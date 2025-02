Es gibt Feriendestinationen, da denken Schweizerinnen und Schweizer automatisch an Sommerferien, kurzes T-Shirt und Meer. Doch in einigen von ihnen kannst du auch Ski fahren. Blick präsentiert dir sieben ungewöhnliche Skigebiete.

Am Matterhorn finden Skifans perfekte Schneebedingungen. Doch die gibts auch in einigen unerwarteten Ländern.

Auf einen Blick Man kann Ski fahren in der Türkei, Australien, Marokko, Indien, Israel, Irak und auf Sizilien

Grösstes Skigebiet Afrikas bietet 20 Pistenkilometer und sieben Lifte

Flims Laax GR, Zermatt VS und Adelboden BE kennen wir sowieso. Viele Skigebiete in unseren Nachbarländern sind ebenfalls weitum bekannt. Und letzthin machten sogar Winterdestinationen in den USA schweizweit Schlagzeilen. Doch auf dem Globus gibt es noch zahlreiche weitere Länder, in denen du auf die Piste kannst. Blick stellt dir sieben Skigebiete an unerwarteten Orten vor:

Türkei

Die Türkei ist in der Schweiz als Sommerferiendestination bekannt. Doch neben Strand und Meer gibts im Winter durchaus einige Regionen, die Schnee haben. Beispielsweise das Taurusgebirge zählt viele Berge um die 3000 Meter. Insgesamt gibt es in der Türkei rund 20 grössere Skigebiete.

Eine der grössten Ski-Destinationen ist das Kayseri Erciyes Ski Resort. Der Winterort hat 14 Skilifte und bis zu 112 Pistenkilometer zu bieten. Kurz vor Weihnachten haben die Pisten ein erstes Mal geöffnet. Am vergangenen Wochenende hat das türkische Ski-Zentrum 32'000 Besucher angezogen.

Australien

Wenn wir an Australien denken, kommen uns wohl zuerst Kängurus, Koalas und heisse Strandtage in den Sinn. Doch in unserem Sommer findest du auch in Down Under präparierte Pisten. Zum Beispiel nur eine 3,5-stündige Autofahrt von Melbourne entfernt.

Dort liegt das Mount Buller Alpine Resort auf bis zu 1790 Metern über Meer. Mit 80 Pistenkilometern ist es eines der grössten und modernsten Skigebiete in der Heimat der Kängurus. Aber Achtung: In Australien ist ein Skitag auch nicht ganz billig. Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet auf dem Mount Buller 126 australische Dollar – also knapp 73 Franken.

Irak

Beim Irak denkst du wohl nicht als Erstes ans Reisen – schon gar nicht an Skiferien. Doch auch das kriegsversehrte Land im Nahen Osten hat eine Destination für Wintersport: das Korek Mountain Resort im kurdisch geprägten Norden von Irak, erreichbar mit dem Auto vom Flughafen in Erbil aus.

Mit einer Gondelbahn vom österreichischen Hersteller Doppelmayr gelangen die Besucher zum auf 2000 Meter über Meer gelegenen Hotel-Resort. Dieses betreibt auch die zwei Skipisten, die im Winter und – bei genügend Schnee – auch im Sommer geöffnet sind. Die Pisten sind 200 respektive 300 Meter lang. Der Preis für ein Tagesticket: rund 17 Franken.

Indien

Seit 2023 gilt Indien als der bevölkerungsreichste Staat der Welt. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner sind aber noch nie auf Skis oder einem Snowboard gestanden. Trotzdem ist Wintersport auch im grösstenteils sehr warmen Land möglich, nämlich im Norden im Himalaya. Dort befindet sich das Gulmarg Ski Resort, das höchste Skigebiet der Welt. Es geht bis auf 3980 Meter über Meer hoch.

1:00 Das Land errätst du nie: Das ist das höchste Skigebiet der Welt

Insgesamt hat die indische Winterdestination sechs Skilifte. Die Pistenkilometer lassen sich nicht genau definieren, denn: In Gulmarg erwarten dich viele unüberwachte und nicht präparierte Pistenabschnitte, auf denen du auf eigene Gefahr unterwegs bist, heisst es auf der Website.

Sizilien, Italien

Sizilien ist zwar kein Land, doch dass du auf der Insel im Süden Italiens Skifahren kannst, ist trotzdem überraschend. Während die modernen Skidestinationen im Norden unseres Nachbarlandes ziemlich bekannt sind, kommen wohl nur wenige Auswärtige auf die Idee, auf Sizilien die Skipiste unsicher zu machen.

Möglich macht das der höchste aktive Vulkan Europas: der Ätna. Das grösste Gebiet vor Ort trägt den Namen Piano Provenzana. Die vier Lifte befinden sich auf 1800 bis 2400 Meter über Meer. Eine Tageskarte kostet 25 Euro.

Marokko

Die Skigebiete im Norden Afrikas kann man an einer Hand abzählen. Doch mit Oukaïmeden stellt Marokko das grösste und wohl bekannteste Wintersportgebiet des Kontinents. Es liegt im Atlasgebirge auf einer Höhe von 3200 Metern über Meer. Die Pisten sind normalerweise von Januar bis Ende März offen.

Mit 20 Pistenkilometern und sieben Liften zieht das Skigebiet Oukaïmeden Einheimische und Touristen an. Die Anreise von Marrakesch ist ziemlich unkompliziert und dauert mit dem Auto zwei Stunden.

Israel

Israel ist touristisch eher für Jerusalem und die Hafenstadt Tel Aviv bekannt. Am nördlichsten Zipfel des Landes, unweit der Grenze zu Syrien und dem Libanon, beherbergt Israel aber auch das Skigebiet Mount Hermon. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage rund um den Konflikt mit der Hamas und der Hisbollah ist dieses zurzeit geschlossen.

In friedlichen Zeiten bietet das auf den Golanhöhen gelegene Skigebiet 9 Skilifte und 45 Pistenkilometer – jeweils von Januar bis März.