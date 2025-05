1/13 Die Bungalows sind mit viel Liebe eingerichtet. Foto: Christiane Binder

Darum gehts Glamping in der Schweiz bietet umweltfreundliche und komfortable Ferienoptionen

TCS-Campingplätze bieten Unterkünfte von einfach bis luxuriös ausgestattet

Campingplatz Buochs erstreckt sich über 33'000 Quadratmeter am Vierwaldstättersee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christiane Binder

Fliegen schadet der Umwelt. Autofahrten ins Ausland können stressig sein. Balkonien bietet keinen Tapetenwechsel. Wo soll man also noch hin in die Ferien? Genau dafür bietet die Schweiz vor der Haustür Sonne, Wasser und Erholung in unverbauter Natur. Sicherheit, perfekte Infrastruktur und die landestypische Sauberkeit gibts beim Glamping gratis dazu.

Auf einigen seiner Anlagen bietet der TCS auch Glamping an, kurz für glamouröses Camping, das heisst, man wohnt in den Bergen oder am Wasser in Cabanes, kleinen Lodges oder Bungalows, in Safarizelten respektive im umgebauten Zirkuswagen.

Je nach Angebot sind die Behausungen von einfach-wohnlich eingerichtet bis komfortabel wie ein Hotel oder eine mittelpreisige Ferienwohnung. Beispiel TCS-Campingplatz Buochs am Vierwaldstättersee, eingebettet in die Berglandschaft der Innerschweiz.

Die grösseren Unterkünfte sind wie kleine Wochenendhäuser und so ausgestattet, dass es reicht, mit dem Fahrradrucksack anzureisen. Die Häuschen sind voll möbliert im optimistischen Ikea-Schick, mit Wandschmuck, Sofakissen und in den Regalen Dekor. Die Küchen bieten, was zum Kochen, Essen und Saubermachen nötig ist, samt Putzzeug und Spülmittel sowie Flüssigseife und Toilettenpapier oder sogar einen Föhn im Nassbereich. Bei einigen Unterkünften ist das Badezimmer rollstuhlgerecht, der Zugang barrierefrei.

Gut zu wissen Sämtliche Informationen zum Glamping auf dem TCS-Campingplatz Buochs und dem TCS-Campingplatz Solothurn finden sich auf der Webseite. Beide Plätze liegen in einer Umgebung mit zahllosen Freizeitangeboten von Biken über Schiffli fahren bis Wandern. In nächster Nähe sind massenhaft Gastrobetriebe leicht zu erreichen. In Buochs lohnt sich ein Besuch der Kanuwelt oder eine Fahrt auf dem Vierwaldstättersee. Baden im See erfordert einen kleinen Fussmarsch. Der Platz in Solothurn hat einen eigenen kleinen Badeplatz an der Aaare. Eine genaue Übersicht findest du hier.

Der gepflegte Platz wirkt wie eine Demonstration Schweizer Tugenden: Gegenseitige Rücksichtnahme, hervorragende Organisation, und es ist sauberer als in vielen Fällen daheim. Die Wette, irgendwo auf 33'000 Quadratmetern eine weggeworfene Zigarettenkippe zu finden, wird man verlieren. Selbst bei intensiver Suche findet sich kein Becher, kein Papierschnitzel auf dem Boden. Weil alles so sauber ist, traut sich keiner, auch nur ein Salatblatt in der Natur zu entsorgen, nicht mal heimlich. Für jede Sorte Müll steht ein blitzsauberer Recyclinghof parat.

Ein weiterer Pluspunkt sind der Bäcker, der am Morgen kommt und der Coop in Gehdistanz: sicher einer der modernsten im Land mit amerikanischen Ausmassen.

Campen in der Idylle des Mittellands

Auch auf dem TCS-Platz in Solothurn findet man alles, was man braucht. Die Anlage, direkt an der Aare gelegen, mit eigenem Badeplatz, ist ein Idyll des Mittellands. Neben dem Cabane weiden die Kühe des Bauern nebenan. Auch hier ist die kleine Hütte makellos sauber, alles ist bestens in Schuss, spezielle Pluspunkte auf dem Platz sind der gut ausgestattete Laden, wo alles zwar einen Tick teurer, aber von kleinen regionalen Herstellern ist.

Sogar an eine Hundewaschanlage samt Hundeseife wurde gedacht. Das Restaurant «Pier 11» ist in der Gegend bekannt und bietet gehobene Küche zu annehmbaren Preisen. Nachts ist es totenstill, Störenfriede müssen mit einer freundlichen Zurechtweisung rechnen. Die Stadt Solothurn mit ihrem Shopping-, Kultur- und Freizeitangebot ist in ein paar Minuten mit dem Bus oder bequem zu Fuss zu erreichen. Dass auch hier beim besten Willen keine Zigarettenkippe aufgespürt werden kann, versteht sich von selbst.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.