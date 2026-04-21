Wer die hautnahe Begegnung mit Tieren aus aller Welt vermisst hat, darf aufatmen. Denn die Zoos und Tierparks sind wieder geöffnet – zumindest deren Aussenbereiche. BLICK hat ein paar Tipps gesammelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tierparks in der Schweiz bieten spannende Einblicke in Tierwelten

Tierpark Goldau: Besucher können Sikahirsche und Mufflons frei füttern

Zoo Basel: Über 600 Tierarten, gegründet 1874, ältester Zoo der Schweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lea Lozano

Ein Ausflug in den Zoo oder Tierpark ist eine abwechslungsreiche Möglichkeit, Zeit draussen zu verbringen und gleichzeitig Neues zu entdecken. Ob mit Familie, Freunden oder allein – Tierparks bieten spannende Einblicke in die Welt der Tiere und deren Lebensräume. Viele Anlagen sind naturnah gestaltet und laden dazu ein, Tiere aus nächster Nähe zu beobachten.

0:32 Ausflugs-Tipps: Das sind die schönsten Zoos und Tierparks der Schweiz





1 Tierpark Goldau SZ

Im Tierpark Goldau sind rund hundert einheimische und europäische Wildtierarten zu Hause. Laut der Website des Tierparks, werden hier Erlebnisse durch die Begegnung von Mensch und Tier gefördert. In einigen Parkbereichen bewegen sich Tiere wie Sikahirsche oder Mufflons frei. Wenn du einem frei herumlaufenden Tier begegnen, darfst du dieses sogar füttern – jedoch ausschliesslich mit dem Spezialfutter des Tierparks.

Solltest du einen Besuch in diesen Tierpark planen, lohnt es sich, das Ticket im Voraus online zu reservieren, da die erlaubte Besucheranzahl begrenzt ist.

2 Bärenland Arosa GR

Hier erhalten aus schlechten Haltungen gerettete Bären ein neues Zuhause. Verschiedenste Attraktionen bringen den Besuchern in diesem Tierpark die Bären näher. Auf einem schwebenden Abenteuerweg kannst du die Tiere beispielsweise von acht Aussichtsplattformen beobachten, die jeweils durch eine Hängebrücke verbunden werden. Für jene, die lieber festen Boden unter den Füssen haben, bietet die Besucherplattform neben interessanten Fakten zu den Braunbären eine wunderbare Aussicht auf die Tiere.

Die Öffnungszeiten vom Bärenland sind sehr saisonal, am besten kurz hier schauen.





3 Zoo Basel

Der Basler Zolli wurde 1874 gegründet und ist damit der älteste Zoo der Schweiz. Zudem ist er Spitzenreiter, was die Artenvielfalt angeht: Über 600 verschiedene Tierarten sind hier zu Hause und warten auf deinen Besuch. Denn nicht nur wir Menschen betrachten die Tiere gerne, sondern auch umgekehrt. Laut dem Zoo lieben es vor allem die Menschenaffen, ihre Besucher zu beobachten.

4 Wildpark Roggenhausen AG

Wie es der Name schon sagt, sind in diesem Park vor allem einheimische Wildtiere zu Hause. Von Hirschen über Wildschweine bis hin zu Murmeltieren gibt es hier viel zu entdecken. Auf einem Naturlehrpfad kannst du zudem an sechs Posten mehr zu den umliegenden Fels- und Lockergesteinsschichten erfahren. Der Eintritt zum Tierpark ist frei.

5 Tierpark Dählhölzli, Bern

Dieser Tierpark beherbergt knapp 300 verschiedene Tierarten, die du auf verschiedene Weisen beobachten kannst. So wird zum Beispiel durch einen 250 Meter langen Steg der Gang durch den Dahlhölzli-Wald möglich, wo Wisente zu Hause sind. Von oben herab hast du eine eindrückliche Aussicht auf die Tiere. Ebenso besonders ist die Seehunde Anlage, die mit 2000 Kubikmetern zu den grössten Europas zählt.

6 Zoo Zürich

Der Zürcher Zoo ist immer einen Besuch wert. Mit seiner berühmten Lewa-Savanne, dem Masoala-Regenwald, der Australien-Anlage oder der Mongolischen Steppe bringt der Zoo seinen Besuchern vor allem exotische Tierarten näher. Doch auch wer lieber einheimische Tiere betrachtet, kommt hier nicht zu kurz. Im Zoolino freuen sich Tiere wie Zwergziegen oder Schweine über einen Besuch.

7 Knies Kinderzoo, Rapperswil SG

Dieser Zoo in Rapperswil ist besonders für die kleineren Besucher ein Abenteuer. Hier gibt es zahlreiche Attraktionen für Jung und Alt. So kann man nämlich nicht nur auf Ponys, sondern auch auf Elefanten und Kamelen reiten. Wer nicht gleich auf den Tieren reiten möchte, kann hier 45 verschiedene Tierarten bestaunen.



