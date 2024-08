Die schönsten Erlebnispfade der Schweiz

1/8 Auf dem Erlebnisweg in Wildberg ZH helfen Kinder dem Tausendfüssler Freddy Fratzel bei der Sockensuche.

Anne Grimshaw

1. Sockensuche für die Kleinsten



Dieser Erlebnispfad ist für Kinder ab drei Jahren ausgelegt: Im Wald von Wildberg ZH gibt es eine Schatzsuche für sie zu entdecken. Dabei müssen die Kinder dem Tausendfüssler Freddy Fratzel helfen, seine Lieblingssocke wiederzufinden. Die fünf Kilometer lange Wanderung führt an verschiedenen Spielstationen und einem Grillplatz vorbei, ist kostenlos und das ganze Jahr über geöffnet. Eine Variante für grössere Kinder gibt es ebenfalls, die auf einer anderen Route verläuft und kostenpflichtig gebucht werden kann.

Wo? Pfäffikon ZH

2. Den Legionären auf der Spur

Im aargauischen Windisch, damals hiess es noch Vindonissa, waren zu Römerzeiten zeitweise über 6000 Soldaten stationiert. Heute befindet sich hier ein Museum, zu dem auch verschiedene Themenwege gehören. Besucher haben die Wahl zwischen spielbasierten Familienwegen und informativen Wegen für Erwachsene. Die spezifischen Themen der Wege sind unterschiedlich, immer erfährt man aber Wissenswertes zu den Römern und ihrem Leben. Da die Pfade an den Museumseintritt gebunden sind, sind die 90-minütigen Rundgänge vor allem dann empfehlenswert, wenn auch ein Museumsbesuch geplant ist.

Wo? Windisch AG

3. Abenteuerweg im Bärenland

Ein richtiges Abenteuer erwartet einem auf diesem schwebenden Erlebnisweg: Auf acht hölzernen Aussichtsplattformen können Besucher die Bären in Arosa GR beobachten. Der Gedanke hinter dem Pfad war, Besuchern eine neue Beobachtungsmöglichkeit zu bieten, ohne den Lebensraum der Bären dabei einzuschränken. Durch die am höchsten Punkt sechs Meter über dem Boden befindlichen Hängebrücken und Plattformen ist aber noch etwas anderes gelungen: Die Tierpfleger haben jetzt eine neue Fütterungsmöglichkeit, die für die Bären mit einem Suchaufwand verbunden ist. Mit dem Eintrittsticket ins Bärenland kann der Abenteuerweg besucht werden.

Wo? Arosa GR

4. Klimaabenteuer zum Hören

Diesen Erlebnispfad trägt man in der Hosentasche. Das hat den Vorteil, dass die Myclimate Audio Adventures nicht an einen einzelnen Ort gebunden sind, sondern an mehreren Orten in der Schweiz stattfinden. Dem Alter der Zuhörenden angepasst, werden Hintergründe, Fakten und Geschichten zum Klimaschutz auf der jeweiligen Route erzählt. Die Audioguides kann man sich gratis auf das Smartphone herunterladen und jederzeit hören.

Wo? Unter anderem Zürich, Basel, Scuol GR, Zermatt VS

5. Auf den Spuren des Gletschers

Der Gletscherweg Morteratsch GR ist kinderwagentauglich und erzählt in 16 Posten die Geschichten rund um den zurückweichenden Gletscher und das Leben im Gletschervorfeld. Was für Erwachsene spannend ist, wird auch für Kinder attraktiv präsentiert: Mit einem Kinderbuch, das im Touristenbüro oder als Download erhältlich ist, werden sie durch die Gletscherwelt geführt. Bei jedem Posten gibts Stempel zu sammeln. Wer die volle Stempelkarte im Touristenbüro abgibt, erhält eine kleine Überraschung. Neben der Gletscherwanderung mit zugehörigem Kinderbuch hat die Region noch drei weitere Kinderbücher zu anderen Themenwanderungen produziert.

Wo? Pontresina GR

6. Für Durstige

Zwei Themenwege gibt es auch im Zusammenhang mit Schweizer Kult-Getränken. In Elm GL gilt es auf dem Quellenpfad die alten Quellen des Elmer Citro zu suchen und nebenbei einiges über Wasser im Allgemeinen zu lernen. Am Schluss winkt ein Brunnen voller Elmer-Citro-Fläschchen, bei dem man sich bedienen darf.

Auch auf dem Rivella-Pfad kann man sich austoben. Hier geht es jedoch weniger um das Getränk selbst, sondern um Geschicklichkeit und Spass. An anderen Posten lernt man hingegen etwas über die Natur. Der Pfad in Rothrist AG wurde im Juni 2019 im Rahmen eines Mitarbeiterprojektes der Firma erstellt.

Wo? Elm GL, Rothrist AG