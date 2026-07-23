Der alpinen Landschaft der Schweiz ist es zu verdanken, dass Menschen auf die Idee gekommen sind, zwei Punkte über ein Tal hinweg mit einer Brücke zu verbinden. Hier finden Sie die 7 schönsten Hängebrücken.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

1 Ponte Tibetano Carasc TI

Die Hängebrücke Ponte Tibetano Carasc gehört mit ihren 270 Metern Länge und einer Höhe von bis zu 130 Metern neben dem Tessiner Dörfchen Corte di Sotto und der romanischen Kirche San Barnàrd zu den Highlights in den Wäldern über Monte Carasso. Zur Brücke führt eine moderate Wanderung, die einen Aufstieg von 270 Metern und einen Abstieg von 600 Metern umfasst. Ausgangspunkt ist die Zwischenstation der Luftseilbahn Monte Carasso-Mornera. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden und 40 Minuten.

2 Hängebrücke über die Gummischlucht BE

Die Region um den Thunersee hat so einiges zu bieten: ein unvergleichliches Alpenpanorama, herzige Ortschaften und den See. Das Projekt «Brücken-Rundweg» soll der Region zusätzlich Attraktivität verleihen: Seit 2010 wurden mehrere Fussgängerbrücken eröffnet – so unter anderem die 340 Meter lange Hängebrücke über die Gummischlucht. Neben den modernen Brücken umfasst der Rundweg mit dem «Strättligsteg» über den Kander-Fluss eine Brücke aus dem Jahr 1967. Das Projekt sieht einen europaweit einzigartigen Rundwanderweg vor.

3 Hängebrücke Riederalp-Belalp VS

Am Fusse des Aletschgletschers führt eine 124 Meter lange Hängebrücke in 80 Metern Höhe über die Massaschlucht, durch die das Schmelzwasser des Gletschers stürzt. Von der Brücke aus bietet sich ein spektakulärer Anblick hoch zum Gletschertor und herunter ins Tal. Die Brücke kann im Rahmen einer Rundwanderung von der Bettmeralp, Riederalp oder Belalp begangen werden. Zudem gibt es die Möglichkeit kurz vor der Brücke am Grünsee für ein Picknick an unvergleichlicher Lage.

4 Bhutanbrücke VS

Die Buthanbrücke verbindet das französischsprachige Unterwallis mit dem deutschsprachigen Oberwallis. Sie symbolisiert den Brückenschlag zu fremden Kulturen. Vom Bahnhof Leuk (620 m. ü. M.) führt ein Wanderweg dem Illgraben entlang zur 134 Meter langen Brücke. Der Graben gilt als weiteres Highlight der Region: Steigt man noch etwas weiter in den Graben auf, kann man noch besser in sein Inneres sehen.

5 «Raiffeisen Skywalk» SZ

Mit stattlichen 347 Metern gehört die Fussgänger-Hängebrücke «Raiffeisen Skywalk» zu den längsten Hängebrücken der Schweiz. Der Einstieg befindet sich auf dem Mostelberg direkt bei der Bergstation der Gondelbahn Stuckli Rondo. Von dort aus führt die Brücke in einer Höhe von bis zu 58 Metern in den Mäderenwald, von wo aus man auf verschiedenen Wegen weiterwandern kann.

6 Triftbrücke BE

Die Triftbrücke gehört zu den spektakulärsten Fussgänger-Hängebrücken der Schweiz. Mit ihren 170 Metern Länge und einer Höhe von bis zu schwindelerregenden 100 Metern, ebnet die Brücke den Weg über den Triftgletscher: ein wahres Abenteuer! Bereits die Fahrt mit der Gondelbahn durch die Schlucht ist sehr eindrücklich. Noch vor nicht allzu langer Zeit konnte man die SAC-Hütte am Triftgletscher zu Fuss erreichen. Wegen der Gletscherschmelze war dieser Zugang erschwert, weshalb man 2004 eine Brücke baute. Diese wurde dann 2009 durch ein sichereres und heute als Triftbrücke bekanntes Konstrukt ersetzt.

7 Charles Kuonen VS

Die Charles Kuonen Brücke ist die längste Fussgänger-Hängebrücke der Welt. Allein dieser Titel macht sie für alle Brückenfans zu einem Muss. Die Brücke ist stolze 494 Meter lang und gerade einmal 0.65 Meter breit und wurde 2017 eröffnet. Ihr höchster Punkt liegt auf rund 85 Metern Höhe. Das Panorama hat es ebenfalls in sich: Auf dem Europaweg von Grächen nach Zermatt können einige der höchsten Berge der Schweiz bestaunt werden. Die Hängebrücke kann ab Randa in zwei bis zweieinhalb Stunden, ab Grächen in sechs bis sieben Stunden und ab Zermatt in ebenfalls sechs bis sieben Stunden erreicht werden. Der Zutritt ist gratis. Bei Gewitter raten die Betreiber von der Begehung der Brücke ab.

10 Wanderwege: Zu Fuss zu den tollsten Flecken der Schweiz Es ist wieder Wanderzeit. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie dieses Jahr tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Es ist wieder Wanderzeit. Wenn die Sonne lacht, ist es Zeit, die Wanderstiefel zu schnüren. BLICK zeigt, wohin Ihre Füsse Sie dieses Jahr tragen könnten. Das sind die schönsten Wanderwege der Schweiz! Zum Artikel Mehr



