Die 11 schönsten Parkanlagen der Schweiz

Entspannung in historischen Gärten und botanischen Oasen

Sanft rascheln die Bäume, kleine Teiche plätschern, während im Hintergrund die Vögel singen. Wir wandeln auf den grünen Pfaden der Schweiz und geniessen in öffentlichen Parks, dass der Sommer da ist. Hier lauschen wir, was die Natur zu erzählen hat. Romantische Liebeleien, trauriger Herzschmerz, streitende kleine Racker und ausgelassene Lacher – die Bäume haben viel erlebt und spenden an heissen Tagen Schatten. Wer sich nach einem entspannten Spaziergang sehnt, ist bei diesen elf Grünanlagen an der richtigen Adresse.

1 Park Seleger Moor, Rifferswil ZH

Wer auf Morast steht, der ist im Seleger Moor in Rifferswil ZH am richtigen Fleck. Hier kann man Rhododendren oder Azaleen bestaunen, aber auch vorbei an Moorbeetpflanzen, Seerosen, Farnen und Teichen mit Fröschen schlendern. Der Park kostet Eintritt, Tickets können schon vor dem Besuch online gebucht werden.

2 Rieterpark, Zürich

Von hier aus hat man einen atemberaubenden Blick über den Zürichsee. Bei guter Witterung blickt man bis hin zu den Glarner Alpen. Eine Idylle, die Ruhe vom Stadtlärm gewährt. Seit 1945 ist der Park mit Villa in Stadtbesitz. Der Rieterpark ist der grösste Landschaftsgarten Zürichs und öffentlich zugänglich.

3 Isole di Brissago, Brissago TI

Die kleinen, paradiesischen Inseln im Süden der Schweiz laden zum Verweilen ein: Auf den Isole di Brissago kann man auch übernachten. Die Zimmer der historischen Villa Emden bieten einen direkten Blick auf den Lago Maggiore. Die grössere der beiden Inseln misst rund 25'500 Quadratmeter, die kleinere etwa 8000. Der botanische Garten beherbergt ungefähr 1700 Pflanzenarten aus dem Mittelmeerraum, den Subtropen Asiens, Südafrika, Amerika und Ozeanien.

4 Garten Palazzo Salis, Bregaglia GR

Seit 1884 stehen zwei stramme Mammutbäume im Garten des Hotel Palazzo Salis. Damals wurden sie aus den USA importiert, heute prägen sie das Dorfbild. Ansonsten sorgen gerade geschnittene Buchshecken für Struktur – immer wieder findet man Obstbäume, Baumpäonien und Blütenstauden, ausserdem gibt es einen barocken Rosengarten. 2009 wurde die Grünfläche mit dem Schulthess Gartenpreis ausgezeichnet.

5 Klostergarten Allerheiligen, Schaffhausen

Die Anlage des einstigen Klosters Allerheiligen in Schaffhausen ist gespickt mit Kräutern. Das herzige Gärtchen versprüht etwas Bodenständiges. Mit seinen rund 20 Beeten, die sich um einen Springbrunnen reihen, lädt der Klostergarten zu einem sinnlichen Spaziergang ein. Wer gerne mehr über das Kloster erfahren möchte, informiert sich im Museum.

6 Napoleonmuseum, Salenstein TG

Ein königlicher Parktraum: Wo einst die französische Kaiserfamilie nächtigte, wandeln heute Normalsterbliche zum Entspannen. Das Museum im Schloss Arenenberg an einem der schönsten Aussichtspunkte der Bodenseeregion lohnt ebenfalls für einen Besuch, in Wahrheit ist aber der Garten mit seinen pompösen Lustgrotten, Eremitagen und Springbrunnen ein Muss.

7 Enea Baummuseum, Rapperswil-Jona SG

Für den etwas anderen Rundgang bietet sich das Baummuseum in Rapperswil-Jona SG an. Dort können Besucher die vielfältige Sammlung des Schweizer Landschaftsarchitekten Enzo Enea bewundern. Ausserdem finden sich Skulpturen von Vertretern der internationalen Gegenwartskunst in der Anlage.

8 Schloss Waldegg, Feldbrunnen SO

Auf eine Reise in die Barockzeit begibt man sich auf Schloss Waldegg in Feldbrunnen SO. Zum erhöht gelegenen Palast führen zwei Baumalleen. Auf der ganzen Anlage mischen sich französische und italienische Stilelemente. Ein ausgiebiger Spaziergang im Schlossgarten ist hinreissend.

9 Park im Grünen, Münchenstein BL

Hier fand 1980 unter dem Namen «Grün 80» die zweite Schweizerische Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau statt. Gartenanlage ist die Fläche bis heute geblieben. Eigentlich heisst die Fläche heute «Park im Grünen», bekannt ist sie aber auch immer noch unter dem Namen der Ausstellung. Hier treffen sich Familien, Freunde und Verliebte – ein Erlebnis für Gross und Klein!

10 Botanischer Garten, Genf

Erholungsraum, kulturelles Zentrum, Treffpunkt: Der Botanische Garten in Genf erstreckt sich entlang des Sees. Hier ist ein ausgiebiger Spaziergang möglich mit Abstechern in Gewächshäuser, wo Besucher mehr über unzählige Pflanzenarten und Sukkulenten lernen können.

11 Schloss Prangins, Prangins VD

Das Château de Prangins zwischen Lausanne und Genf lockt mit englischem Park und historischem Gemüsegarten. Hier geniesst man den Ausblick auf den schönen Genfersee. Das Schloss ist das grösste aus dem 18. Jahrhundert, das in der Schweiz öffentlich zugänglich ist, und lässt Besucher mehr über das Jahrhundert der Aufklärung erfahren.