Reif für einen Tapetenwechsel? In den Ferienregionen Andermatt und Disentis Sedrun warten zahlreiche Highlights auf Familien und Paare. Clevere sammeln per App Punkte und sichern sich Nusstörtli, Picknickmesser, Outdoor-Accessoires – und mit Glück sogar Gratisferien.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von den Ferienregionen Andermatt und Disentis Sedrun

Raus aus dem Alltag, ab in die Berge: Ein Kurztrip in die Ferienregionen Andermatt und Disentis Sedrun bietet eine wundervolle Auszeit. Hier gibt es unser massgeschneidertes Drei-Tages-Programm für Familien und Paare mit vielen Highlights und Tipps.

Gut zu wissen: Über die MountainAccess-App lassen sich bei der Sommer-Challenge Punkte und Badges sammeln, für die es tolle Preise gibt. Zum Beispiel das kleinste Nusstörtli der Welt (200 Punkte), ein Outdoor-Accessoire von Helly Hansen (600 Punkte) oder ein Picknickmesser von Victorinox (800 Punkte). Als Hauptpreis winkt eine Woche auf dem TCS Camping in Disentis (1000 Punkte). Ab 2500 Punkten wird ein Hüttengutschein für zwei Personen verlost.

Wer sich gleich zu Beginn des Aufenthalts das «Berg&BahnTicket» besorgt, fährt zudem nicht nur günstiger, sondern sichert sich auch gleich die ersten 200 Punkte. Aber nun ab zu den Inspirationen für Paare und Familien.

Sommer-Highlights Andermatt

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Tag 1: Andermatt – sagenhafte Natur beim Wandern und Trainieren

Für Familien

Vormittag: Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren. Im wunderschönen Meiental wartet der familienfreundliche Zwergenweg zur Sewenhütte (2148 m ü. M.) auf euch. Auf dem kurzweiligen Aufstieg halten die Kinder Ausschau nach liebevoll versteckten Figuren. Oben angekommen, fragt ihr beim Hüttenpersonal nach dem QR-Code. Er bringt die ersten 200 Challenge-Punkte.





Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren. Im wunderschönen Meiental wartet der familienfreundliche Zwergenweg zur Sewenhütte (2148 m ü. M.) auf euch. Auf dem kurzweiligen Aufstieg halten die Kinder Ausschau nach liebevoll versteckten Figuren. Oben angekommen, fragt ihr beim Hüttenpersonal nach dem QR-Code. Er bringt die ersten 200 Challenge-Punkte. Zmittag: Auf der sonnigen Terrasse schmecken die herzhafte Hüttensuppe und die Aprikosenwähe besonders gut.

Nachmittag: Jetzt geht es den Berg wieder hinunter und dann auf der anderen Seite durch die Schöllenenschlucht hinauf nach Andermatt. Dort können sich die Kinder im modernen Indoor-Sportstudio beim Bouldern, Squash oder Tischtennis vergnügen. Die Ausrüstung gibt es vor Ort, und der QR-Code für die nächsten 200 Challenge-Punkte liegt im Studio auf.





Jetzt geht es den Berg wieder hinunter und dann auf der anderen Seite durch die Schöllenenschlucht hinauf nach Andermatt. Dort können sich die Kinder im modernen Indoor-Sportstudio beim Bouldern, Squash oder Tischtennis vergnügen. Die Ausrüstung gibt es vor Ort, und der QR-Code für die nächsten 200 Challenge-Punkte liegt im Studio auf. Znacht: Das stylische Restaurant Biselli auf der Piazza Gottardo in Andermatt Reuss lockt mit hausgemachter Pasta und feinen Kindermenüs.

Sommer-Challenge 2026 Die Sommer-Challenge ist ein interaktives Erlebnis in der Ferienregion Andermatt und Disentis Sedrun. Teilnehmende absolvieren verschiedene Aktivitäten, sammeln dabei Badges über die MountainAccess-App und können attraktive Preise gewinnen. So funktionierts: App herunterladen und registrieren

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Preise gewinnen Die Sommer-Challenge ist ein interaktives Erlebnis in der Ferienregion Andermatt und Disentis Sedrun. Teilnehmende absolvieren verschiedene Aktivitäten, sammeln dabei Badges über die MountainAccess-App und können attraktive Preise gewinnen. So funktionierts: App herunterladen und registrieren

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Für Paare

Vormittag: Sportlich in den Tag starten lässt sich auf dem HospenTrail. Dieser abwechslungsreiche Fitnessparcours oberhalb von Hospental verfügt über zwölf top ausgestattete Trainingsstationen. Hier stärkt ihr Kraft und Ausdauer und geniesst gleichzeitig eine grandiose Aussicht über das Urserntal. Der Code an der Starttafel verhilft zu 200 Punkten.





