Die schönsten Familienwanderungen für die Herbstferien

Herbstferien-Zeit ist Wanderzeit. Wer noch die letzten freien Tage nutzen möchte für einen Ausflug, sollte sich diese fünf Wanderungen anschauen. Blick stellt fünf abwechslungsreiche Familienwanderungen für den Herbst vor.

In einigen Kantonen ist noch Herbstferien-Stimmung, während andere Regionen die freien Tagen bereits hinter sich gelassen haben. Wer die freien Tage mit einem Familienausflug nutzen oder das Ferienfeeling verlängern möchte, sollte einen der fünf Wandervorschlägen von 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick, auf die Liste nehmen.

Lernen und laufen auf dem Chaumont

Die Wanderung zum Chaumont in Neuenburg beginnt wahlweise mit einer Standseilbahnfahrt. Ein wahres Highlight für Gross und Klein. Foto: Guillaume Perret

Die Wanderung zum Chaumont ist besonders für Familien zu empfehlen, die beim Wandern etwas lernen möchten. Sie startet mit einer Standseilbahnfahrt, was müde Kinderbeine schont. Die eigentliche Wanderung beginnt beim «Sentier du Temps», dem 4,5 Kilometer langen «Weg der Zeit». Dieser Wissenspfad erklärt auf einer faszinierenden Zeitreise die Evolution des Lebens auf der Erde. Am Ende des Pfades, bei den «Roches de l'Ermitage», wird man mit einer Aussicht über den Neuenburgersee belohnt. Hier lässt sich das neu Gelernte ideal verarbeiten.

Dauer: 2 Stunden, 55 Minuten

Distanz: 8,6 Kilometer

Aufstieg: 493 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Eine historische Wanderung zum Schauenberg

Die Wanderung zum Schauenberg führt vorbei an der ikonischen Burgruine, bevor sie zurück ins malerische Dorf Elgg ZH führt. Foto: Standortförderung Zürich Oberland

Wer Ruinen mag, wird diese Wanderung lieben. Diese Route startet in Kollbrunn ZH und endet in Elgg ZH, einem kleinen, aber feinen Dorf. Vom Startpunkt bis zum Schauenberg warten einige Sehenswürdigkeiten: ein mystischer Tobel, ein moosbewachsener Tuffsteinbruch. Das eigentliche Highlight ist die Burgruine auf dem Schauenberg. Im Jahr 1344 fiel sie den Zerstörungen des Dreissigjährigen Kriegs zum Opfer. Ein historisches Zeugnis, das Kinder- und auch Erwachsenenaugen zum Funkeln bringen wird.

Dauer: 5 Stunden, 10 Minuten

Distanz: 17 Kilometer

Aufstieg: 491 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll

Die Bilderbuchwanderung zur Fürenalp

Patagonien ist ganz nah: Die Wanderung zur Fürenalp im Kanton Obwalden punktet mit ihren prächtigen Naturspektakeln. Foto: Engelberg Titlis Tourismus

Wer an Patagonien denkt, hat möglicherweise die argentinische Landschaft vor Augen. Dabei liegt «Little Patagonia» hierzulande auf der Fürenalp in Obwalden. Die Rundwanderung trägt ihren Namen aufgrund der beeindruckenden Landschaft des Surenentals. Die markanten Felsformationen und die unberührte Natur erinnern an Patagonien. Die Wanderung führt ausserdem am Stäuber-Wasserfall vorbei, einem Naturspektakel wie aus dem Bilderbuch.

Dauer: 2 Stunden, 45 Minuten

Distanz: 9,2 Kilometer

Aufstieg: 772 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Die Sihlwanderung – eine Route für Naturliebhabende

Wandern zwischen Zürich und Zug. Die Sihlwanderung führt vorbei durch Wälder, Stromschnellen und der vor sich hinplätschernden Sihl. Foto: Andreas Busslinger

Bei der Sihlwanderung ist der Name Programm. Sie startet in der Moränenlandschaft in Menzingen ZG, einer hügeligen Landschaft, die durch Gletscher geformt wurde. Weiter geht es entlang der Sihl, wobei man zwischen den Kantonen Zürich und Zug wandert. Die Waldlandschaft wird unterwegs stets für Staunen sorgen. So beispielsweise die Schönenberger Stromschnellen. Dem Ort, an dem der Fluss von bis zu 75 Meter hohen Steilwänden eingeengt wird. Kinder werden diese Wanderung lieben.

Dauer: 2 Stunden, 22 Minuten

Distanz: 9,4 Kilometer

Aufstieg: 125 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Die Region aus der Vogelperspektive auf der Sissacherfluh

Auf dem Schleifenberg lässt sich die Region vom 30 Meter hohen Sissacherturm ideal betrachten. Foto: Baselland Tourismus

Der Start der Wanderung liegt in der historischen Stadt Liestal BL. Rund 20 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr entfernt befindet sich die Römerstadt Augusta Raurica. Das eigentliche Ziel ist jedoch die Sissacherfluh. Vom Bahnhof Liestal geht es zum Schleifenberg, wo auch der 30 Meter hohe Liestaler Aussichtsturm steht. Hier lässt sich die Region aus der Vogelperspektive beobachten, bevor die Route über Wälder und Wiesen Richtung Sissach BL führt.

Dauer: 4 Stunden, 15 Minuten

Distanz: 13 Kilometer

Aufstieg: 561 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

