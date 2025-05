1/18 Eine beeindruckende Aussicht bei der Flusswanderung im Verzascatal TI. Foto: tenero-tourism.ch





1 Flusswanderung im Verzascatal TI

Von Tenero bis nach Sonogno führt der alte Saumweg einmal links, dann wieder rechts der Verzasca entlang. Granitblöcke, zweibogige Natursteinbrücken, Kapellen und zuhinterst ein verwunschenes Dorf – das Verzascatal ist 25 km lang. Die Wanderung würde bis zu zehn Stunden dauern, zum Glück fahren regelmässig Postautos.

2 Der Reuss entlang in Bremgarten AG

Flussaufwärts von Mellingen AG nach Bremgarten marschieren. Ein Weg, der knapp vier Stunden dauert und keinesfalls eintönig ist. Am ehemaligen Kloster Gnadenthal vorbei und an einem lauschigen Picknickplatz rasten. An heissen Sommertagen spendet der geschützte Uferwald wunderbaren Schatten. Am Ziel der Wanderung, auf der Terrasse des Café Bijou in Bremgarten, nochmals auf die Reuss schauen.

3 Trans Ruinaulta in Ilanz GR

Die Schlucht des Vorderrheins fasziniert mit steilen Felsflanken, wilden Stromschnellen und Sandbänken. Die Trans Ruinaulta, der einzig­artige Wanderweg, schlängelt sich von Ilanz via Versam nach Reichenau den Vorderrhein entlang. Wer die ganze Schlucht erkunden will, der braucht für die 27 km einen ganzen Tag.

4 Uferweg der Kleinen Emmein Entlebuch LU

Von der Mündung in Emmenbrücke bis zum Emmensprung in Sörenberg wandern – ein romantischer Flussweg in der Unesco-Biosphäre Entlebuch. Eine Route, die sich je nach Lust, Laune und müden Beinen mit Bahn oder Postauto abkürzen lässt. Zwischen Wolhusen Bad und Bahnhof führt der Weg die Hauptstrasse entlang.

5 Fünf-Seen-Wanderung am Pizol SG

Ein Klassiker! Fünf Stunden auf rund 2300 m ü. M. wandern und dabei fünf stille Bergseen bewundern – den Wangser-, Wild-, Schotten-, Schwarz- und zuletzt den Baschalvasee. Unvergesslich ist auch der grandiose Blick über die Ostschweizer, Bündner und österreichischen Alpen. Der Ausgangspunkt ist per Gondelbahn ab Wangs oder Bad Ragaz SG erreichbar.

6 Küsnachter ZH Tobel

Auf dem Zürichsee mit dem Kursschiff bis nach Küsnacht fahren. Am historischen Wohnturm Höchhuus vorbei zum Ortsmuseum Obere Mühle spazieren. Dort beginnt der Weg, der ins Küsnachter Tobel führt. Den Bach entlang in Richtung Pfannenstil bis zur Bahn­station Forch wandern – Dauer: knapp zwei Stunden.

7 Wildwasserweg in Kiental BE

Über Serpentinen die Griesalp­schlucht entdecken – ein Erlebnis der besonderen Art. So kreuzt der Pfad auch den stiebenden Pochtenfall, der Wanderer an heissen Tagen herrlich erfrischt. Der ganze Spass dauert gut drei Stunden.

8 Via Rhenana in Stein am Rhein SH

Bis zu sechs Stunden am Rhein entlang wandern. Der historische Weg führt von Stein am Rhein bis nach Schaffhausen. In dem malerischen Städtchen Diessenhofen TG unbedingt eine Pause einschalten – Restaurants gibts genug. Bei Alt Paradies die Fähre über den Rhein nehmen, danach auf direktem Weg Schaffhausen entgegen.

9 4-Seen-Wanderung (Melchsee-Frutt OW)

Vier Seen in sechs Stunden in der fantastischen Bergwelt rund um den Titlis. Bei der Seilbahnstation Melchsee-Frutt beginnt die Route. Sie geht am Melchsee vorbei zum Tannensee und weiter bis zum Engstlensee. Zum Jochpass auf 2207 m ü. M. hinaufsteigen, von dort aus geht es hinunter bis Trübsee.

10 Suonenwanderung in Nendaz VS

Einst bauten die Walliser offene Wasserleitungen, Suonen, mit denen sie Wildbäche anzapfen konnten. Heute bieten die Suonen ein Netz von 98 km an zauberhaften Wanderwegen. Sie sind meistens höhenparallel angelegt – so sind die Touren auch ideal für Familien.

11 Doubs-Wanderung in St-Ursanne JU

Vom Bauerndörfchen Soubey im Herzen des Doubs-Tales in vier Stunden nach St-Ursanne wandern. Bei Les lots de Soubey wird aus dem trägen Flüsschen ein wilder Fluss. Romantisch ist eine Überfahrt mit der kleinen Fähre zum Restaurant Tariche. In St-Ursanne angekommen, unbedingt durch den malerischen Ort spazieren.

12 Areuseschlucht in Val de Travers NE

Das Flüsschen Areuse zwängt sich mit lautem Getöse, stiebend und gurgelnd durch die Schlucht. In drei Stunden durch das Naturspektakel wandern – nur mit gutem Schuhwerk. Der beste Ausgangspunkt zur Schlucht ist Noiraigue. Nach den bizarren Felstürmen und dem wildgewordenen Wasser erscheinen die gepflegten Rebberge von Boudry besonders lieblich.

Die schönsten Wanderungen der Schweiz Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderungen entdecken

13 Nozonschlucht in Romainmôtier VD

Von Romainmôtier aus führt ein lauschiger Weg am Flüsschen Nozon entlang bis nach Croy. Danach geht es zügig bergab in die ­Nozon-Schlucht. Das feuchte Spektakel der Wasserfälle bei den Cascades du Dard ist grossartig. Und nach einem kurzen Aufstieg nach Ferreyres stürzen schon die nächsten Wasser in die Tiefe: Tine des Conflens. Endziel ist das malerische Örtchen La Sarraz.

14 Jaunbachschlucht in Charmey FR

Die abwechslungsreiche, knapp vierstündige Wanderung beginnt bei Charmey und führt hinunter zum Lac de Montsalven bis zur Staumauer. Danach geht es steil bergab in die Jaunbachschlucht: Wandern und gleichzeitig die Geologie der Voralpen entdecken. Der Pfad schlängelt sich durch die enge Schlucht bis nach Broc. Vorbei an der Chapelle des Marches bis zum Städtchen Gruyères.

15 Rheinpfad nach Kaiseraugst in Basel

Von der geschäftigen Stadt Basel in drei Stunden dem Rhein entlang bis nach Kaiseraugst wandern. Dort ist auch eine Besichtigung von Augusta Raurica, dem grössten archäologischen Freilichtmuseum der Schweiz, angebracht. Hier lebten einst 20'000 Römer. Das Theater gilt als die besterhaltene Anlage nördlich der Alpen.

Die 9 besten Restaurants mit Seeblick in der Schweiz Im Sommer isst man am liebsten mit Aussicht. Blick hat hier für Sie die schönsten Schweizer Lokale mit Seeblick. Im Sommer isst man am liebsten mit Aussicht. Blick hat hier für Sie die schönsten Schweizer Lokale mit Seeblick. Zum Artikel