Sportlich in den Tag starten lässt sich auf dem HospenTrail. Dieser abwechslungsreiche Fitnessparcours oberhalb von Hospental verfügt über zwölf top ausgestattete Trainingsstationen. Hier stärkt ihr Kraft und Ausdauer und geniesst gleichzeitig eine grandiose Aussicht über das Urserntal. Der Code an der Starttafel verhilft zu 200 Punkten. Zmittag: Am besten bei einem Hoflädeli ein feines Picknick kaufen und lokale Spezialitäten geniessen.



Nachmittag: Beim digitalen Abenteuer «Goldrausch im Urserntal» geht es auf eine fesselnde Spurensuche durch die Gassen von Andermatt. Gemeinsam löst ihr mithilfe eures Smartphones knifflige Rätsel, lüftet alte Geheimnisse und erspielt euch am Ende nicht nur virtuelles Gold, sondern auch die nächsten 200 Punkte für die Badge-Jagd.





Beim digitalen Abenteuer «Goldrausch im Urserntal» geht es auf eine fesselnde Spurensuche durch die Gassen von Andermatt. Gemeinsam löst ihr mithilfe eures Smartphones knifflige Rätsel, lüftet alte Geheimnisse und erspielt euch am Ende nicht nur virtuelles Gold, sondern auch die nächsten 200 Punkte für die Badge-Jagd. Znacht: Am Abend belohnt ihr euch für den aktiven Tag mit einem romantischen Dinner im Restaurant Nooba (panasiatische Küche). Die Aussicht auf die Bergkämme ist unbezahlbar.



Tag 2: Sedrun – cooler Spielplatz, glitzernder See

Für Familien

Vormittag: Für gute Laune sorgt ein Besuch des Spielplatzes oberhalb des Campings Viva in Rueras. Dort können sich die Kids nach Herzenslust austoben. Gleich unterhalb des Spielplatzes lädt ein Bach dazu ein, selbstgeschnitzte Baumrindenschiffchen auf die Reise zu schicken oder mit kleinen Dämmen das Wasser zu stauen.





Für gute Laune sorgt ein Besuch des Spielplatzes oberhalb des Campings Viva in Rueras. Dort können sich die Kids nach Herzenslust austoben. Gleich unterhalb des Spielplatzes lädt ein Bach dazu ein, selbstgeschnitzte Baumrindenschiffchen auf die Reise zu schicken oder mit kleinen Dämmen das Wasser zu stauen. Zmittag: Meldet sich der Hunger, gibt es im Camping-Restaurant bunte Salate, Gerstensuppe, eine Fleisch- und Käseplatte, Käseschnitte oder Kuchen. Ein weiterer Geheimtipp ist das Restaurant am Badesee Lag da Claus. Auch dort warten feine Salate und Kuchen.

Nachmittag: Das Museum La Truaisch in Sedrun beherbergt eine weltweit einmalige Mineraliensammlung einheimischer Strahler. Darunter ist auch der berühmte, funkelnde Milarit-Kristall. Ergänzend oder alternativ wandert ihr auf dem abwechslungsreichen Neat-Erlebnisweg auf den Spuren eines echten Jahrhundertbauwerks gemütlich dem jungen Rhein entlang. Infotafeln erklären auch für Kinder absolut faszinierend, wie hier tief im Berginnern der längste Eisenbahntunnel der Welt entstanden ist. Ein toller Spaziergang, der weitere 200 Punkte aufs Konto spült.





Das Museum La Truaisch in Sedrun beherbergt eine weltweit einmalige Mineraliensammlung einheimischer Strahler. Darunter ist auch der berühmte, funkelnde Milarit-Kristall. Ergänzend oder alternativ wandert ihr auf dem abwechslungsreichen Neat-Erlebnisweg auf den Spuren eines echten Jahrhundertbauwerks gemütlich dem jungen Rhein entlang. Infotafeln erklären auch für Kinder absolut faszinierend, wie hier tief im Berginnern der längste Eisenbahntunnel der Welt entstanden ist. Ein toller Spaziergang, der weitere 200 Punkte aufs Konto spült. Znacht: In der Mountain Lodge Sedrun herrscht eine entspannte Atmosphäre: Während die Kids ihre geliebte Pizza oder Chicken Nuggets verdrücken, können sich die Eltern ein grilliertes Lachsfilet oder ein Poulet im Chörbli gönnen. Ein Wohlfühlort, an dem Kinder willkommen sind.

Für Paare

Vormittag: Vom Oberalppass wandert ihr gemeinsam durch saftige Bergwiesen hinauf zum glasklaren Tomasee – auf Romanisch Lai da Tuma genannt. Er liegt auf 2345 m ü. M. und ist nicht nur ein idyllisches, romantisches Fotomotiv, sondern auch die Quelle des Rheins. Ein traumhafter Start in den Tag, für den es 200 Punkte gibt (QR-Code beim Infocenter auf dem Pass).





