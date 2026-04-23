Ob in den Bergen, am See oder in der Stadt: Campen macht Spass und ist eine günstige Alternative zu teuren Hotels. Elf Campingplätze, die gemütliche und erlebnisreiche Ferien garantieren.

Camping in der Schweiz: Diese Plätze sind echte Highlights

Camping in der Schweiz: Diese Plätze sind echte Highlights

Corina Marquard

Draussen essen, spielen, leben: Für viele Schweizerinnen und Schweizer gehört Camping zum Sommer. Und die Auswahl an Plätzen ist enorm. Über 600 Campingplätze machen hierzulande Lust auf das gemütliche Outdoor-Erlebnis. Diese Vielzahl macht es nicht einfach, für sich den perfekten Ort zu finden.

Das sind die schönsten Campingplätze

Wir haben die schönsten Campingplätze in der Schweiz ausgesucht. Wer sich vorgängig schlau macht, findet bestimmt den richtigen Flecken für Freiluft-Ferien.

Die schönsten Campingplätze in den Bergen

Seeli: Seelisberg, UR: Am idyllischen Seelisbergsee, 400 Meter oberhalb des Vierwaldstättersees, liegt der Campingplatz Seeli. Von Mai bis September geniesst man die Ruhe inmitten der Berge. Mit Gummibooten kann man den See, der im Sommer bis 24 Grad warm wird, erkunden. Doch aufgepasst vor dem Wassergeist «Elbst», der darin hausen soll.

Vorauen: Klöntal, GL: Der Campingplatz «Vorauen» liegt an einem der schönsten Bergseen der Schweiz, dem Klöntalersee. Der Campingplatz ist ein idealer Ausgangspunkt für leichte und anspruchsvolle Wanderungen oder Velotouren. Wer die Tage lieber am und im See geniesst, kann angeln, segeln oder surfen.. Fontanivas: Disentis, GR: Viel Platz zum Sünnele bietet der Strand um den Natursee Fontanivas in Disentis. Kinder vergnügen sich auf dem Wasserspielplatz oder beim Goldwaschen. Sportbegeisterte kommen dank Mountainbike-Touren, Tischtennis-Turnieren, Rafting und Canyoning auf ihre Kosten. Für Kulinarik sorgt das Campingrestaurant.

Die schönsten Campingplätze am Wasser

Amriswil: Uttwil, TG: Not macht erfinderisch: Da der Bodensee einfach nicht bis nach Amriswil kommt, kaufte sich die Politische Gemeinde Amriswil einen Campingplatz in Uttwil. Dieser bietet direkt am Seeradweg 55 Campern Platz und beheimatet eine attraktive Kioskwirtschaft.

Seeland: Sempach, LU: Der schön gelegene Campingplatz «Seeland» am Sempachersee bietet für die ganze Familie Unterhaltung und Sportmöglichkeiten. Auf der wunderschönen Liegewiese mit Planschbecken haben Gross und Klein ihren Spass. Auf dem Campingplatz kann man Velos mieten und das Städtchen Sempach und seine Umgebung erkunden. Ob Bogenschies­sen, Reiten, Minigolf oder Tennis – für Animationsprogramm ist gesorgt.

Seefeld: Sarnen, OW: Wer lieber im Schwimmbecken als im See plantscht, ist im Camping Seefeld richtig. Dort findet man ein modernes Freibad mit Erlebnis- und Panoramabecken. Der Campingplatz bietet auch verschiedene Grillplätze. Es gibt aber auch ein Restaurant.

Die schönsten Campingplätze in der Stadt

Delta: Locarno, TI: Am Lago Maggiore, wenige Gehminuten vom Zentrum von Locarno entfernt, liegt der Campingplatz Delta . In unmittelbarer Nähe befinden sich Golf-, Minigolf- und Tennisplätze sowie ein öffentliches Schwimmbad. Der Campingplatz eignet sich auch für Besucher des weltberühmten Filmfestivals von Locarno oder dem «Moon and Stars».

Eichholz: Bern, BE: Der Campingplatz Eichholz mit seiner grossen Liegewiese und dem Restaurant befindet sich an der Aare, rund 30 Gehminuten vom Stadtzentrum Berns entfernt. Auf der grossen Badewiese direkt am Flussufer tankt man Sonne oder spielt Beachvolleyball, Fussball oder Badminton. Wer Hunger kriegt, findet an diversen Grillstellen Platz zum Bräteln.

Vidy: Lausanne, VD: Am Wochenende sorgen auf dem Campingplatz Vidy nahe Lausanne jeweils Musiker für Unterhaltung. Im Campingrestaurant direkt am Genfersee werden Spezialitäten aus der Region serviert. Kinder haben auf dem Spielplatz mit Schaukeln und der Kletterwand ihren Spass – und Eltern ihre Ruhe.

Fischers Fritz: Zürich, ZH: Der Campingplatz Fischers Fritz liegt direkt am Zürichseeufer, in einem Park mit Seeanstoss im Stadtteil ­Wollishofen. Das dem Campingplatz eigene Restaurant serviert täglich frische ­Fische. In nur 10 Minuten ­erreicht man die Bahnhof­stras­se für Shopping oder die Lang­stras­se und das ­Niederdörfli.

Preisunterschiede auf den Campingplätzen sind gross

So vielfältig die Plätze, so unterschiedlich sind die Preise: Eine Nacht auf einem Zeltplatz kostet für Erwachsene mit kleinem Zelt zwischen 6 und 60 Franken. Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) im Wohnmobil bezahlen zwischen 20 und 140 Franken.

Auch die Preisgestaltung ist unterschiedlich: Mancherorts werden die Ansätze nach Zeltgrösse berechnet, andere Campings verrechnen Übernachtungen pro Parzelle, egal ob ein Zelt oder Wohnmobil darauf steht.

Verschiedene Organisationen und Verbände bieten Mitgliedern Rabatte. Ausserdem lohnt es sich, auf Frühbucherrabatte zu achten. Wichtig: Teils fallen Zusatzkosten (Strom- oder Abfallpauschalen, Kurtaxen) an.