1908 existiert die Standseilbahn, die in einer Viertelstunde vom Stadtzentrum in die wundervolle Natur führt – auch ein ideales Ausflugsziel für Wanderer und Mountainbiker. Kulinarisch lässt man sich in der Osteria Funicolare oder im Ristorante Vetta verköstigen und geniesst das Dolcefarniente bei Sonnenuntergang.

5 Creux du Van – ehrfürchtige Felsenarena

Eines der Schweizer Naturspektakel befindet sich an der Grenze der Kantone Neuenburg und Waadt: Der Creux du Van erhebt sich auf etwa 160 steilen Metern über der Umgebung. Genauso imposant ist auch die 360-Grad-Rundsicht über Alpen, Juratäler und Seen. Vor rund 200 Millionen Jahren entstand der Talkessel, in dem auch Steinböcke, Gämse, Luchse und Murmeltiere beheimatet sind. Tipp: Picknick-Korb mitnehmen und den Sonnenuntergang geniessen!

6 Lavaux – im Sonnenlicht der Weinterrassen

Naturliebhaber und Weinfanatiker sind in den Rebbergen von Lavaux VD gut aufgehoben. Weine wie Chasselas oder Pinot Noir werden hier auf über 805 Hektaren angebaut. Seit 2007 gehört dieses Gebiet am Waadtländer Genferseeufer zum Unesco-Welterbe. Die terrassenförmige Landschaft mit ihren Steinmauern entstand im 12. Jahrhundert. Ein echtes Schmuckstück in der Schweiz! Alle Weingüter bieten Degustationen an (vorher anmelden!) – ein wahrer Genuss, wenn sich auf dem gegenüberliegenden Seeufer der Mont Blanc langsam golden färbt.

7 Mythen – Gipfelerlebnis zur goldenen Stunde

Im Herzen der Zentralschweiz befinden sich die beiden markanten Felspyramiden des Kleinen (1811 m ü. M.) und des Grossen Mythen (1898 m ü. M.), die als Bergmassiv das Landschaftsbild zwischen Schwyz und Einsiedeln prägen. Der Aufstieg braucht eine gehörige Portion Kraft, zur Belohnung wartet ein traumhafter Sonnenuntergang mit Sicht auf Alpenregion, Seen und den Talkessel von Schwyz.

Hotel Badrutt's Palace, St. Moritz Wo Schweizer am liebsten heiraten Schweizer wollen heiraten wie Meghan und Harry. Brautpaare mieten dafür Schlösser, die um den Preis für die beste Hochzeits-Location kämpfen. Hotel Badrutt's Palace, St. Moritz Schweizer wollen heiraten wie Meghan und Harry. Brautpaare mieten dafür Schlösser, die um den Preis für die beste Hochzeits-Location kämpfen. Zur Übersicht