Vom Oberalppass wandert ihr gemeinsam durch saftige Bergwiesen hinauf zum glasklaren Tomasee – auf Romanisch Lai da Tuma genannt. Er liegt auf 2345 m ü. M. und ist nicht nur ein idyllisches, romantisches Fotomotiv, sondern auch die Quelle des Rheins. Ein traumhafter Start in den Tag, für den es 200 Punkte gibt (QR-Code beim Infocenter auf dem Pass). Zmittag: Zurück auf dem Oberalppass könnt ihr euch auf der Bündner Seite in der Ustria Alpsu zum Beispiel mit Luganighetti, zu Deutsch Schweinswürstchen, mit cremigem Safran-Risotto stärken. Oder euch auf der Urner Seite im Bergrestaurant Piz Calmot die einheimische Spezialität Ryys und Poor – ein spezieller Lauchrisotto – oder Älplermagronen mit Apfelmus und Röstzwiebeln gönnen.

Nachmittag: Kleine Mutprobe gefällig? Es geht zur spektakulären «La Pendenta» in Disentis. Die mit 280 Metern längste Hängebrücke Graubündens schwebt gut 100 Meter über der Schlucht des jungen Rheins und bietet einen atemberaubenden Tiefblick. Ein Kribbeln im Bauch ist garantiert – genauso wie die nächsten 200 Punkte, die ihr beim QR-Code an der Brücke abstaubt.



Vor dem Abendessen wartet noch ein echtes kulturelles Highlight: Von 19 bis 20 Uhr versucht ihr euch beim Alphornkurs (Teil des Sommerprogramms «Bialas Vacanzas»). Ziel ist, dem traditionellen Instrument Töne zu entlocken. Ein Riesenspass, der weitere 200 Punkte einbringt.

Znacht: Abends könnt ihr im traditionsreichen Hotel-Restaurant «Krüzli» einkehren und euch die hausgemachten Capuns Sursilvans – eine Bündner Spezialität – schmecken lassen.

Sommer-Highlights Disentis Sedrun

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Tag 3: Disentis – Goldrausch und Barockes

Für Familien

Vormittag: Werdet selbst zu Schatzsuchern! Gemeinsam mit den Profis von aurira oder mit Gold-Gusti geht es zum Goldwaschen an den jungen Rhein. Mit einer Pfanne siebt ihr an der Goldwaschrinne den Sand und fischt mit etwas Glück echte Disentiser Goldflitter aus dem Wasser. Ein unvergessliches Naturerlebnis, das euer Challenge-Konto um 200 Punkte aufstockt.





Werdet selbst zu Schatzsuchern! Gemeinsam mit den Profis von aurira oder mit Gold-Gusti geht es zum Goldwaschen an den jungen Rhein. Mit einer Pfanne siebt ihr an der Goldwaschrinne den Sand und fischt mit etwas Glück echte Disentiser Goldflitter aus dem Wasser. Ein unvergessliches Naturerlebnis, das euer Challenge-Konto um 200 Punkte aufstockt. Zmittag: Ganz nach Goldgräbermanier bietet sich ein rustikales Picknick aus dem Rucksack direkt am Rheinufer an. Auch hier können Spezialitäten von einem der Hofläden eingepackt werden.

Nachmittag: Das Center Fontauna in Disentis ist der ideale, vielseitige Treffpunkt für Familien. Ob eine gemeinsame Runde Minigolf, erste Versuche beim Bouldern und Klettern oder Austoben im Indoor-Spielbereich – hier wird niemandem langweilig. Für den sportlichen Einsatz überreicht euch das Personal in der Cafeteria den Code für die nächsten 200 Punkte.





Das Center Fontauna in Disentis ist der ideale, vielseitige Treffpunkt für Familien. Ob eine gemeinsame Runde Minigolf, erste Versuche beim Bouldern und Klettern oder Austoben im Indoor-Spielbereich – hier wird niemandem langweilig. Für den sportlichen Einsatz überreicht euch das Personal in der Cafeteria den Code für die nächsten 200 Punkte. Znacht: Das Restaurant Ustria Fontanivas (beim TCS-Campingplatz) liegt neben einem Badesee und einem grossen Spielplatz. Während die Kids draussen herumtoben oder eine feine Kinderportion verputzen, geniessen die Eltern ein Goldwäschersteak oder knusprige Flammkuchen auf der Terrasse.

