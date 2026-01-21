Vor allem im Sommer gehört das Bräteln bei vielen zu den Lieblingsaktivitäten. Diese Feuerstellen eignen sich auch im Winter zum Outdoor-Grillieren.

Das sind die besten wintertauglichen Grillplätze der Schweiz

Das sind die besten wintertauglichen Grillplätze der Schweiz

Darum gehts Der Winter eignet sich nicht nur für Wintersport

Grillieren im Winter bleibt möglich, viele Feuerstellen bieten ganzjährig Brennholz

Blick zeigt die besten Wintergrillplätze Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lea Lozano

Auf die typische Sommeraktivität Grillieren muss man auch während der kalten Jahreszeit nicht zwingend verzichten. Viele Feuerstellen und Grillplätze werden das ganze Jahr über mit Brennholz versorgt, sodass einem auch vom Schnee durchnässte Äste keinen Strich durch die Rechnung machen.

Für jeden, der im Winter die Bratwurst nicht nur aus der Pfanne geniessen will, liefert Blick eine Auswahl an wintertauglichen Grillplätzen.

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Jetzt abstimmen

Rigi Scheidegg

Die überdachte Feuerstelle – in der Zentralschweiz auch «Gruebi» genannt – auf der Rigi Scheidegg befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bergstation der Luftseilbahn.

Die Feuerstelle ist zudem neuerdings während der ganzen Winterperiode mit Brennholz ausgestattet. So steht dem Grill-Vergnügen mit einer Aussicht über die schneebedeckte Alpenkette nichts im Weg.

Rossberg, Oberwil BE

Mitten im Wald und umgeben von mehreren Bächen befindet sich diese Feuerstelle nur fünf Gehminuten von der Talstation des Skilifts Rossberg in Oberwil im Simmental.

Mit sechs verschiedenen Feuerstellen und einem Spielplatz eignet sich dieser Grillplatz auch für grosse Gruppen. Sollte Frau Holle gerade ihre Schneedecke ausbreiten, ist hier eine Hütte als Unterschlupf vorhanden.

Motta da Cresta, Bivio GR

Auf einem Hügel oberhalb des Dorfes Bivio befindet sich diese Feuerstelle, die vom Zentrum gut zu Fuss erreichbar ist. Ausgestattet mit einem Feuerherd und einer neu gebauten Hütte gilt sie als besonders modern.

Wer nicht nur grillieren will, findet direkt oberhalb des Grillplatzes den Klettergarten Motta da Cresta mit elf verschiedenen Kletterrouten.

Zum Wierli, Staldenried VS

Nach der Anreise über die Bergbahn von Stalden-Saas VS nach Gspon VS geniesst man bei dieser Feuerstelle eine wunderschöne Aussicht über den Stausee Wierli und das umliegende Gebirge.

Da sich der See im Winter nicht genauso gut zum Spielen eignet wie im Sommer, gibt es bei dieser Feuerstelle alternativ auch einen Kinderspielplatz.

Allmendi, Melchtal

Direkt am Fluss Grossen Melchaa befindet sich die Feuerstelle Allmendi. Der Grillplatz im Melchtal ist mit überdachten Sitzmöglichkeiten und Brennholz ausgestattet.

Während bereitgestelltes Feuerholz bei Picknickplätzen keine Seltenheit ist, finden Besucher bei diesem Rastplatz auch eine Axt. So kann bei Bedarf mehr Holz zugeschnitten werden.

Pracavalls, Pfäfers SG

In einer ruhigen Waldlichtung in Pfäfers bei Bad Ragaz SG findet man den Grillplatz Pracavalls. Zur Feuerstelle gehört zudem ein kleiner Weiher mit verschiedenen Wasserspielen. Der Brunnen mit Pumpmöglichkeit ist ein lustiges Spiel für Gross und Klein.

Seeweidbach, Schwarzsee

Wer einen Ausflug an den Schwarzsee im Kanton Freiburg plant, kommt nicht um den Häxewääg herum. Der Themenweg führt rund um den See und erzählt die Sagen und Märchen der Region. An sieben Posten lernen Gross und Klein die Geschichten um das Goldloch, die Schwarze Kuh, die Schlangenbeschwörung, den Schwarzsee-Drachen, den «Hutätä», die «Ankehexe» und den «Muggi» kennen.

Wer eine Pause vom Entdecken braucht, findet auf dem Weg auch eine wintertaugliche Grillplatz. Mit mehreren Feuerstellen und bereitgelegtem Brennholz steht dem Tagesausflug auch im Winter nichts im Wege.

Tüfelsschlucht, Hägendorf SO

In Hägendorf beginnt der Wanderweg, der sich durch die Teufelsschlucht und ihre Umgebung über 32 Brücken und Stege entlang dem Cholersbach schlängelt. Direkt vor dem Eingang der Schlucht befindet sich bereits die erste Feuerstelle.

Wer also vor dem Erkunden etwas Stärkung braucht, kann hier eine Pause einlegen. Auch im Winter wird dieser Rastplatz mit Brennholz versorgt. Auf dem Wanderweg sind ausserdem weitere Feuerstellen zu finden.

Unter dem Birg, Adelboden BE

Adelboden ist nicht nur zur Zeit des Ski-Weltcups einen Ausflug wert. Neben zahlreichen Wander- und Erlebniswegen gibt es hier auch tolle wintertaugliche Grillplätze.

So auch die Feuerstelle Unter dem Birg, die sich in unmittelbarer Nähe der Talstation von der Engstligenalp-Seilbahn befindet. Wieso also nicht etwas Abwechslung in die Skiferien bringen und die Skistöcke gegen Brätelstöcke eintauschen?