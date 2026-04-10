Anfang April haben die Schweizer Schifffahrtsgesellschaften ihre neue Saison lanciert. Wir zeigen, welche Seen und Flüssen was bieten – und weshalb sich ein Ausflug dieses Jahr buchstäblich bezahlt macht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Reka

«Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr», lautet ein geflügeltes Wort. Wie Statistiken zeigen, nehmen die Passagierzahlen auf Schweizer Seen in den letzten Jahren stetig zu. Kein Wunder: Kristallklares Wasser und atemberaubende Kulissen mit sanften Hügeln, schmucken Dörfern oder malerischen Weinbergen bis hin zu majestätischen Gipfeln sprechen für sich, dazu kommen Dampfromantik und ein vielseitiges kulinarisches Angebot an Bord. Kurz: Die Seen bieten für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

Dieses Jahr trumpfen insgesamt 14 Seen und Flüsse mit einem weiteren Pluspunkt auf: Wer im Besitz einer Reka-Card ist, erhält zwei Tageskarten (1. und 2. Klasse) auf den beteiligten Schweizer Seen und Flüssen zum Preis von einer, zusätzlich können maximal zwei Kinder im Alter bis 15,99 Jahre gratis mitfahren (siehe Box).

Reka hat die Aktion zusammen mit dem Verband Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen (VSSU) lanciert. «Mit diesem Angebot möchten wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit bieten, die Vielfalt der Schweizer Seen- und Flusslandschaften zu entdecken – unkompliziert und zu attraktiven Konditionen. Besonders Familien profitieren von der Kombination aus Preisvorteil und einfacher Nutzung», so Stefan Distel, Leiter Geschäftsbereich Reka-Geld. Erlebbar sind im Rahmen der Vergünstigung grosse Gewässer wie der Boden-, Genfer- oder Vierwaldstättersee, aber auch kleine Seen wie der Greifensee oder Flüsse wie der Rhein und die Aare. Was du auf den erwähnten Gewässern alles erwarten kannst, zeigt die folgende Übersicht.

Zum Durchklicken: 14 Seen und Flüsse mit Preisbonus

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Bodensee: Internationales Flair fast wie am Meer

Auf der Schweizer Seite des «Schwäbischen Meers», wie der Bodensee oft genannt wird, kommt dank seiner beeindruckenden Weite beinahe echtes Meeresgefühl auf. Mit der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt lässt sich die Region entspannt vom Wasser aus entdecken: Das vielseitige Kursangebot führt unter anderem zur blühenden Insel Mainau, auf dem Hagnau-Kurs entlang malerischer Uferlandschaften oder weiter nach Langenargen. Auch die Fahrt ins Dreiländereck (wo die Schweiz, Deutschland und Österreich aufeinandertreffen) ist beliebt. Ein besonders idyllischer Abschnitt führt durch den Alten Rhein, der Naturgenuss pur bietet. Rund um den Hafen Romanshorn wiederum wartet der Abenteuerspielplatz Robins Horn direkt am Seeufer auf Familien. Für eine genussvolle Pause bieten sich das Restaurant Hafen und das Ristorante Porto an, beide mit schöner Aussicht auf den Bodensee.

Untersee/Rhein: Gemütlich im Fluss bis zum Rheinfall

Angrenzend zum Bodensee ist für Schiffsgäste auch die Weiterfahrt über den Untersee und den Rhein bis zum Rheinfall möglich. Die Strecke von Kreuzlingen nach Schaffhausen zählt zu den schönsten Stromfahrten Europas und führt durch die idyllische Landschaft des Hochrheins. Sanfte Wellen und verträumte Buchten sowie historische Uferorte prägen das Bild im Untersee, dazu kommen besondere Höhepunkte wie die Brückendurchfahrt bei Diessenhofen, die Insel Reichenau oder das Schloss Arenenberg mit seinem Napoleonmuseum. Einen Landgang lohnen auch zahlreiche sehenswerte Altstädte entlang der Strecke: Konstanz, Stein am Rhein und Schaffhausen.

Rhein/Basel: Doppelt durch den Fluss geschleust

Weiter flussabwärts kann der Rhein auch rund um Basel mit Schiffen befahren werden. Unbestrittenes Highlight am Rheinknie sind die Schleusenfahrten ins Zähringerstädtchen Rheinfelden und zurück. Dabei werden zwei Schleusen in Birsfelden und Augst passiert. Ein besonderes Spektakel: Man spürt hautnah, wie das Schiff angehoben und abgesenkt wird, während sich die Tore langsam öffnen und schliessen. Bei schönem Wetter lässt sich die vorbeiziehende idyllische Rheinlandschaft auf dem Panoramadeck mit 360-Grad-Rundumblick geniessen. Ausserdem im Angebot ab Basel Schifflände: Stadt- und Hafenfahrten.

2für1-Aktion mit der Reka-Card Die 2für1-Aktion bietet Reka-Card-Besitzern vergünstigte Tageskarten für Schifffahrten (1. und 2. Klasse) bei teilnehmenden Schifffahrtsgesellschaften. Die zweite Person erhält eine kostenlose Tageskarte, zusätzlich können bis zu zwei Kinder bis 15.99 Jahre kostenfrei mitfahren. Das Angebot gilt vom 1. April (bzw. zum jeweiligen Saisonstart) bis 30. Juni 2026. Die Einlösung erfolgt durch Vorweisen der Reka-Card, und die Aktion kann mehrfach genutzt werden. Die 2für1-Aktion bietet Reka-Card-Besitzern vergünstigte Tageskarten für Schifffahrten (1. und 2. Klasse) bei teilnehmenden Schifffahrtsgesellschaften. Die zweite Person erhält eine kostenlose Tageskarte, zusätzlich können bis zu zwei Kinder bis 15.99 Jahre kostenfrei mitfahren. Das Angebot gilt vom 1. April (bzw. zum jeweiligen Saisonstart) bis 30. Juni 2026. Die Einlösung erfolgt durch Vorweisen der Reka-Card, und die Aktion kann mehrfach genutzt werden. Von der 2für1-Aktion profitieren