Für Paare

Vormittag: Taucht ein in die monumentale Geschichte der Region. Das Kloster Disentis, eine Benediktinerabtei mit über 1400-jähriger Geschichte, öffnet seine Pforten. Besichtigt die prachtvoll renovierte Barockkirche und das Klostermuseum, das sakrale Schätze und alpine Historie verbindet.





Taucht ein in die monumentale Geschichte der Region. Das Kloster Disentis, eine Benediktinerabtei mit über 1400-jähriger Geschichte, öffnet seine Pforten. Besichtigt die prachtvoll renovierte Barockkirche und das Klostermuseum, das sakrale Schätze und alpine Historie verbindet. Zmittag: Im Kloster-Café Stiva Sogn Placi gibt es frische Produkte aus der Klosterbäckerei und -küche. Köstlich!

Nachmittag: Urban Golf

Das unterhaltsame Abenteuer Urban Golf (200 Punkte) kann in Disentis, aber auch in Sedrun und Andermatt gespielt werden. Wer den ganzen Tag damit verbringen will, hat auch die Möglichkeit, sich vom Bündner- ins Urnerland zu spielen – oder umgekehrt (Erfahrungsbericht).

Znacht: Am Abend feiert ihr euren abwechslungsreichen Kurztrip bei einem edlen Glas Wein und einem Sechs-Gang-Menü mit Bündner Spezialitäten wie Capuns, Maluns oder Bizochels im Restaurant Alpsu im Dorfkern von Disentis.

Lust auf mehr?

In der Ferienregion Andermatt und Disentis Sedrun gibt es noch viele weitere spannende Dinge zu erleben, die alle je 200 Challenge-Punkte einbringen. Dazu gehören:

Flow Trail (für Gross und Klein)

Wer das Mountainbike dabei hat, kann sich auf dem Flow Trail Catrina bei Bodenwellen, Steilkurven, Mulden und Holzbrücken austoben – oder auf der Übungsstrecke, dem Catrina Skills Park, sein Können verfeinern. Alles bei einem unglaublichen Panorama.

Catrina Rodelbahn (für Gross und Klein)

Rasanten Spass für die ganze Familie bietet die 700 Meter lange Catrina Rodelbahn auf Caischavedra. Sie führt über 100 Höhenmeter bergab.

Caischavedra (für Gross und Klein)

Die alpine Hochebene ist ein Paradies für Kinder: Auf dem grossen Naturspielplatz direkt neben der Bergstation Caischavedra lässt es sich herrlich klettern und balancieren, während die Bergluft hungrig macht. Viele schätzen auch den Sonntagsbrunch.

Cuolm da Vi (für Gross und Klein)

Per Pendelbahn geht es von Sedrun aus hoch zum Cuolm da Vi. Von hier aus geniesst ihr einen der spektakulärsten 360-Grad-Ausblicke über die gesamte Surselva. Eine gute Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto.





Per Pendelbahn geht es von Sedrun aus hoch zum Cuolm da Vi. Von hier aus geniesst ihr einen der spektakulärsten 360-Grad-Ausblicke über die gesamte Surselva. Eine gute Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. Bogn Sedrun (für Gross und Klein)

Das Bogn Sedrun ist nicht nur ein Schwimm- und Erlebnisbad mit einer grossen Wasserrutsche: Es lässt sich dort auch wunderbar wellnessen, zum Beispiel im Römischen Bad, im Kneiphof oder in der Saunalandschaft.



Klettersteig Diavolo (für Gross und Klein)

Das Kletterspektakel dauert etwa zweieinhalb Stunden und bietet einen umwerfenden Blick auf die Schöllenenschlucht mit der legendären Teufelsbrücke und der tosenden Reuss. Der Klettersteig Diavolo ist auch für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet.

Mundart Café (für Gross und Klein)

Ein offenes Malstudio, in dem sich bei Kaffee und Kuchen auch Keramik bemalen lässt. Das Mundart Café ist übrigens eine der Stammbeizen von Abfahrtslegende Bernhard Russi, der aus Andermatt stammt.





Ein offenes Malstudio, in dem sich bei Kaffee und Kuchen auch Keramik bemalen lässt. Das Mundart Café ist übrigens eine der Stammbeizen von Abfahrtslegende Bernhard Russi, der aus Andermatt stammt. Mollys Lieblingsplätze (für Familien)

Der Themenweg «Mollys Lieblingsplätze» gestaltet sich als spielerische Entdeckungsreise in einem der Seitentäler von Andermatt. Die Schatzkarte dazu erhält man in der Tourist Information Andermatt.

Gloria-Trail (für Familien)

Der gut ausgebaute, drei Kilometer lange Erlebnisweg widmet sich spielerisch dem Leben der jungen Gämse Gloria. Zu entdecken gibt es auf dem Gloria-Trail acht interaktive Posten. Highlights: eine Riesenschaukel und ein Holzmemory.