Der Spass beim Skifahren ist grenzenlos. Eher mühsam ist dafür der Weg auf die Piste. Die unhandliche Ausrüstung ist dabei nicht gerade förderlich. Darum fahren viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto in die Berge – vor allem bei Tagesausflügen.

Doch auch mit dem Zug ist eine angenehme Reise möglich – ohne gross umzusteigen und viel schleppen. Blick stellt dir Skigebiete vor, die von den Hauptbahnhöfen in Bern, Zürich, St. Gallen und Luzern gut erreichbar sind.

Bahnhof Bern

Adelboden BE

Reisezeit 1 Stunde 23 Minuten – 210 Pistenkilometer

Für Skifans aus der Bundesstadt führt wohl kaum ein Weg am Berner Oberland vorbei. Jede Stunde fährt die Regio 1 nach Frutigen BE, wo Wintersportler das einzige Mal auf den 230-Bus umsteigen müssen. Die Haltestelle liegt direkt bei der «Oey-Bergläger»-Gondelbahn.

Jungfrau Ski Region BE

1 Stunde 50 Minuten – 212 Pistenkilometer

Skifans steigen in Interlaken um. Danach geht es direkt nach Grindelwald BE oder mit einmal Umsteigen mehr nach Wengen BE.

Sörenberg LU

1 Stunde 32 Minuten – 42 Pistenkilometer

Wer vom Berner Hauptbahnhof ein kleineres Skigebiet sucht, ist in Sörenberg gut aufgehoben. Der Zug fährt jede Stunde, man steigt einmal in Schüpfheim LU um.

Weitere Skigebiete in der Nähe:

Meiringen-Hasliberg BE (1 Stunde 42 Minuten)

Engelberg-Titlis OW/UR (1 Stunde 58 Minuten)

Gstaad BE (2 Stunden 6 Minuten)

Zürich HB

Braunwald GL

1 Stunde 49 Minuten – 32 Pistenkilometer

Vom Zürich HB fährt die S25 direkt nach Linthal Braunwaldbahn. Von da gehts mit der Standseilbahn ins autofreie Bergdorf. Das Skigebiet ist vor allem für Familien sehr attraktiv.

Pizol SG

1 Stunde 9 Minuten – 50 Pistenkilometer

In gut einer Stunde stehen Skifahrer in Wangs vor der Pizolbahn. Umsteigen musst du nur in Sargans SG, von da an fährt ein Bus direkt vor die Talstation.

Flumserberg SG

1 Stunde 20 Minuten – 65 Pistenkilometer

Vom Zürcher HB bist du in gut einer Stunde in Unterterzen am Walensee. Die 8er-Gondelbahn «See Jet» bringt dich dann ins St. Galler Skigebiet.

Flims-Laax GR

1 Stunde 54 Minuten – 215 Pistenkilometer

Wer ein grosses Skigebiet sucht, ist in Flims-Laax richtig. In Chur steigen Skifans auf den Bus um. Auf die Piste kommen sie wahlweise in Flims Dorf, der Bergstation in Laax oder sogar in Falera.

Weitere Skigebiete in der Nähe:

Hoch-Ybrig SZ (1 Stunde 24 Minuten)

Arosa Lenzerheide GR (1 Stunde 49 Minuten)

Stoos SZ (1 Stunde 55 Minuten)

Andermatt-Sedrun UR (2 Stunden 5 Minuten)

St. Gallen

Toggenburg-Chäserrugg SG

1 Stunde 16 Minuten – 50 Pistenkilometer

Von St. Gallen aus steigst du entweder in Nesslau-Neu St. Johann SG oder in Wattwil SG um. Dann stehst du schon bald in Unterwasser SG vor der Chäserrugg-Bahn. Achtung: Das Toggenburger Skigebiet streitet zurzeit mit seinem Nachbarn Wildhaus. Die Verbindungspisten sind gesperrt.

Elm GL

1 Stunde 48 Minuten – 40 Pistenkilometer

Der Voralpen-Express fährt jede Stunde ab St. Gallen. Ins Glarnerland gehts mit Umsteigen in Uznach SG und Schwanden GL.

Davos Parsenn GR

2 Stunden 8 Minuten – 97 Pistenkilometer

Auch nach Davos musst du zweimal umsteigen – in Sargans und Landquart GR. Von Klosters GR aus kommst du dann ins grössere Skigebiet.

Weitere Skigebiete in der Nähe:

Pizol SG (1 Stunde 17 Minuten)

Braunwald GL (1 Stunde 47 Minuten)

Flims-Laax GR (1 Stunde 59 Minuten)

Arosa Lenzerheide GR (2 Stunden 2 Minuten)

Luzern

Klewenalp NW

1 Stunde – 40 Pistenkilometer

In Luzern sind Wintersportlerinnen praktisch von Skigebieten umgeben. Auf dem Weg in die Klewenalp steigen sie in Stans um und nimmt von Beckenried aus die Seilbahn.

Engelberg-Titlis OW/UR

48 Minuten – 82 Pistenkilometer

Noch schneller bist du auf dem Titlis. Der Interregio fährt direkt nach Engelberg OW und der Bus bringt dich vor den «Titlis Xpress». Danach erwartet dich eines der schneesichersten Skigebiete der Alpen.

Mythenregion SZ

1 Stunde 15 Minuten – 50 Pistenkilometer

In die Mythenregion gelangen Skifahrer mit dem Zug in Richtung Schwyz. Dann nimmst du den Bus nach Rickenbach SZ, wo du schon vor der Gondelbahn auf die Rotenflue stehst.

Weitere Skigebiete in der Nähe:

Sörenberg LU (1 Stunde 5 Minuten)

Stoos SZ (1 Stunde 20 Minuten)

Melchsee-Frutt OW (1 Stunde 27 Minuten)

Meiringen-Hasliberg BE (1 Stunde 40 Minuten)

Hoch-Ybrig SZ (1 Stunde 52 Minuten)

Basel

Für Schweizer im Raum Basel dauert die Reise auf die Piste etwas länger. Trotzdem liegen einige Destinationen in Schlagdistanz: so beispielsweise die Klewenalp (1 Stunde 54 Minuten), Engelberg-Titlis (2 Stunden) und der Pizol (2 Stunden 16 Minuten). In knapp drei Stunden sind Basler auch im Berner Oberland – für ein Wochenende ertragbar.