Vierwaldstättersee: Raddampferquintett als Stars

Dampfromantik steht in der Zentralschweiz im Zentrum. Die fünf stolzen «alten Damen» DS Uri (Baujahr 1901), DS Unterwalden (1902), DS Schiller (1906), DS Gallia (1913) und DS Stadt Luzern (1928) gelten als eine der wertvollsten und am besten erhaltenen Dampfschiffflotten weltweit. Hautnah miterleben lässt sich deren faszinierende Technik zum Beispiel auf dem Hauptdeck mit Blick in den Maschinenraum. Vor dem beeindruckenden Bergpanorama mit Pilatus, Rigi und Bürgenstock sorgen aber auch alle anderen Motorschiffe sowie neu alternative Antriebe wie Elektro und demnächst Wasserstoff für entspannte Erlebnisse an Bord.

Zugersee: Familiär abschalten mit Sonnenplus

Der Zugersee ist etwas kleiner als sein grosser Zentralschweizer Nachbar – dafür auch etwas familiärer und entspannter. Besonders schön ist es, nach einem Ausflug auf dem See abends den Sonnenuntergang an der Uferpromenade in Zug zu geniessen: Der See zeigt sich dann aufgrund der geografischen Lage extrem intensiv und farbenfroh. Oder man kombiniert die Fahrt auf dem Zugersee mit einem Abstecher auf den Ägerisee. Innerhalb von knapp zwei Stunden lässt sich der rund sieben Quadratkilometer grosse See erfahren – mit Zwischenhalt am bekannten Morgarten-Denkmal, das an die gleichnamige Schlacht von 1315 erinnert.

Greifensee: Rundfahrten und tierische Einblicke

Eines der kleinsten schiffbaren Gewässer der Schweiz ist der Greifensee. Auf den 8,4 Quadratkilometern verkehrt mehrmals täglich ein Rundfahrtschiff – dienstags bis samstags sind es jeweils zwei, an Sonntagen stets vier Touren. Interessante Einblicke ins umliegende Naturschutzgebiet bieten die Rundfahrten mit einem Ranger, der verborgene Geheimnisse des Sees enthüllt und spannende Geschichten über dessen tierischen und pflanzlichen Bewohner erzählt.

Thuner- und Brienzersee: Von Tiefblau bis Türkis

Die beiden grossen Berner Oberländer Seen trumpfen unter anderem mit der Sicht auf das berühmte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau auf – und lassen sich im Rahmen einer Tageskarte auch ideal kombinieren: Die Fahrt führt zum Beispiel von Brienz über den türkisgrünen Brienzersee und den tiefblauen Thunersee bis nach Thun. Die Fahrt zwischen den Seen ist zwar nicht ganz nahtlos möglich, doch die Tageskarte beinhaltet auch die kurze Zugfahrt von Interlaken Ost nach Interlaken West, die als Bindeglied zwischen den zwei Schiffsstationen in Interlaken nötig wird. Oder man überbrückt die Strecke von der Schiffanlegestelle Ost bis zur Schiffanlegestelle West mit einem kleinen Spaziergang.

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Drei-Seen-Land: Der längste Wasserweg der Schweiz

Sozusagen 3 für 1 gibt es bei der Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft – nämlich bezüglich der Anzahl Seen. Dank Zihl- und Broyekanal ist die durchgehende Fahrt vom Bieler- über den Neuenburger- bis auf den Murtensee möglich. Zusammengenommen ergibt das den längsten Wasserweg der Schweiz – eingebettet in die sanften, vom Rebbau geprägten Jura-Anhöhen und mit der markanten St. Petersinsel im Bielersee als Besonderheit. Die Fahrt im Drei-Seen-Land lässt sich zudem ideal mit Spaziergängen in den drei namensgebenden Städten verbinden, die vor 24 Jahren allesamt Gastgeber der Landesausstellung Expo.02 waren.

Aare: Die perfekte Drei-Seen-Ergänzung

Wer nach den drei Seen noch nicht genug von den Juragewässern hat, entschliesst sich in der Region Seeland zu einer Flussfahrt von Biel nach Solothurn. Es ist eine sehr entspannte Fahrt mit mehreren Highlights, darunter die Storchensiedlung in Altreu sowie das malerische Städtchen Büren an der Aare. Und wie auf dem Rhein gibt es auch auf der Aare eine Schleuse als Attraktion: Das Schiff passiert sie kurz nach dem Start in Biel im Vorort Port.

Genfersee: Belle É poque und UNESCO-Weingenuss

Der Lac Léman punktet unter anderem mit Schifffahrtserlebnissen im Belle-Époque-Stil – und dies vor atemberaubender Kulisse mit den Alpen auf der französischen und den Weinterrassen des Lavaux (UNESCO-Welterbe) auf der Schweizer Seite. Natürlich können die Erzeugnisse des bekannten Rebbaugebiets auch an Bord genossen werden. Eine Schifffahrt auf dem Lac Léman ist zudem eine wahre Sightseeingtour: vom Schloss Chillon und dem Festivalstädtchen Montreux mit seiner Freddie-Mercury-Statue über die beiden Metropolen Genf und Lausanne bis zu einem Besuch der Chaplin’s World in Vevey.